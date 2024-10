«Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning,» skriver Paulus til sin nærmeste venn for lenge, lenge siden, men det er fremdeles en av de nyttigste øvelsene vi kan gjøre: Nøysomhet. Å nøye seg. Å nøye seg med det en har. Å nøye seg med det som fyller skapene og kontoen akkurat nå.

Som en av barndommens voksenpersoner ofte pleide å poengtere: «Det er to ting jeg har nok av: tid og penger.» Det kjennes kanskje ikke alltid helt riktig ut, men det er likevel alltid frigjørende, som en nåde. Som en stemme som hvisker: Du trenger ikke å jage etter mer.

Det ligger verken fred eller dyp glede i det vi kan kalle bare litt til. Paulus igjen: «Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det.»

Joda, det høres lettvint ut, og det er kanskje ikke disse versene man henter fram fra Bibelen om man sitter overfor en av jordens fattige. Men den som kjenner at ordene pirker borti en uro, behøver ikke lete etter unnskyldninger. Da er ordene til deg.

Jeg vil ikke være med på dette. Jeg vil ikke våkne opp en dag og innse at jeg passerte gjennom alle dagene hele tiden på jakt etter litt til

Vi er mange som har kjent på tomheten ved alle tingene vi har. Alt vi tror vi trenger. En dag kommer vi til et punkt hvor vi tenker: Hvor kom alt dette fra? Og hvorfor kom alt dette? Trodde vi at vi trengte dette en gang?

Da nikker vi gjenkjennende til enda et av fyndordene fra Paulus til Timoteus: «Tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den.» Han går så videre til et enda større alvor: Kjærlighet til penger og ting kan gå på troen løs. «Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.» De materielle kreftene er et kompass som ikke viser veien hjem.

Jeg vil ikke være med på dette. Jeg vil ikke våkne opp en dag og innse at jeg passerte gjennom alle dagene hele tiden på jakt etter litt til.

Jeg vil heller øve meg på å si: Jeg har nok!

Og jeg blar fram igjen den gamle gudstjenestebønnen: Gi meg å frykte og elske deg alene!

---

1. Timoteus’ brev 6,6-10

Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.

For tomhendte kom vi inn i verden

og tomhendte må vi forlate den.

Har vi mat og klær,

skal vi nøye oss med det.

Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og ødeleggelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

---