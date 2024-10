– Jeg synes det er en ekstremt arrogant uttalelse. Preses viser at han ikke har noe kontakt med hva som lever i den kirken han skal være leder for, sier Sverre Elgvin Lied, sokneprest i Den norske kirke.

Til sammen 44 kristne organisasjoner, sammenslutninger og kirkesamfunn har sluttet seg til en mye omtalt felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold. Den slår blant annet fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne og at det kun finnes to kjønn.

Men fra blant andre Den norske kirkes øverste leder, preses Olav Fykse Tveit, har erklæringen fått hard medfart. Han uttalte mandag at han håper ingen menigheter i DNK slutter seg til erklæringen.

Preses mener den står for dårlig bruk av bibeltekster, og at den setter teologien som fag i vanry. I tillegg tror han den kan virke sårende og traumatiserende for blant annet transpersoner, sa han til Vårt Land

Det synes Sverre Elgvin Lied viser mangel respekt for kristne som fastholder det tradisjonelle ekteskapssynet.

– Det er utrolig arrogant overfor andre kirkesamfunn som står bak erklæringen, som for eksempel Den katolske kirke, Frikirken og Pinsebevegelsen, at disse skulle ha et så lettvint forhold til teologi at de bringer teologifaget i vanry. Det er en helt utrolig uttalelse av en som har vært leder for Kirkenes Verdensråd.

Preses viser at han ikke har noe kontakt med hva som lever i den kirken han skal være leder for — Sverre Elgvin Lied, sokneprest i Den norske kirke

FÅR KRITIKK: Preses Olav Fykse Tveit møter motstand etter at han kritiserte den felleskristne erklæringen om kjønn og seksualitet. (Erlend Berge)

– Mistenkeliggjort og marginalisert

Preses uttalelse om at han håper ingen menigheter i DNK slutter seg til erklæringen, mener Lied er et forsøk «på å begrense meningsrommet» i kirken.

Soknepresten minner om at Den norske kirke siden 2017 har hatt to likestilte syn på ekteskap. Det ble da åpnet for at også homofile kan gifte seg i kirken, et synspunkt som blant andre Fykse Tveit deler.

– Men også den andre siden er i høyeste grad vital i kirken, minner han om.

Selv ser han «ingenting oppsiktsvekkende» med den felleskirkelige erklæringen.

– Den står for helt tradisjonell, kristen samlivsteologi – og som fortsatt er kirkens lære, sier Lied, som tidligere vært leder av Frimodig kirke. Den kirkepolitiske listen i Den norske kirke er blant dem som stiller seg bak den felleskristne erklæringen.

Lied sier han har en forventning om at kirkens øverste leder uttaler seg samlende, også i samlivssaken.

– Med uttalelsen han har kommet med blir denne siden mistenkeliggjort og marginalisert.

– Må vise at det er plass til oss

I mandagens intervju uttalte preses at det skal gå an å diskutere kjønn og seksualitet, men at det «handler om måten dette gjøres på». Å samle et bredt lag av Kristen-Norge til en felles erklæring mener han er et tungt virkemiddel.

– Dette gjør de vel vitende om at dette er sårende og traumatiserende for de det gjelder mest, sa Fykse Tveit til Vårt Land.

Lied mener dette er et forsøk på å skape dårlig samvittighet og kneble ordskiftet blant meningsmotstandere.

– Hva bør kirkens ledelse gjøre for å ivareta begge syn i kirken?

– Å kunne vise og si at det er plass til oss og at vi er ønsket, det tenker jeg er et minimum, ikke minst med tanke på rekrutteringen av unge prester. Det er mange unge mennesker som kunne tenke seg jobb i kirken og som identifiserer seg med tradisjonell kristen samlivsetikk og bibelsyn, men som er usikre på om det er er rom for dem, sier Lied.

Jostein Ådna, Frimodig kyrkje. Frimodig kirke. (Marit Neset)

Imøtegår teologien

Også Jostein Ådna reagerer på uttalelsene fra preses. Han sitter som representant for Frimodig kirke i Borg bispedømmeråd.

– Preses skal selvfølgelig få ha sitt eget standpunkt i saken, men som kirkens øverste leder har han et særlig ansvar for å være samlende. Slik jeg ser det innebærer det en forpliktelse til å ivareta det som er offisielt anerkjente synspunkter. Jeg hadde ventet noe større imøtekommenhet og raushet fra hans side i denne saken overfor oss som mener at likekjønnet ekteskap ikke har bibelsk-teologisk dekning, sier han.

Som professor emeritus i Det nye testamente reagerer han dessuten på teologien som Fykse Tveit legger til grunn for å imøtegå erklæringen.

I erklæringen vises det blant annet til skapelsesberetningen i 1. Mosebok som grunnlag for argumentene om kjønn og likekjønnet samliv. Bibelversene handler om at mann og kvinne er skapt for hverandre. Preses mener på sin side at det ikke utelukker at det finnes unntak for dette. Det gjelder både transpersoner, lesbiske, homofile og andre skeive, uttalte han til Vårt Land.

