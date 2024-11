I desember skal Stortinget stemme over om abortgrensa skal utvides til uke 18, fra dagens grense på uke 12.

Nylig opprettet organisasjonen Menneskeverd en underskriftskampanje mot å utvide abortgrensa, som fredag ettermiddag hadde over 42.000 signaturer.

Tidligere fredag meldte Dagen at flere biskoper hadde signert oppropet. Nå forteller Kirkerådets kommunikasjonsavdeling til Vårt Land at 11 av 12 biskoper signert.

Hamar-biskop Ole Kristian Bonden har valgt å la være.

– Jeg har ikke signert, men det betyr ikke at jeg støtter å utvide abortgrensa til 18 uker, sier Bonden.

Hamar-biskopen understreker at han stiller seg bak Bispemøtets høringssvar tidligere år, som stilte seg kritisk til å utvide abortgrensa.

Dette er saken

3. desember skal Stortinget stemme over om abortgrensa skal utvides fra uke 12 til uke 18.

Menneskeverd opprettet en underskriftskampanje som tar til orde for å ikke utvide abortgrensa.

Menneskeverd er en organisasjon som jobber for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død.

Fredag klokka 14.00 hadde over 42.000 signert.

11 av 12 biskoper signert oppropet.

– Nyanser forsvinner

– Hvorfor har du valgt å ikke signere oppropet?

– Jeg oppfatter at en del nyanser går tapt i sånne opprop. Noe som er spesielt utfordrende i en så alvorlig og kompleks sak som abortsaken er, sier Bonden og fortsetter:

– Målet må være å få så få aborter så mulig, og at de som skjer gjennomføres så tidlig som mulig. Men dette handler også om retten til å fullføre et svangerskap og statens tilrettelegging for det livsvalget man tar.

I biskopenes høringssvar anerkjente de det de mener er utfordringer knyttet til dagens nemndsordning, og ønsket seg et alternativ til dette, spesielt om grensa skulle utvides til 18 uker.

Dette er noen av nyansene Bonden synes forsvinner i oppropet.

Han mener abortdebatten i denne omgang ikke handler om man er for eller mot abort, men hvordan man ivaretar fosterets rettsvern og bedre tilrettelegger for kvinnens valg.

– Om grensa blir på 18 uker, så må vi jobbe for at kvinnene kan få god veiledning og informasjon, sier han.

Hamar-biskopen er positiv til at det settes fokus på abortsaken før Stortinget skal behandle saken i desember.

– Det er et krevende felt å ta stilling til, sier han.

SIGNERT: Biskop i Borg Kari Mangrud Alvsvåg har signert Menneskeverd sitt opprop, skriver hun på Facebook. (Matilde Solsvik)

Engasjement

Flere har engasjert seg i saken, blant annet publiserte lovsangsartist og forkynner Thomas Neteland en video på Facebook hvor han oppfordrer folk til å signere Menneskeverd sitt opprop mot lovendringen. Videoen har blitt delt over 300 ganger.

På det samme sosiale mediet etterlyste kirkepolitiker Therese Egebakken engasjement og en tydelig stemme fra biskopene.

ETTERLYSER: Therese Egebakken etterlyste biskopenes engasjement i abortsaken tidligere denne uka.

«Hvor er de tunge biskopstemmene i abortsaken i sosiale medier og på nett??», skrev hun onsdag denne uka.

Fredag denne uka skrev Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg, på Facebook at hun hadde signert Menneskeverd sitt opprop.

I en ny post på Facebook skriver Therese Egebakken at hun synes det er viktig at Alvsvåg har vist støtte i sine kanaler, og håper at flere biskoper vil komme på banen.