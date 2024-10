Noen åpner for blodoverføring til Jehovas vitner i «svært akutte situasjoner», andre ikke

– Slik vi ser det er det ikke mulig å gi slike forhåndsnektelser, sier overlege Anders Holtan ved akuttklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS) i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Nylig ble Spania felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) etter at et Jehovas vitne fikk blodoverføring mot sin vilje.

På sikt skal en relatert sak i Danmark prøves for EMD.

Der havnet et Jehovas vitne-medlem på sykehus etter en fallulykke i 2014. Mannen var bevisstløst da han ankom sykehuset, og helsepersonellet vurderte at en blodoverføring var påkrevd for at han skulle overleve.

Men i lommen bar pasienten en underskrevet, skriftlig forhåndserklæring – et såkalt «blodkort» – hvor det framgikk at han ikke ønsket en slik behandling. Jehovas vitner tror nemlig at det er imot Guds vilje å ta imot blodoverføring (se fakta).

Til tross for at personellet var kjent med erklæringen, valgte de likevel å gjennomføre blodoverføringen. Mannens liv stod imidlertid ikke til å redde, skrev Jyllands Posten i 2022.

Siden da har saken vært gjennom flere rettsrunder i Danmark, og i Høyesterett fikk sykehuset til slutt medhold. Mannens enke har imidlertid anket saken til EMD. Domstolen bekreftet i fjor at de vil behandle den.

Ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven har Jehovas vitner rett til å nekte å motta blod ­eller blodprodukter på grunn av alvorlig overbevisning. Dette gjelder også i akuttsituasjoner, ifølge Helsepersonelloven § 7 – men ikke dersom pasienten er bevisstløs, uttalte daværende overlege Ulf E. Kongsgaard ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Vårt Land for åtte år siden.

Jehovas vitner varslet den gang at de ville kontakte sykehuset for avklaring, men fortsatt er dette praksis ved OUS.

----

Jehovas vitner og blodoverføring

Jehovas vitner tror at det er imot Guds vilje å ta imot blodoverføring.

På nettsiden til trossamfunnet viser de til at Bibelen flere steder er tydelig på at de skal avholde seg fra blod: «Men kjøtt som har blodet i seg, det vil si livet, skal dere ikke spise», heter det i 1. Mosebok 9,4 (Ny verden-oversettelsen).

«Så når vi ikke vil ta imot blodoverføring, er det både av lydighet mot Gud og av respekt for ham som livets Giver», skriver Jehovas vitner på nettsiden.

----

BLODOVERFØRING: «I svært akutte situasjoner vil det (...) i praksis ofte kunne være vanskelig å forsikre seg om at nektelsen er gyldig, eks fordi pasienten har nedsatt bevissthet / er bevisstløs eller fordi man tidsmessig ikke kan utsette behandlingen e.l.», heter det i Oslo universitetssykehus' veileder om Jehovas vitner og blodoverføring.

– Ikke mulig

Overlege Anders Holtan forteller at dersom en nektelse for å motsette seg blodoverføring skal være gyldig, må helsepersonell også forsikre seg om at « … vedkommende er gitt tilfredsstillende informasjon og har forstått konsekvensene for egen helse ved behandlingsnektelsen»

– Det å nekte er dermed noe mer enn «bare å si nei» til en behandling; det er en formell sak som må kjennes gyldig. Det er helsepersonellet som står for behandlingen som skal forsikre seg om dette, sier han.

En nektelse skal altså i tillegg være avgitt på informert grunnlag, men ifølge overlegen vil informasjonen som må gis pasienten kunne være ulik fra situasjon til situasjon.

– Av denne grunn er det slik vi ser det, ikke mulig å ha en standardisert nektelse i forkant. Dette må gjøres i den aktuelle situasjonen, der helsepersonell og pasient er i dialog.

UENIG: Jehovas vitner er uenig i at deres blodkort ikke kan anses som gyldig dokumentasjon .

Delte meninger

Ifølge sykehusets veileder om Jehovas vitner og blodoverføringer, anses derfor ikke Jehovas vitners blodkort i seg selv som tilstrekkelig for at en nektelse skal være gyldig.

