Kirkelige fagforeninger samles – dette er det nye navnet

1. januar 2025 går tre fagforeninger sammen i et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner, kateketer og pedagoger.

De tre som sammen danner nytt forbund, er Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund.

Nå er det klart hva som blir forbundets formelle navn, ifølge en pressemelding.

Navnet blir «Spir – Profesjonsforbundet for prester, diakoner, kateketer og pedagoger».

– Samlende

Ifølge pressemeldingen får Spir i overkant av 3000 medlemmer og blir det store fellesskapet for profesjonsutøvere i kirken.

– Vi har lagt vekt på at navnet Spir representerer et symbol som er godt gjenkjennelig for alle, og at det er samlende og felles for våre tre medlemsprofesjoner, sier Eva Klokkerud.

Hun er leder i Presteforeningen og leder også interimsstyret i det nye profesjonsforbundet.

Interimsstyret har medlemmer fra alle de tre foreningene og fungerer frem til det nye forbundet avholder sin første generalforsamling i mars 2025. Det nye forbundet blir medlem av hovedorganisasjonen Unio.