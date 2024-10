Det Janne har gitt avkall på, gjør folk nysgjerrige

At løytnant Janne Våje Breen kan bli sendt hvor som helst for å jobbe, fascinerer folk hun møter.

39-åringen er offiser i Frelsesarmeen – og det innebærer at hun stiller seg fullstendig til disposisjon for organisasjonen.

– Jeg har spøkt litt med det, for det var mange som sa: «Tenk hvis de sender deg til Nord-Norge», sier hun spøkefullt.

– Som om det var den største trusselen i verden.

Våje Breen så på seg selv som en urban type, og tenkte at Frelsesarmeen tok det med i beslutningen om hvor hun skulle sendes.

– Jeg har vært ganske åpen om at jeg ble veldig overraska, og ikke umiddelbart veldig glad for at jeg fikk ordre til Harstad.

Men det tok ikke lang tid før eventyrlysten meldte seg.

– For en mulighet! Det ble veldig, veldig fint, forteller hun i ukens episode av Åpenbart.

I den forteller hun også om kallet sitt, ambivalensen overfor uniformen, om den spennende historien til Frelsesarmeen og hvordan livet tok en annen vending enn hun hadde sett for seg.

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

Programledere er religions- og featureredaktør Elise Kruse og journalist Ruth Einervoll Nilsen.

Gjester høsten 2024 er blant andre Bjarte Tjøstheim, Abid Raja, Sofie Braut og Ivo Vatnar Eikje.

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---