Det kommenterer Jehovas vitners talsperson, Jørgen Pedersen, slik:

– Vi mener at dette ikke er i samsvar med internasjonale anbefalinger angående pasienters rett til selvbestemmelse, slik den er garantert av konvensjonen.

Han understreker at trossamfunnets erfaring er at norske sykehus er imøtekommende og respektfulle overfor pasienters ønsker om å ikke bli behandlet med blodoverføringer.

Overlege Anders Holtan sier at sykehuset må forholde seg til norsk lov, «og etter grundige og gjentatte vurderinger mener vi at våre rutiner er i henhold til dette».

Vårt Land har vært i kontakt med flere store sykehus i Norge for å høre hva slags retningslinjer de har i møte med Jehovas vitner som havner i svært akutte situasjoner, hvor pasienten for eksempel er bevisstløse. De har også fått spørsmål om de anser Jehovas vitners blodkort som gyldig dokumentasjon.

Kjetil Karlsen er klinikksjef ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han sier at det i utgangspunktet er pasienten selv som skal reservere seg mot behandling. Dette dokumenteres skriftlig med en erklæring som legges til pasientens journal.

– Når slik erklæring foreligger må denne respekteres uavhengig av pasientens kliniske tilstand, for eksempel at pasienten er bevisstløs og ikke kan bekrefte at erklæringen fortsatt står ved lag, sier han i en skriftlig kommentar.

INGEN GARANTI: Konstituert fagdirektør Marit Halonen Christiansen ved Stavanger universitetssykehus mener helsepersonell skal ta hensyn til pasientens ønske i svært akutte situasjoner dersom det står nedtegnet i deres kjernejournal. – Men jeg kan ikke garantere at det vil gjelde i alle tilfeller, sier hun.

Renser og tilbakefører blod

Konstituert fagdirektør Marit Halonen Christiansen ved Stavanger universitetssjukehus sier at det ikke finnes noe lett svar på om retten til å reservere seg mot blodoverføring også gjelder i svært akutte tilfeller.

– Helsepersonellet må forsikre seg om at personen er over 18 år og at vedkommende har fått tilstrekkelig informasjon. Hvis det er tvil om dette er oppfylt, går helsepersonells øyeblikkelige hjelp foran pasientens rett til å nekte behandling, sier hun.

Halonen mener helsepersonell skal ta hensyn til pasientens ønske i svært akutte situasjoner dersom det står nedtegnet i deres kjernejournal.

– Men jeg kan ikke garantere at det vil gjelde i alle tilfeller. Helsepersonell vil tilstrebe å gjøre alt man kan for å finne medisinske alternativer som pasienten kan godta. Pasienter kan ha ulik oppfatning av hva de kan godta av behandling, for eksempel finnes en behandling som heter «cell saver» hvor man renser og tilbakefører pasientens eget blod. Det er ikke alle som vil betrakte dette som blodoverføring.

– Anser dere dokumentet som Jehovas vitner selv bærer med seg som gyldig dokumentasjon?

– Jeg kan ikke se at det er grunn til å trekke det i tvil, men helsepersonellet skal jo oppfatte at dokumentet er der, sier hun.

– Inneholder pasientens ønske

Jørgen Pedersen i Jehovas vitner påpeker at en pasient utfyller dokumentet når han eller hun er fullt kompetent, i nettopp den hensikt å bruke det i nødssituasjoner når pasienten ikke er i stand til å snakke for seg selv.

– Det faktum at pasienten velger å utfylle et slikt dokument kommer av pasientens religiøse overbevisning, og det er en måte for pasienten å ivareta sine grunnleggende religiøse og pasientrettigheter, sier han.

– Det er ingen tvil om at dokumentet inneholder pasientens ønske om behandling nettopp i en situasjon der han eller hun ikke er kontaktbar.

Slik Pedersen ser det oppfyller forhåndserklæringen til Jehovas vitner alle juridiske krav til en forhåndserklæring, «inkludert at det inneholder personens signatur, bekreftet av to øyenvitner».