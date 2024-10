Etter ti år som ungdomspastor tok Egil Svartdahl et overraskende yrkesvalg

Plutselig var Egil Svartdahl ungdomspastor i Filadelfiakirken.

Det ene hadde tatt det andre. Først et år i siviltjeneste. Så et år til. Og et til.

Han kunne steget i de klassiske gradene. Ungdomspastor, medpastor, hovedpastor.

Men etter ti år ble ett spørsmål påtrengende: Hvem er jeg når jeg bare er Egil?

– Leser jeg Bibelen bare fordi jeg skal tale? Ber jeg bare fordi jeg skal være inspirert?

– Hvem er jeg hvis jeg tar bort alle stillaser og alle rammer? Hvis jeg kommer inn i en kantine hvor folk ikke vet hvem moren og faren min er, ikke vet noe om titler... sier Svartdahl og drar på det.

– Og da ble jeg søppelkjører.

«Hele Norges» TV-pastor har blitt 70 år, og lagt TV-eventyret på hylla.

I ukas episode av podkasten Åpenbart forteller han om de to uvanlige karrierene sine, om da han holdt på å bli kasta ut av leir, da han reiste til Karasjok for å misjonere – og mye mer du kanskje ikke visste.

SAMTALE: Elise Kruse, Egil Svartdahl og Ruth Einervoll Nilsen møtes i Åpenbart for en lang prat om 70-åringens liv som «hele Norges» pastor. (Marit Neset)

Livets mest konkrete kall

– Det er bedre å være en helhjerta søppelkjører enn å være en halvhjerta pastor, sier Svartdahl.

Hans kanskje tydeligste kall har ikke vært til å drive med TV eller å lede menighet – men den konkrete ledelsen til å «stige av, til å gå ned», som han sier.

Å være søppelkjører så han for seg at han kunne være lenge.

– Det var jo selvfølgelig også befriende. Hvis du jobber med folk, så er hvert menneske uerstattelig. Følelsen av å ha ansvar for unge mennesker i ulike greier i livet ... og nå var det bare meg og søpla. Hvilken nydelig følelse!

– «Går det i grøfta nå, så er det meg og søpla. Og søpla er det ikke så farlig med».

Etter hvert ble Svartdahl spurt om han ville være pastor her og der, men sa nei. Så kom spørsmålet fra Filadelfia Kristiansand.

Plutselig var det ikke like lett å svare nei. Men heller ikke ja.

– Jeg husker at vi skrev et brev, og så lukket vi det igjen, og så sa vi til Gud … «Du vet hva som står her. Og hvis du vil at vi ikke skal gjøre dette, så må du si ifra. Men fra det øyeblikk dette brevet går i posten, så gjør vi dette, og da kan vi ikke lure på, ved første krise, om kanskje vi tok feil».

De lot brevet ligge. Ekteparet fikk ikke noe signal om det motsatte.

– Og det ble fantastiske år, som har satt veldig dype spor i oss.

