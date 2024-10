Det er lite eller ingenting som treffer meg med samme kraft som gjestfrihet. Knapt noe løfter meg opp på samme måte og tiner opp de kalde bitene i meg.

Henri Nouwen sa: «I vår verden full av fremmede, som er fremmedgjort fra sin egen fortid, kultur og land, fra naboer, venner og familie, fra sitt dypeste selv og deres Gud, ser vi en smertefull leting etter et gjestfritt sted der man kan leve uten frykt og finne et fellesskap (…) Det er mulig for mennesker – og obligatorisk for kristne – å tilby et åpent og gjestfritt rom der fremmede kan legge av sin fremmedhet og bli våre medmennesker».

Og forfatteren John Mark Comer kaller i boken Practicing the way simpelthen gjestfrihet «en måte å være i verden på».

Det er lite eller ingenting som treffer meg med samme kraft som gjestfrihet

Helt fra starten, har gjestfrihet vært en forpliktelse for Guds folk, selv påbudene i Tredje Mosebok inkluderer gjestfrihet: «Når din bror blir så fattig at han ikke kan greie seg lenger, skal du ta deg av ham som du gjør med en innflytter og en fremmed.» Fattige, innflyttere og fremmede.

Gjestfrihet er ikke noe man bare skal gjøre som nødhjelp og føde til fattige. Det er mange typer fattigdommer som kan finne næring ved mitt bord. Den sultne kan få brød, men like mye kan den ensomme finnet et godt sted. Sårede kan finne en slags helbredelse. Den triste kan finne trøst. Deprimerte kan finne forståelse. Sinte kan finne noen som lytter. Den som leter etter Gud kan finne spor av ham i våre ansikter og hender. Bortkomne kan finne en vei hjemover. Et menneske kan finne et medmenneske. Den desillusjonerte kan finne mening. Og det mennesket som tror at det er alene i verden kan finne ut at hun ikke er det likevel.

Slikt kan skje der fattige, fremmede og innflyttere inviteres inn.

Å bli invitert inn som gjest i en annens liv skulle alle få oppleve. Som kristne er dette ikke noe mer enn vår måte å være i verden på.

---

3. Mosebok 25,35-38

Når din bror blir så fattig at han ikke kan greie seg lenger, skal du ta deg av ham som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke kreve rente eller fortjeneste av ham; du skal frykte din Gud, så din bror kan livberge seg hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud.

---