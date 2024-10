Han er omkring atten år gammel og rik. Og oppsøker mot slutten av tohundretallet en gudstjeneste. Foreldrene hans er nettopp døde, og han har arvet mye fra dem. Det er Athanasius av Alexandria som skriver dette i biografien om Antonius, kristenhetens første bestselger, Antonius’ liv.

I kirken blir han rammet av fortellingen som leses om den rike, unge mannen og utfordringen Jesus gir ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Antonius kjenner at ordene treffer ham og skynder seg fra kirken, selger det han eier og gir bort den store eiendommen sin «for at den ikke på noen måte skal være til byrde for ham selv eller søsteren.» Pengene gir han til de fattige, og han trekker seg ut i ørkenen for å søke Gud helhjertet.

Dermed begynner det livet som skal gjøre Antonius til den store munken i kirkens historie, mønstermunken som fikk en enorm innflytelse, både for ettertiden, men også i sin egen samtid. Selv keiseren i Konstantinopel henvendte seg til Antonius i hans ensomme ørkentilværelse. Selv om han trakk seg tilbake fra by og folk, ble livet hans en voldsom kraft, og det ble starten på den antagelig største vekkelsen i kirkens historie, da folk i hundretusener tok et oppgjør med det materialistiske livet i et samfunn der man ikke er fri og kirken er passiv og privilegert – og de søkte ut i Midtøstens ørkener. Livet deres ble et svar på Jesus spørsmål: Vil du være helhjertet?

Resten av fortellingen i evangeliet røper at Jesus vet hva som kan skje når mennesker jager etter Gud: Det er egentlig ikke mulig. Et menneske kan ikke frelse seg selv på den måten: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Likevel utfordrer Jesus. For det finnes en frihet for den som løsner båndene til materielle bindinger og vender oppmerksomheten mot andre og mot Gud. Belønningen er det som mange drømmer om: et helt hjerte.

Hvordan ser vårt svar på det samme spørsmålet ut?

---

Matteus 19,16-26

Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.

Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»

---