Blir det storkrig i Midtøsten nå?

For å forstå fiendskapet mellom Hizbollah og Israel må vi tilbake til statens opprettelse i 1948. Flere av dem som ble fordrevet fra landområder som i dag er Israel flyktet til Libanon.

Det er her Hizbollah har sitt utgangspunkt. I denne ferske episoden av podkasten Åpenbart forklarer kommentator Emil André Erstad hvorfor konflikten mellom militsgruppen og Israel har blusset opp nå – og hva konsekvensene kan bli om en bakkeinvasjon bryter løs.

– Fordrivelsen har blitt sett på som en stor urett for araberne, for muslimene i Midtøsten. En slik etno-religiøs motstand mot Israel har blitt sett på som at man står opp for en undertrykt, prøva befolkning av palestinere. Og i det bildet har Hizbollah vært den fremste motstanderen av Israel i Libanon de siste årene, forklarer Erstad om militsgruppens beveggrunn.

Etter Israels angrep ulike steder i Libanon den siste, er store folkemengder på flukt i eget land. Tidligere denne uka meldte FN at 90.000 mennesker var på flukt fra hjemmene sine. Andre rapporterer opp mot en halv million. Sivile har blitt drept.

Hvorfor skjer dette nå?

«Mr. Security» slår sprekker

Konflikten mellom de to partene har pågått lenge, men med lavere intensitet enn den siste tiden.

– Nå er det mange barn som har blitt drept, i ulike angrep, både fra Israel og Hizbollah. Fram til ett av de store angrepene, på Golanhøyden, har Israel holdt en slags lavintensitetsstyrke mot Hizbollah, de har tatt ut enkelte posisjoner, så har Hizbollah skutt raketter tilbake – og sånn har de holdt på.

– Men etter Golan-angrepet fikk store følger for hvordan Israel har håndtert Hizbollah. Etter det fikk Hizbollah en helt annen posisjon i Israels krigsplanlegging. Benjamin Netanyahu fikk et sterkere internt press i israelsk politikk om å gjøre noe med trusselen fra nord, sier Erstad.

– Hvor strategisk viktig er det for Israel å føre denne krigen akkurat i Libanon?

– Det er veldig stor uenighet i israelsk politikk og blant analytikerne om Israel har noe å tjene på dette. Eller om det er Benjamin Netanyahu som har noe å tjene på dette. Det er kanskje det det koker ned til. At Benjamin Netanyahu virker til å ha interesse av å holde krig gående langs Israels grenser så lenge som mulig for å unngå et politisk oppgjør.

Erstad påpeker at Netanyahus selvbilde, og omdømme, som «Mr. Security» i Israel fikk seg en knekk etter sikkerhetssvikten 7. oktober 2023.

– Så lenge han kan vise at han er den sterke mannen som forsvarer Israel, for eksempel da han gikk ut og sa veldig tydelig at ‘vi skal gjøre det vi kan for å få folk hjem igjen til hjemmene sine nord i Israel’, så bygger det jo veldig opp under det budskapet.

– Men i den grad dette faktisk vil bidra til at det blir tryggere å bo nord i Israel, er det mange som er veldig usikre på, fordi nå kan man havne i en situasjon der fredsavtalen med Jordan kan ryke, forteller Erstad.

