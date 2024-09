Friskoleforbundet har utpekt ny toppleder

Fra månedsskiftet skal Audun Raen sitte i sjefsstolen i Friskoleforbundet. Han er imidlertid ikke ny i KFF. Hvor han i over et år har vært ansatt som seniorrådgiver.

KFF-styret vedtok torsdag at Raen rykker opp til topposisjonen. Han overtar etter Jorunn Hallaråker Heggelund som slutter for å bli ny generalsekretær i stiftelsen Crux fra samme dato som Raen tiltrer. Hun ble ansatt 1. april 2022. Mye av tiden fra mai 2023 har hun vært i foreldrepermisjon, og seniorrådgiver Helge Vatne har vikariert som generalsekretær i hennes fravær fram til sommeren før Raen nå overtar rollen på permanent basis. Vatne går ellers av for aldersgrensen fra nyttår.

Bred erfaring

Før Raen ble ansatt i KFF i august i fjor, var han rektor ved den kristne internatskolen Drottningborg videregående skole i Grimstad. Han er utdannet lærer fra Bislet Høyskolesenter i Oslo og har i tillegg en master i pedagogikk fra Universitetet i Agder. Han har dessuten universitetseksamener i spansk og historie som en del av sin fagkrets.

Raen har godt med fartstid fra den norske friskolehverdagen, men har også solid erfaring som skolemann utenlands. I 5 år jobbet han ved den norske skolen for misjonærbarn i Arequipa i Peru, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Her var han lærer og rektor på grunnskolenivå.

– Vant kampen

I KFF har Audun Raen arbeidet for å få regjeringen til å reversere de store tilskuddskuttene til private kombinerte barne- og ungdomsskoler som det ordinære statsbudsjettet for 2024 la opp til.

– Friskoleorganisasjonene vant kampen, og det meste av kuttet ble rettet opp i revidert nasjonalbudsjett i vår, sier fungerende generalsekretær Helge Vatne.

Den nye generalsekretæren er gift og har fire barn, og han har det siste året jobbet delvis hjemme i Grimstad samtidig som han har pendlet noe til KFFs kontor i Storgata i Oslo.

I tiden som kommer vil han bli adskillig mer å se i Oslo, opplyser Raen til Kristelig Pressekontor.