– Jeg er uenig. I Matteus 19,1–12 viser Jesus til 1. Mosebok når han sier at ekteskapet er en relasjon mellom de to kjønn som Gud skapte mennesket som. Han sier til slutt at det er noen mennesker som av forskjellige grunner ikke kan leve slik. Løsningen er ikke likekjønnet relasjon. I stedet peker han på avståelse fra seksuell utfoldelse. Paulus’ brev bekrefter en slik forståelse, sier Ådna.

– En kortslutning

Fykse Tveit har også uttalt at 1. Mosebok ikke er historiske tekster, men poesi. «Vi må forstå at alle er skapt av Gud, at Gud skaper fortsatt, og alle er skapt i Guds bilde. Å si at noen egentlig er feil, det bryter med det å bli skapt i Guds bilde», sa han i intervjuet med Vårt Land.

Det mener Ådna er «en kortslutning».

– Det går an å fastholde at Gud skapte mennesket som to kjønn og samtidig holde fast at alle mennesker, uansett hvordan de opplever sin legning eller identitet, er bærere av Guds bilde. Ingen av endringene eller forstyrrelsene i menneskers livsvilkår som følge av syndefallet rokker ved det faktum at alle er elsket av Gud og skapt i hans bilde.

Han påpeker at 1. Mosebok ikke er en vitenskapelig tekst i moderne forstand, men mener at det likevel er interessant at Bibelen, som ofte kritiseres for å være bundet i et utdatert verdensbilde, akkurat i forståelsen av kjønn er på linje med biologien, mens kjønnsidentitetsideologien er i utakt med vitenskapen.

– Skapelsesberetningen legger et teologisk grunnlag for forståelse for hele skaperverket, deriblant mennesket, sier Ådna.

Preses svarer – forholder seg til ulike syn i kirken

Preses Olav Fykse Tveit svarer på kritikken i en e-post til Vårt Land:

– Vi må huske på hvem de faktiske ofrene for denne kampanjen er. Mange av de reaksjoner jeg har fått, gjør meg overbevist at dette handler mye om hvordan denne kampanjen rammer svært sårbare mennesker nettopp med tanke på de temaer som her tas opp. Å få en tekst som dette mot seg og sitt liv gjør den skade som jeg fryktet, og som leder i kirken tar jeg det på alvor.

SVARER: – Når jeg jeg blir spurt av media om Den norske kirke står for en slik entydig avvisning, er svaret nei, sier preses Olav Fykse Tveit om erklæringen. (Marit Neset)

Han påpeker også at kommentaren om å kunne bringe teologien i vanry gjaldt det som ble sagt om trans-tematikken.

– At det blir hevdet at «sannheten» om det gis i visse bibeltekster, så som 1 Mosebok 1, gjør at en bruker referanse til teologiske utsagn til å besvare noe som de ikke i seg selv gir svar på. At en kopler utsagnene til visse sider ved biologi, løser ikke dette. For psykologi og psykiatri er det veldig reelle problemstillinger som vi ikke kan besvare på en måte som gjør at dem det gjelder hører «dere finnes ikke».

Dersom menigheter i Den norske kirke vil ta opp ulike syn på disse spørsmålene, håper han at de vil finne andre former for det enn å slutte seg til denne kampanjen.

– Når denne såkalte «felleskristen erklæring» er så entydig i avvisning av at kirken kan anerkjenne likekjønnet ekteskap, og jeg blir spurt av media om Den norske kirke står for en slik entydig avvisning, er svaret nei. Det er meget vel kjent innad at det er flere syn på det i vår kirke, og Bispemøtet og Kirkemøtet har anerkjent at det er flere «velbegrunnede teologiske syn» på det som grunnlag for de vedtak som er gjort i så måte. Det forholder jeg meg selvsagt til, og kunne sagt det eksplisitt, sier preses og legger til:

– Men når erklæringen gir inntrykk av at det «felleskristne» syn er denne avvisningen av legitimitet i et likekjønnet ekteskap, og framstiller dette i en kampanje-form i en store avisannonse, legger jeg mest vekt på mitt pastorale ansvar overfor alle dem som trenger å høre at dette ikke er Den norske kirkes felles syn på deres liv.

---

Medutgivere av felleskristen erklæring

Organisasjoner:

Normisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Indremisjonsforbundet (ImF)

Tro & Medier

Laget / NKSS

Ungdom i Oppdrag

Oase

Frimodig kirke

Bønnelista

Operasjon Mobilisering (OM)

GuttogJente.no

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Hemsedal Høyfjellssenter

Kristent Ressurssenter

Stiftelsen MorFarBarn

Kristen forening for helsepersonell (KFH)

Kvinner i Nettverk

JesusKvinner

Til Helhet

Nettverk for Menn

Damer i Byen

Lys over Land

Asia Link

Verdialliansen

Misjon Sarepta

Bønn for Den norske kirke

Nettverket Fornyelse

Himmelpartner

Foreningen SKAPER

Johanneskretsen

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Influx

Kirkesamfunn:

Pinsebevegelsen i Norge

Norsk katolsk bisperåd

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken)

Baptistkirken Norge

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

Brunstad Christian Church

Credokirken Norge

Kristent Nettverk / Kristent Fellesskap

Den nordisk-katolske kirke

Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Den lutherske kirke i Norge (LKN)

Foursquare Norge

Kilde: felleskristen.no

---