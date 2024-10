Hvor stiller du deg i samlivsspørsmålet?

Det har blitt et definerende testspørsmål for å skille mellom liberale og konservative kristne. Finnes det bedre måter å snakke om skillelinjer på?

Martin Jakobsen er førsteamanuensis i teologi ved Ansgar Høyskole. Han mener at kategoriene liberal og konservativ blir for grove, spesielt når kun samlivsspørsmålet blir definerende for hvor man hører til.

Når Veritaskonferansen arrangeres fra 18. til 20. oktober, skal Jakobsen delta i en panelsamtale om skillelinjer og enhet mellom kristne. Han er redd for at små forskjeller skal gjøre en kristen enhet vanskelig.

Lanserer alternativ skillelinje

Jakobsen er skeptisk til at skillelinjer skal få for mye plass. Men når man skal snakke om forskjeller mellom kristne, er det mer vesentlig å skille mellom de som lar bibeltekster forme teologien, og de som vektlegger erfaringer av Gud, mener han.

– I ytterpunktene har du de som tenker at det bare er Bibelen som skal styre teologien, og de som tenker at bare erfaringer skal forme den.

Fordelen med dette skillet er at det sier mer om hvordan teologien formes, og ikke bare hvordan man har landet i noen teologiske spørsmål, mener Jakobsen.

– Men vil ikke alle si at de har Bibelen som utgangspunkt for teologien?

– Jo, alle vil si det, men det er ikke alle som har det likevel. Kanskje påvirker erfaringer mer enn de tror, og så vektlegger man ulike typer erfaringer, sier han.

Deler man kristne inn på denne måten så vil man se at det vi kaller liberal teologi lar erfaring styre, men at også vekkelseskristendom og pinsekarismatikk gjør dette, ifølge Jakobsen.

– Plutselig ser vi at de er teologiske fettere, og at utgangspunktet er ganske likt.

Hvorfor den liberale teologien og pinseteologien ender på så forskjellige steder, forklarer Jakobsen med at man har gjort seg opp ulike erfaringer.

Veritas Norge

Forening stiftet i 2018 med mål om å skape synergier for arbeid med kristent trosforsvar i Norge.

Medlemmer: Laget, Bibelskolen i Grimstad, Damaris Norge og Ungdom i Oppdrag.

Veritaskonferansen 2024 har fått navnet «Best før …», og tar opp spørsmålet «Er kristen tro utgått på dato?». Svaret deres er «Ikke dårlig etter».

Lørdag deltar teolog Martin Jakobsen i en panelsamtale med tittelen «Liberal», «progressiv» eller «konservativ»? Viktige skillelinjer og enhet mellom kristne i dag. I samtalen deltar også Stefan Gustavsson, førstelektor ved NLA Høgskolen og leder for svenske Apologia.

Synes merkelappene bommer

I sommer skrev Vårt Land om prost Espen Andreas Hasle som skiftet syn på likekjønnet samliv. Han gikk fra et «konservativt» syn til et «liberalt» et.

– Hvordan har du opplevd merkelappene før og etter du skiftet syn i samlivssaken?

SKEPTISK TIL FORSLAG: Espen Andreas Hasle, prost i Nordre Follo. (Hans Jakob Heimvoll)

– Jeg har blitt karakterisert som begge deler, og jeg synes ikke det treffer så veldig bra. Eller kanskje det gjør det, og jeg er perfekt plassert i midten, spøker Hasle, før han får en mer alvorlig tone:

– Jeg synes det er kunstig at noe jeg vurderer som ikke så sentralt i evangeliet skal være så avgjørende for hvor man hører hjemme teologisk, svarer Hasle.

I likhet med Jakobsen har han en oppfattelse av at samlivsspørsmålet har blitt et slags testspørsmål for hvilken kategori man hører hjemme i. Han mener det er unyansert å anta hva en person tenker om teologiske spørsmål, basert på hva man svarer på ett av dem.

– Ofte blir det feil. Jeg vill si at jeg fremdeles er konservativ i det som handler om andre teologiske spørsmål. Jeg mener for eksempel at kristendommen har et eksklusivt sannhetskrav, sier prosten.

Mener alle vektlegger erfaringer

Hasle er imidlertid skeptisk til Jakobsens skille mellom de som vektlegger bibeltekster og de som vektlegger erfaringer av Gud.

– Jeg synes det blir upresist, fordi alle tolkninger er en bevegelse mellom erfaring og tekst, sier Hasle.

Han mener at alle kristne leser Bibelen med sine egne briller og tolker den ut fra sine erfaringer.

– Anklagen om at noen er bibeltro og andre ikke, er i hvert fall unyansert, sier han.

Negativ til skillelinjer

Til innvendingene fra prosten, svarer Jakobsen at han mener det er reell forskjell på hvor mye kristne vektlegger erfaring i bibeltolkningen.

– Jeg er ikke sikker på om alle leser Bibelen som Espen, altså at de lar erfaring styre like mye som han gjør.

På spørsmål om hvem det er som har behov for skillelinjene, må Jakobsen tenke lenge, før han svarer:

– Det handler om identitet og hvem man vil assosiere seg med. I tillegg så lever vi i en tid hvor det er viktig å ha en autentisk tanke om tro.