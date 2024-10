Han ser konturer av nytt opprør blant unge menn

Forfatteren, presten og historikeren John Dickson (57), som selv kom til tro som tenåring, er i år hovedtaler på Veritaskonferansen i Grimstad. 40 år etter sin egen omvendelse ser han med interesse på en tilsynelatende bølge av unge menn som nå viser interesse for kristen tro. Australieren har levd nesten hele livet i Sydney, Australias største og eldste by. Her vokste han opp i en areligiøs familie, gikk på skole og bygde en solid akademisk karriere, og her gikk han som 16-åring fra å være ateist til å bli kristen.

Han har vært særlig opptatt av tidlig kristendom og jødedom, og fra 2022 har han vært professor ved Wheaton College ved Chicago i USA hvor familien nå bor.

Nylig kom den norske utgaven av boken hans som har originaltittelen Bullies and Saints: An Honest Look At the Good and Evil of Christian History – på norsk: Bøller og helgener – et ærlig blikk på det gode og onde i kristendommens historie. Boka er utgitt på Veritas Forlag og prøver å besvare spørsmål som «Hva skjedde egentlig under korstogene?», «Hvor mørk var “den mørke middelalder”?», «Hvor ille var den spanske inkvisisjonen?» og «Hvorfor valgte de brutale vikingene plutselig å følge Kristus?»

Dette ser du ikke på samme måte hos unge kvinner. De søker harmoni

Gode ateist-spørsmål

Dickson er i stadige diskusjoner om kristendommen og ser et landskap i forandring.

– Én endring de siste 20 årene, kanskje de siste 30, er diskusjonen om hvorvidt kristendommen er god. Det handler om etikk og historie, men også hvordan kristne oppfører seg i dag. Ateister har et knippe av utfordrende spørsmål til oss. De handler alle om godhet, ikke om sannhet. Spørsmålene om hvorvidt kristendommen er sann, finnes fortsatt, men i dag handler det likevel mer om godhet, sier Dickson i samtale med Kristelig Pressekontor.

Dickson observerer at ateister og kristendomsskeptikere i dag spør stadig oftere om religion har vært mer til skade enn gavn gjennom historien: – De spør også om Det gamle testamentes gud er voldelig, om han er fordomsfull mot LHBT-personer og om han er ondsinnet. De er imot doktrinen om helvete og spør om alt dette er bra, ikke om det er sant eller ikke. Og alt dette mener jeg at kristne må være forberedt på å besvare, sier Dickson.

– Er dette med andre ord gode spørsmål fra ateister?

– Ja, alle disse spørsmålene er gode fordi de kan og bør lede til en diskusjon om Jesus.

– Mange ateister later til å være ivrige etter å diskutere noe de likevel hevder de ikke er så interessert i, altså troen på en Gud. Hva tenker du som tidligere ateist at dette kommer av?

– Jeg tror det skjer fordi de kan se at konsekvensene av eksistensen av en gud er så store, sier Dickson, som også tror mange ateister finner motivasjon for å diskutere i det faktum at så mange tar gudstroen seriøst. Det utfordrer dem.

Samtidig observerer han at nyateismen – representert ved akademikere som Richard Dawkins og Christopher Hitchens – ser ut til å falme kraftig etter en glanstid tidlig i årtusenet, ikke minst etter 11. september-terroren: – Men nyateismen er mindre populær nå. Bøkene selger ikke så bra, og profilerte nyateister inviteres ikke så ofte til å tale.

Dickson talte lørdag over 1 Peter 3,8–16 der det blant annet står at kristne ikke skal gjengjelde ondt med ondt. «Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse», skriver apostelen. Dickson formante forsamlingen til å diskutere med kristenkritikere på en god måte og ikke slå tilbake. Han mante til ydmykhet og til å være «god tapere».

– Når du vet at Kristus har vunnet, kan du svare med en velsignelse når noen forbanner deg. Slå ikke tilbake, men lid heller for det som er rett. Når du vet at Kristus er herre og du er sikker i din sak, kan du være mild, sa han fra podiet: – Peter lærte dette av Jesus. Han er modellen for «den gode taper».

Dickson mener at kristne tilhører både døds- og oppstandelsesfolket. Han viste til filosofen Friedrich Nietsche som anklaget kristne for å ha en slavementalitet, noe han tilbakeviste: – Historien viser det motsatte. De tidlige kristne trodde at de allerede hadde vunnet, ikke at de hadde tapt, sa Dickson og lanserte følgende slagord: Vær en god taper, så vinner du verden (Losing well to win the world). Det har han også erfart i eget liv.

Nytt mannsopprør?

– Hva kommer det av at de fleste framoverlente ateister ser ut til å være unge menn?

– Det kan vi spekulere på, men jeg tror det har noe å gjøre med unge menns høye testosteronnivå, deres trang til opprør mot autoriteter og til å flekse muskler. Dette ser du ikke på samme måte hos unge kvinner. De søker harmoni, sier Dickson.

– Er det da et paradoks at mange unge menn i vår tid ser ut til å lete etter Gud og at mange av dem vender om og lar seg døpe?

– Jeg har hørt om dette, men ikke sett det så mye i USA eller Australia. Men når det finnes gode data på det, vil det være interessant å se nærmere på det, sier Dickson som anerkjenner den canadiske psykologen Jordan Petersons innflytelse på unge menn verden over når det gjelder gudstro.

– Peterson har fått mange unge menn til å gjennomtenke sitt forhold til kristendommen på nytt. Igjen kan jeg bare spekulere, men kanskje kan det være en ny form for opprør mot autoriteter i at unge menn nå ser ut til å vende sin interesse mot kristen tro og konservative verdier. Det kan være det nye, store opprøret.

STORT OPPMØTE: Det var kø for å komme inn på Veritaskonferansen i Normisjonshallen lørdag. (Stein Gudvangen/KPK)

Mange påmeldte

Veritaskonferansen trekker ellers godt med folk. Arrangørene var lenge redde for at oppslutningen i år ikke skulle bli så bra, men det snudde i siste liten.

– Vi har ikke fått markedsført konferansen så godt i år, så vi var en stund nervøse for at oppmøtet skulle bli lavt, men der tok vi feil. Det har vært mange i salen på stormøtene, sier Bjørn Hinderaker som er medlem i konferansestyret.

Antallet påmeldte tredoblet seg på tampen. Det lå på 200, men endte på 645. I tillegg kommer en del folk på enkeltmøter i Normisjonshallen, opplyser arrangementsansvarlig og styreleder Martin Augestad.

– Vi er veldig fornøyd og synes det er gledelig at det kommer såpass mange, sier han.

---

Veritaskonferansen

Presenteres som en samling for «både troen og tanken» og arrangeres i år for 12. gang.

Bak konferansen står Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, NLA Høgskolen i Kristiansand og Bibelskolen i Grimstad, og arrangementet foregår på bibelskolens område.

Konferansen har i snitt samlet omkring 500 deltakere, men det har ofte vært flere på de åpne stormøtene. I 2023 var deltakerantallet omkring 750, i år er det nær 650.

Veritaskonferansen trekker mye voksen ungdom, men også godt voksne og eldre.

---