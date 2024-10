VID: Alle ansatte har fått tilbud om sluttpakke. 31 årsverk skal vekk

— Jeg kan ikke utelukke at det vil bli oppsigelser, sier Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høgskole, til nettavisen Khrono.

De skriver at tallet på årsverk ifølge styrepapirer fra VID-styret den 24. september skal ned med 31.

Det skal ha gått ut tilbud til alle ansatte om å søke sluttavtaler i slutten av august.

Bakgrunnen er at økonomiske framtidsanalyser har vist nedgang både i tilskudd og inntekter, og i 2025 må høgskolen spare inn 37,8 millioner, ifølge Khrono.

Rektør Mæland skriver i et notat til de ansatte at han vet at det vil blir krevende, og at han har respekt for dem som vil miste arbeidsplassen eller gå gjennom krevende endringer:

— Nettopp av denne grunn har vi også ønsket å tilby sluttpakker, som kan gjøre endringene lettere å leve med enn en ren nedbemanningsprosess, skriver han, ifølge Khrono.

---

VID vitenskapelige høgskole

En av de største private høgskolene i Norge med nesten 6000 studenter og 600 ansatte

Driver utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, ledelse, diakoni og teologi

Ble ble etablert i 2016 gjennom fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen

I 2018 ble Høgskolen Diakonova del av fusjonen

Kilde: vid.no

---