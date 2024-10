Han husker det godt. Det var en oktoberkveld i 2014 og Peder Tellefsdal satt sent på Stortinget, hvor han jobbet for Høyres stortingsgruppe.

De foregående månedene hadde det knyttet seg tettere og tettere i brystet hans.

Tellefsdal hadde prøvd mindfullness, affirmasjoner, NLP-kurs, trenings- og kostoholdsregimer – alt for å stagge uroen han bar på.

Ingenting funka godt nok.

Til slutt fikk han nesten ikke puste.

– Skylden og skammen forsvant jo ikke, som jeg håpet. Den ble bare verre og verre. Og til slutt ble den så ille at jeg klarte ikke å leve med sånn det var.

– Det kom til et kokepunkt. Det var helt grusomt. Og når man kommer til det kokepunktet, da er det uunngåelig å gjøre noe med det.

I desperasjonen den kvelden på Stortinget tok han opp telefonen og ringte til Anonyme alkoholikere. Det var først da han ga opp, at reparasjonen kunne begynne.

Historien forteller han i podkasten Åpenbart fra Vårt Land:

Mener kirkeledere kan ristes i

Det har gått ti år siden oktoberkvelden som snudde alt. Den siste tiden har Peder Tellefsdal tatt Kristen-Norge med overraskelse, med sitt annerledes PR-blikk på et tradisjonstungt og komplekst felt.

Ett av spørsmålene han stiller seg i boka si Rebranding the church, er: Hvorfor snakkes ikke mer om Jesus?

Selv opplevde han nåde da han hadde det som verst. At det budskapet ikke er tilgjengelig for alle, både frustrerer og inspirerer ham.

– Jeg tror noe av det lureste mange kan gjøre i dag, er å gi opp. Og så på nytt la Jesus ta over styringa. Det er faktisk en tilgjengelig mulighet, sier Tellefsdal.

Han retter også en oppfordring til kristenledere.

– Ledere har i dag et ansvar for strategisk kommunikasjon også ut i de offentlige rom. Det er en del av det å være toppleder i en stor virksomhet med mange ansatte. Så jeg kommer jo ikke med andre forventninger enn noe som vil være ganske moderate forventninger til en toppleder i en hvilken som helst annen organisasjon.

– Og det har faktisk kirkeledere godt av å bli påminnet om. At de har faktisk en funksjon også ut mot befolkningen.

I Åpenbart snakker han om oppveksten på Gjerstad, hvordan han forlot troa til fordel for «Prosjekt Peder» og hva han mener er riktig strategi for at det kristne «brandet» skal treffe folk.

