Foran en fullsatt Oslo domkirke torsdag kveld ble Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) hedret med Petter Dass-prisen for sitt konsept «Grill en kristen».

Det var Vårt Lands sjefredaktør, Bjørn Kristoffer Bore, som overrakte statuetten. Konferansier Ruth Einervoll Nilsen leste fra juryens begrunnelse:

«Årets prisvinner har skapt en unik plattform. Hvert år er tusener av unge, både troende og ikke-troende, til stede i auditorier og klasserom, der de kan stille spørsmål til et panel bestående av kristne.»

Laget og «Grill en kristen» vant prisen foran rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde og Elisabeth Thorsen, som er forfatter og prest.

Utdelingen i Oslo domkirke avsluttes med konsert med artisten Sigvart Dagsland.

Petter Dass-prisen har siden 1995 blitt delt ut av Vårt Land til en «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

KONSERT TIL SLUTT: Sigvart Dagsland hedret prisvinnerne med en konsert etter at Petter Dass-prisen var delt ut. (Erlend Berge)

Derfor får «Grill en kristen» Petter Dass-prisen

«Konseptet til organisasjonen Laget fortjener heder», fastslår juryen i sin begrunnelse.

«De har skapt en plattform som bidrar til å ufarliggjøre samtale og diskusjon om tro, og som gir mulighet til å formidle de gode svarene kristen teologi har i møte med vanskelige spørsmål. Ikke minst, så har de bidratt til at tusener av unge hvert år begynner å tenke på og vurdere kristen tro», heter det videre.

Vårt Lands jury trekker fram at bakteppet er mange år der statistikkene har vist at færre nordmenn tror på Gud.

«Men det betyr ikke at folk er likegyldige. Tvert imot, så vekker kristendommen stort engasjement. Dette er årets Petter Dass-vinner et godt eksempel på», heter det i begrunnelsen.

Spørsmålene de kristne paneldeltakerne «grilles» med spenner vidt: fra hvordan kristne forholder seg til vitenskap, til hvordan Gud kan være god når det er så mye lidelse i verden. «Andre er simpelthen nysgjerrige på hvorfor noen i det hele tatt vil være kristne i 2024», påpeker juryen.

«Noen ganger blir det høy temperatur og stort engasjement. Det krever mot å forsvare og begrunne troen sin i møte med spørsmål og kritikk, spesielt når mange paneldeltakere er unge og representerer flere teologiske ståsteder som er fremmed for mange i dag», fastslår den.

LEDET UTDELINGEN: Kveldens konferansier var religionsjournalist Ruth Einervoll Nilsen, kjent fra Vårt Land-podkasten «Åpenbart». (Erlend Berge)

Historien til Peter Dass-prisen: Egil Svartdahl vant den første

TV-pastor Egil Svartdahl var den første som mottok prisen. I fjor var tidligere kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum som ble hedret for sitt arbeid.

På forhånd hadde Vårt Lands lesere spilt inn sine forslag til kandidater.

Deretter nominerte juryen tre kandidater: Rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde, prest og forfatter Elisabeth Thorsen, og «Grill en kristen»-konseptet til Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag).

NOMINERT: Prest og forfatter, Elisabeth Thorsen, ble nominert til prisen for sin evne til å åpne «opp et rom for samtale og undring om tro og eksistens, på en måte som moderne mennesker fra ulike samfunnslag kan kjenne seg igjen i og ta del i». (Erlend Berge)

Disse var også nominert til prisen





Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen har i en årrekke vært et eksempel på at prester både er viktige og naturlige samfunnsaktører. Både da hun var ledende domkirkeprest i Oslo domkirke, og nå, i rollen som prest med ansvar for Tøyenkirkens arbeid.

Thorsen er også forfatter, og har utmerket seg ved å skrive bøker om levd liv i møte med eksistensiell tematikk. I år er hun aktuell med boken Alle andre dager skal vi leve. Samtaler om døden. Der forteller hun både om sine egne private erfaringer med å miste, men også om sitt arbeid som sjelesørger for andre.

Som prest og forfatter åpner Elisabeth Thorsen opp et rom for samtale og undring om tro og eksistens, på en måte som moderne mennesker fra ulike samfunnslag kan kjenne seg igjen i og ta del i.

FOLKEOPPLYSER: Rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde har gjennom en lang rekke foredrag i jubileimsåret for kristenretten fortalt hvor radikalt kristningen endret landet vårt. (Erlend Berge)

Jørn Øyrehagen Sunde

I juni ble 1000-årsjubileet for kristenretten markert på Moster. Med kristenretten tok Norge det første steget til å bli en rettsstat, basert på kristne verdier. Den la grunnlaget for Magnus Lagabøtes landslov som også har blitt feiret i år.

Kristenretten var et sett med juridiske regler som skulle sikre at en levde i tråd med Guds vilje. Det kan ut som et vanskelig budskap å nå ut med i et stadig mer sekulært samfunn. Men rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde har på glitrende vis fortalt hvor radikalt kristningen endret landet vårt.

Gjennom en lang rekke foredrag har Sunde, fra en rettshistorikers perspektiv, fortalt hvor sentralt kristendommen har stått i kampen for rettigheter vi i dag tar som en selvfølge, uavhengig av tro.

