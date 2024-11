– Vi opplever at det er riktig og spennende å la barn bestemme over sine egne fritidstilbud, sier styreleder Rode Margrete Hegstad i Søndagsskolen Norge til Kristelig Pressekontor om milepælen de passerer på Gardermoen lørdag.

– Vi er jo til syvende og sist en barne- og ungdomsorganisasjon. Selv om det tradisjonelt har vært voksne som har bestemt i mange slike organisasjoner, så er vi opptatt av at barn og unge skal høres og få si sin mening om aktivitetene de driver med på fritiden. Det er jo barn og unge Søndagsskolen er til for, og ikke oss voksne, sier Hegstad som tidligere var styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Historisk

Det som skjer i helgen, er altså historisk. Når Søndagsskolen Norge til helgen avholder generalforsamling, har barn helt ned i 12-årsalderen for første gang stemmerett i organisasjonens øverste organ.

Andre organisasjoner i LNU-landskapet har allerede gitt tenåringer stemmerett, men få voksenledede organisasjoner har sluppet så unge delegater inn på slike arenaer.

Det er jo barn og unge Søndagsskolen er til for, og ikke oss voksne — Rode Margrete Hegstad, styreleder i Søndagsskolen Norge

Blant dem som har gjort det, er Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) som har gitt 13-14-årige ungdomsskoleelever rett til å stemme i sine øverste organer og til å sitte i landsstyret. Men Laget har så langt ikke hatt tenåringer i landsstyret.

Når Søndagsskolens tropper setter seg stevne på Gardermoen, blir ikke de yngste delegatene et ubetydelig eller kuriøst innslag. De kan bli tungen på vektskåla i viktige saker. Hele 25 prosent av dem er i alderen 12 til 18 år, og mer enn halvparten av alle delegatene under 26.

– Kjempeinspirerende

INKLUDERES: Styreleder Rode Margrete Hegstad i Søndagsskolen Norge håper barn som involveres tidlig i styrende organer, vil bidra mer med tiden, både i Søndagsskolen og i samfunnet ellers. Foto: Søndagsskolen Norge. (Søndagsskolen Norge.)

Inspirasjonen til utvidelsen av stemmeretten har Søndagsskolen hentet utenfor det kristne landskapet, blant annet hos Miljøagentene. Der har barn vært med å bidra i tunge politiske spørsmål.

– Som oss har også de små barn som målgruppe. Det er kjempeinspirerende å se hvordan de får barn og unge til å ta stilling i ganske store og tunge politiske saker på miljøfeltet, sier Hegstad.

For Søndagsskolen Norge er hovedmålgruppen barn fra 3 til 12 år, men så små barn har ikke stemmerett. Noen av de eldste barna blir gjerne med videre som ledere når de blir tenåringer. For dem gir stemmerettsutvidelsen adgang til en form for ledertrening når de inkluderes i formelle beslutningsprosesser i organisasjonen.

Hegstad håper at en slik «demokratiskole» skal utruste barna slik at de kan bidra enda mer i Søndagsskolen framover, men også i samfunnet ellers når de blir eldre, eksempelvis i politikk, borettslag, menighetsråd eller en barne- og ungdomsorganisasjon.

Vedtaket om å gi medlemmer helt ned i 12-årsalderen stemmerett på generalforsamlingen, ble gjort i samme forum for to år siden. Prinsipielt kan dermed en 12-åring bli medlem i landsstyret.

Søndagsskolens vedtekter sier at landsstyret skal ha én ungdomsrepresentant. I dag må vedkommende være 23 år eller yngre.

Generalforsamlingsgloser

På Søndagsskolens generalforsamling møter unge folk et visst alvor. Her skal det vedtas budsjett, velges nytt landsstyre og stemmes over tre endringer av grunnreglene. Dette er ord og konsepter det kan være vanskelig å forstå, ikke minst for 12-åringer, men Søndagsskolen lar det altså stå til.

Styreleder Rode Margrete Hegstad forteller at Søndagsskolen har jobbet intenst med å forenkle konsepter uten å fordumme. Blant annet har de laget en ordliste med generalforsamlingsgloser som «generalsekretær» (sjefen for organisasjonen), «innstilling» (det styret anbefaler at man skal stemme) og «delegat» (person som er valgt for å representere en gruppe medlemmer i organisasjonen).

– Når man er i en organisasjonsboble, bruker man et språk som er fremmed for mange. Vår øvelse blir å gjøre dette tilgjengelig for de unge. Da blir det mer tilgjengelig for veldig mange av oss voksne også, sier Hegstad som slett ikke undervurderer barn og ungdom. Hun mener at barn ofte forstår mer enn det voksne tror.

Juridisk ansvar

– Men kan 12-åringer stilles juridisk ansvarlige for vedtak som blir fattet?

– Det er avklart med myndighetene at også unge under 18 år kan ha verv i organisasjoner og med det være juridisk ansvarlige. Dette er praksis i mange barne- og ungdomsorganisasjoner, men enkeltdelegater på generalforsamlingen er uansett ikke juridisk ansvarlige for vedtak, sier Hegstad. KPK