– Vi tar signalene fra deltakere, medarrangører og samarbeidspartnere på alvor. Vi vet at økonomien i Den norske kirke er trangere enn før, mens ambisjonene om klimakutt er høye. I denne situasjonen er det naturlig for oss å ta vår del av ansvaret, og vi går derfor over til å arrangere Trosopplæringskonferansen annethvert år.

Det sier prosjektleder for Trosopplæringskonferansen, konstituert IKO-direktør Heidi Andersen, i en pressemelding.

Siden 2001 har konferansen vært en årlig møteplass for dem som jobber med barn og unge i kirker og kristne organisasjoner, og 16. oktober går årets konferanse av stabelen. Men så blir det altså to år til neste gang.

– Kommer til å bli savn

– Vi vet at mange kommer tilbake på Trosopplæringskonferansen år etter år for å få inspirasjon, faglig oppdatering og ikke minst treffe kolleger og kullkamerater fra hele landet. Både de og vi vil savne Trosopplæringskonferansen som møteplass i 2025, sier Andersen.

Alternativet ville vært å arrangere en mindre konferanse med færre deltakere hvert år, men hovedarrangøren landet på at dette ville vært en dårligere løsning. De siste årene har det vært rundt tusen deltakere på konferansen.

– Det er mye morsommere å være mange enn å være få. Et av de viktigste formålene med Trosopplæringskonferansen er å se og oppleve hvor mange som står sammen om å bidra til å skape rom for kristen tro for barn og unge. Da er det naturlig å gjøre det på denne måten, sier Andersen i pressemeldingen.

IKO har vært hovedarrangør av Trosopplæringskonferansen siden starten, med ulike medarrangører og samarbeidspartnere. Medarrangører i år er Hovedorganisasjonen KA, Søndagsskolen og Kirkens Nødhjelp.