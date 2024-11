Menneskerettsdomstolen med avgjørelse i Jehovas vitner-sak

Det var ikke en krenkelse av menneskerettighetskonvensjoner da et dansk medlem av Jehovas vitner fikk blodoverføring mot sin vilje.

Det ble avgjort i Den europeiske menneskerettighetsdomstol tirsdag denne uken, melder avisen Berlingske.

Blodkort på lomma

De har tatt stilling til en sak som de siste årene har vært gjennom flere runder i det danske rettssystemet.

I 2014 havnet et medlem av Jehovas vitner i Danmark på sykehus etter en fallulykke. Mannen var bevisstløst da han ankom sykehuset. Helsepersonellets vurdering var at en blodoverføring var nødvendig for at han skulle overleve.

Men i lommen bar pasienten en underskrevet, skriftlig forhåndserklæring – et såkalt «blodkort» – hvor det framgikk at han ikke ønsket en slik behandling. Ifølge Jehovas vitner er det nemlig mot Guds vilje å ta imot blodoverføring.

Til tross for at personellet var kjent med erklæringen, valgte de likevel å gjennomføre blodoverføringen. Mannens liv stod imidlertid ikke til å redde, skrev Jyllands Posten i 2022.

Saken havnet til slutt i Høyesterett, og der fikk sykehuset til slutt medhold. Mannens enke valgte imidlertid å anke saken til EMD.

– Opprørt

Enkens advokat Trygve Trier sier til Berlingske at hun skuffet over den ferske dommen, og stiller seg uforstående til at «mannen ikke hadde selvbestemmelse og ikke kunne bestemme over sitt eget liv», slik hun ser det.

– For mannen var hans livslange avvisning av blodoverføring en svært viktig del av hans tro. Jeg er opprørt over at religion er blitt nedtonet, fordi det har vært sentralt i saksbehandlingen, sier Trier.

Også i Spania har en sak om blodoverføring til et Jehovas vitne nylig vært til behandling av EMD, men der gikk saken i trossamfunnets favør, har blant andre Vårt Land skrevet.

[ Noen sykehus åpner for blodoverføring til Jehovas vitner i «svært akutte situasjoner», andre ikke ]

---

Jehovas vitner og blodoverføring

Jehovas vitner tror at det er imot Guds vilje å ta imot blodoverføring.

På nettsiden til trossamfunnet viser de til at Bibelen flere steder er tydelig på at de skal avholde seg fra blod: «Men kjøtt som har blodet i seg, det vil si livet, skal dere ikke spise», heter det i 1. Mosebok 9,4 (Ny verden-oversettelsen).

«Så når vi ikke vil ta imot blodoverføring, er det både av lydighet mot Gud og av respekt for ham som livets Giver», skriver Jehovas vitner på nettsiden.

---