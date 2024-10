Her er den nye stortingspresten

Tron Fagermoen tiltrer som ny stortingsprest fra årsskiftet av. Det får Vårt Land opplyst fra Stortingets administrasjon.

Fagermoen blir den tredje i den relativt korte rekka med stortingsprester, etter Per Arne Dahl og Sjur Isaksen, som innehar stillingen nå og gir seg ved årsskiftet.

– Jeg er takknemlig for muligheten, og ser frem til å begynne. Jeg synes det er en viktig rolle, og er glad for at Stortinget fortsatt ønsker en egen stortingsprest. Livet som stortingsrepresentant kan nok være utfordrende på mange vis, og det at man har tilgang til en prest på Stortinget er noe jeg opplever meningsfullt.

Som stortingsprest er man ansatt av Stortingets administrasjon i en 20 prosents stilling. I stillingsannonsen står «refleksjon og samtaler med folkevalgte og ansatte ved Stortinget, uavhengig av livssyn» oppført først på listen over arbeidsoppgaver. Deretter kommer «faste andakter og liturgiske samlinger» og medvirkning i gudstjenesten ved Stortingets offisielle åpning og i julehøytida.

– Folk er folk

Fagermoen er i dag førstelektor ved MF vitenskapelig høyskole, hvor han jobber med forskning og undervisning innenfor kirkeforståelse og diakoni.

Har har også hatt en bistilling som studentprest, som nå vil byttes ut med rollen som stortingsprest.

– Tror du det vil være annerledes å være prest for stortingsrepresentanter enn for studenter?

– Jeg tenker først og fremst at folk er folk, og at det handler om å møte folk der de er. Vi har studenter i alle aldre, og også et livssynsmangfold. Men noen ting vil nok helt klart være annerledes, selv om man kan tenke at både studenter og politikere på ulike måter kan stå i krevende situasjoner.

Stortingsprest

Stilling i 20 prosent.

Stortingspresten ansattes av Stortingets administrasjon

Per Arne Dahl, som siden ble biskop i Tunsberg, ble i 2007 den første stortingspresten.

---