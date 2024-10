– Jeg føler meg som verdens heldigste, utbryter Anne Lin Hynnekleiv (43), som kaller Laget for «verdens beste arbeidsplass».

Lørdag kveld, under Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 100-årsfeiring på The Hub i Oslo, ble hun presentert som Lagets nye generalsekretær.

31. mai neste år tar Hynnekleiv, som i dag er assisterende generalsekretær, over stafettpinnen etter Karl Johan Kjøde (40), som har ledet organisasjonen siden 2014.

Opplever fremdrift

Stillingen har blitt lyst ut, og flere kandidater har vært aktuelle. Likevel ble det dagens assisterende generalsekretær som trakk det lengste strået.

– Landsstyret har gjort en grundig prosess. og vi har hatt spennende samtaler om strategi og retning. Jeg kjenner meg fyrt opp og motivert til å få lede Laget inn i den neste 100-årsperioden, sier Hynnekleiv.

– Er det en vital 100-åring du tar over?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er særlig ungdommene som er vitale. De er klare for å bli utfordret, vil ha mer av Bibel, dele ekte og ærlige liv, gå tett med andre og vil utgjøre en forskjell.

Hun mener Laget opplever fremdrift, og nevner som eksempel at Laget i disse dager starter opp tre nye skolelag i Harstad.

– Det er en by hvor vi ikke har hatt lagsarbeid på lang tid, sier hun.

Det er i barne- og ungdomsårene at flest tar imot Jesus, og jeg vil være med på å skape arenaer for det. — Anne Lin Hynnekleiv, påtroppende generalsekretær i Laget

Ble overbevist over en kaffekopp

Selv om Hynnekleiv har vært et godt synlig navn i Laget de siste par årene, har hun relativt kort fartstid i organisasjonen. Da hun ble ansatt i Laget for snart tre år siden, hadde hun lite kjennskap til den.

– Fra min ungdomstid tenkte jeg på Laget som en litt traust organisasjon, og tenkte kanskje at jeg var litt mer karismatisk enn dem. Men da jeg fikk komme inn og se Laget som en vital organisasjon som lengter etter sannhet og Guds ord, og å bli kjent med Jesus og gjøre ham kjent, da skjønte jeg at jeg ikke hadde et riktig bilde av Laget som ungdom.

Frem til 2021 jobbet hun i 16 år i Normisjon. De siste årene var hun regionleder for organisasjonen på Østlandet.

Men en kaffekopp med Karl Johan Kjøde overbeviste henne til å ta steget over til Laget.

– Når han presenterte visjonen til Laget, kjente jeg gjenklang i meg selv. Det å stå sammen med tenåringer og ungdommer i disippelgjøring og ledertrening, og gi dem plass til å vokse. Det er tross alt i barne- og ungdomsårene at flest tar imot Jesus, og jeg vil være med på å skape arenaer for det.

ENDRET MENING: – Fra min ungdomstid tenkte jeg på Laget som en litt traust organisasjon, sier Anne Lin Hynnekleiv. Hun endret mening da hun møtte organisasjonen i voksen alder. (Synne Folstad Moen)

Får flere «rektornekter»

Laget er en elev- og studentorganisasjon som sørger for kristne samlinger på skoler og studiesteder over hele Norge. I sin nye strategi med overskriften «spydspiss» lover organisasjonen å ha «sylskarpt fokus på skolen og evangeliet som vårt oppdrag».

– Vi vil være kirkens forlengede arm ut i verden, og ut til skolene, sier Hynnekleiv.

Men organisasjonen opplever ikke bare fremgang. Tidligere i år omtalte Vårt Land at skolelaget ved Nydalen skole i Oslo fikk nei til å drive skolelag i skoletiden.

Laget opplever at slike «rektornekter» er et tiltakende fenomen.

– På ett punkt i år opplevde vi hele 16 rektornekter samtidig, sier Hynnekleiv.

De opplever at motstand fra skoleledelsen kan slå svært ulikt ut. Der enkelte elever lar seg motivere enda mer, opplever andre at det gjør det vanskeligere å holde motivasjonen til å drive skolelag.

– Dette er modige ungdommer som vil ha et lag på skolen, men i stedet blir møtt med motstand. Jeg tenker Laget har en viktig rolle for de som står i det presset, sier Hynnekleiv.

Kjøde: – Føles som et naturlig tidspunkt å gi seg

31. mai neste år inntar Hynnekleiv generalstolen. Da gir Karl-Johan Kjøde seg etter ti år som Lagets toppleder.

– Det kjennes litt vemodig, for dette har vært en fantastisk reise. Jeg stortrives fortsatt i jobben, og har mye å holde på med, men er utrolig glad for at Anne Lin blir min etterfølger, sier Karl Johan Kjøde.

– Har du lagt planen for hva du skal videre?

– Jeg har satt sperrefrist for å tenke på det, så jeg skal begynne å tenke på det 1. desember, sier han med et smil.

AVTROPPENDE: Karl-Johan Kjøde gir seg som generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) neste år. (Foto: Miroslav Boljevic/Laget )

Han har vært generalsekretær i en åremålsperiode som har blitt forlenget to ganger. Når han trekker seg ut neste år, er det et halvt år før åremålet hans går ut.

– Dermed ville det uansett ha kommet til en naturlig avslutning. I og med at jeg har jobbet så intenst det siste året, særlig med jubileumsåret og strategiplan for en ny periode, føles dette som et naturlig tidspunkt.

Vil etterlate seg en offensiv organisasjon

– Hva mener du Laget bør være, også etter at du gir deg?

– Jeg er glad for den retningen landsstyret ønsker med en offensiv lagsbevegelse. Vi har jobbet mye med å bygge et fundament i robust organisasjon, og nå er det er tid for å være offensiv i møte med oppdraget vårt. Det er fortsatt skole og studiested som vil være vært krystallklare hovedsaksfelt, og ledertrening vil være viktig i fortsettelsen.

Han er glad for at det er Hynnekleiv som skal lede organisasjonen videre.

– Jeg synes det er en fantastisk konklusjon fra landsstyret. Selv om det har vært mange gode kandidater som jeg ikke kjenner navnet på, er hun en strålende kandidat til å ta over som generalsekretær. Etter å ha jobbet tett sammen med henne, har inntrykket mitt av henne som en dyktig og strategisk leder i møte Lagets utfordringer bare blitt forsterket.