Én av disse blir Oslo bispedømmes nye biskop:

Ingeborg Sommer (51), prost i Bærum

Sunniva Gylver (57), sokneprest i Fagerborg menighet

Sturla Stålsett (60), professor ved MF vitenskapelig høyskole

Det er resultatet etter at alle stemmeberettigede har sagt sin mening om hvem de ønsker at skal lede Den norske kirke i Oslo, Asker og Bærum.

Det betyr at prost Espen Andreas Hasle og professor Stephanie Dietrich, som også var blant de fem nominerte, ikke er med i den videre prosessen.

Slutter før pensjonstid

Den rådgivende avstemningen er en del av prosessen med å tilsette ny biskop. Til sammen kom det inn stemmer fra 254 ulike instanser og ansatte, som gir en oppslutning på 57,5 prosent.

De som er stemmeberettiget er menighetsråd, ungdomsrådet, vigslede ansatte i bispedømmet og døvekirkens menighetsråd. I tillegg har prostene i øvrige bispedømmer, Samisk kirkeråd, representantene fra de teologiske utdanningsinstitusjonene og ungdomsrepresentanter til Kirkemøtet stemmerett.

Dette ble resultatet av avstemningen:

Sturla Stålsett: 29,00 %

29,00 % Sunniva Gylver: 22,41 %

22,41 % Ingeborg Sommer: 19,76 %

19,76 % Stephanie Dietrich: 14,62 %

14,62 % Espen Andreas Hasle: 14,21 %

Alle stemmeberettigede har listet opp tre kandidatene i prioritert rekkefølge. I vektingen av stemmeresultatet, teller førstestemmer mest.

Sturla Stålsett fikk dobbelt så mange førstestemmer som nummer to, Sunniva Gylver. Antall førstestemmer:

Sturla Stålsett: 101

101 Sunniva Gylver: 47

47 Ingeborg Sommer: 44

44 Espen Andreas Hasle: 35

35 Stephanie Dietrich: 27

Vil ikke spekulere

– Hva er din reaksjon på å ha blitt nominert?

– Jeg er takknemlig og glad for alle som har vært med og gitt stemmer på oss fem kandidater som nå har blitt tre. At folk er med og vil avgjøre, synes jeg er kjempefint. Jeg er takknemlig for tilliten jeg er blitt vist vist i prosessen, og tar til meg støtten. De motiverer meg videre. Så får vi se hvordan utfallet blir, sier Sturla Stålsett til Vårt Land.

Han understreker at den rådgivende avstemmingen er en del av en større prosess.

– Du har fått det høyeste stemmetallet, og fikk dobbelt så mange førstestemmer som nummer to, Sunniva Gylver. Hva tenker du om dine egne sjanser til å bli biskop?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det er til syvende og sist Kirkerådet som skal avgjøre dette. Andre skal gjøre sine vurderinger videre. Det er et bilde som kan snu.

– Hva kan du tilføre Oslo bispedømme som biskop?

– Jeg håper å kunne by på den personlige erfaringen jeg har vært så heldig å få gjennom arbeid i kirke, diakoni og samfunn. Jeg håper jeg kan være med å inspirere videre det gode arbeidet som gjøres i Døvekirken og kirken i Asker, Bærum og Oslo, samt gi mitt bidrag til kirken på landsplan hvis det blir meg som blir valgt.

Vårt Land har foreløpig ikke fått kommentarer fra de øvrige bispekandidatene.

Ny biskop i Oslo GÅR AV: Oslo-biskop Kari Veiteberg. (Heiko Junge/NTB)

Håndsopprekning

Tidligere i høst skapte det debatt, da to av de fem bispekandidatene svarte nei på påstanden «Jeg ønsker at alle skal bli kristne».

Spørsmålet ble stilt under et arrangement i Oslo domkirke, i regi av Kirkerådet.

Mens Hasle, Dietrich og Sommer svarte «ja», svarte Stålsett og Gylver nei.

Gylver begrunnet sitt «nei» på følgende vis:

– Jeg synes hele spørsmålet blir så hypotetisk. Jeg har levd godt med og elsket mennesker med en annen tro og livssyn enn min egen, store deler av livet. Alle blir ikke kristne, og i formuleringen synes jeg man gjør mennesker til et objekt for evangelisering: Jeg skal få andre til å bli kristne, og det er min jobb.

UTSPØRRING: Tidligere i høst ble de fem bispekandidatene stilt en rekke spørsmål i Oslo domkirke, av Kirkerådets Jan Christian Kielland. Fra venstre: Jan Christian Kielland, Stephanie Dietrich, Sturla Stålsett, Ingeborg Sommer, Espen Andreas Hasle og Sunniva Gylver. (Marit Neset)

Stålsett uttalte at merkelappen «kristen» blir av mange hørt som en særskilt måte å være i livet på.

– Det betyr ikke at evangeliet, slik jeg oppfatter det, ikke er et budskap til alle mennesker. Jeg tror det er godt for alle mennesker.

Ingeborg Sommer, som i tillegg til Gylver og Stålsett er blant de gjenværende kandidatene, har begrunnet sitt «ja» i et leserinnlegg.

«Da jeg bekreftende rakk opp hånden på spørsmålet om jeg ønsker at alle skal bli kristne, handlet det om at kirkens budskap ikke er et eksklusivt budskap for noen få», skriver hun.

Tilbake til Kirkens Bymisjon

Tidligere i år skrev Kari Veiteberg historie da hun varslet at 2024 blir hennes siste år som biskop i Den norske kirke i Oslo. Etter syv år i stillingen, går hun går hun 17. desember tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der.

Kirkehistorikerne må tilbake til 1800-tallet for å finne liknende tilfeller av biskoper som har sluttet i gjerningen før pensjonstid, skrev Vårt Land da nyheten ble kjent.

Siden da har jakten på hennes arvtaker vært i gang.

Til sammen 49 kandidater ble opprinnelig foreslått som ny biskop i Oslo. I september ble disse silt ned til fem navn.

---

Den videre bispeprosessen

29. oktober: Offentliggjøring av Oslo bispedømmeråds prioritering av kandidater.

11. november: Biskopenes prioritering av kandidater blir offentliggjort.

5. desember: Ansettelsen gjøres kjent

6. desember: Presentasjon av den ansatte Oslo domkirke

23. februar 2025: Vigslingsgudsteneste i Oslo domkirke

---