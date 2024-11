Metodistmenighet har stemt over utmelding. Dette ble resultatet

Under en menighetskonferanse lørdag ettermiddag ble det bestemt at Egersund metodistkirke melder seg ut av Metodistkirken.

Det melder Dagen.

Ifølge menighetens pastor, Victor Kwasi Sekyere, var det totalt 21 medlemmer som stemte over saken.

– 18 av dem ønsket at menigheten går ut av Metodistkirken og inn i Pinsebevegelsen, sier han til Dagen.

Han synes utfallet av saken er trist, men har samtidig forståelse for hvorfor flertallet vil forlate kirkesamfunnet.

– Min forståelse av saken er at kristne må ha samvittighetsfrihet og hvis de tenker at menigheten ikke kan forbli i Metodistkirken, er det helt ok å forlate trossamfunnet, sier Sekyere til avisen.

Åpnet for likekjønnet samliv

Metodistkirken er et protestantisk kirkesamfunn som tilhører den internasjonale metodistkirken United Methodist Church. Den norske menighetens utmelding skjer etter at kirkesamfunnets generalkonferanse i mai vedtok å åpne for likekjønnet samliv.

Vedtaket innebærer at man har fjernet en formulering i kirkens globale retningslinjer som sier at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristent lære. Denne formuleringen har det lenge vært strid om i kirkesamfunnet.

I praksis betyr det at likekjønnede skal kunne gifte seg i trossamfunnet, og at homofilt samlevende skal kunne ha vigslede stillinger, har Vårt Land skrevet.

Fire utmeldinger etter samlivsvedtak

Flere menigheter har de siste månedene landet på samme konklusjon som menigheten i Egersund.

I sommer besluttet menighetene i Hvittingfoss og Hammerfest at de vil forlate kirkesamfunnet og heller gå til Pinsebevegelsen. Begge menighetene fikk godkjent sine utmeldelser under årsmøtet i juni i år.

Nylig ble det kjent at også menigheten i Flekkefjord vil ut av Metodistkirken.

Ifølge Dagen skal Metodistkirken i Norge ta stilling til vedtakene til menigheten i Flekkefjord og Egersund på en ekstraordinær årskonferanse i januar.

---

Metodistkirken

Metodistkirken er et protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church (UMC).

I Norge består kirkefellesskapet av 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Kirkesamfunnet praktiserer barnedåp.

Tidligere i vår vedtok kirkesamfunnet å fjerne en formulering i deres retningslinjer om at homofilt samliv ikke var kompatibelt med kristen lære.

Vedtaket anses som et stort steg i progressiv retning, men har fått reaksjoner blant de mer konservative metodistkirkene.

---