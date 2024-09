Titusener flokket til vekkelsesmøter på skolen. Rektoren tror det sier noe om «Gen Z»

(SEOUL, SØR-KOREA): – Dette var ikke noe vi hadde planlagt for. Men vi hadde bedt om det, sier Jeannie Banter, en av skolens ansatte, om de skjellsettende ukene i februar i fjor.

Den kristne skolen Asbury University i Kentucky, USA ble episenter for en massiv tilstrømming av kristne, i det som ofte blir omtalt som «Asbury-vekkelsen».

Det som begynte som en helt vanlig morgengudstjeneste på skolens campus ble forlenget etter det elevene opplevde som en spesiell tilstedeværelse av Gud. Møtet varte i hele 16 dager, og skolen anslår at rundt 50.000 mennesker var innom. Besøkende valfartet fra mer enn 200 andre skoler i USA, i tillegg til en rekke andre land. Også noen nordmenn tok turen over Atlanteren.

Skolen annonserte aldri møtene offentlig. I stedet ble ordet spredt gjennom sosiale medier, og særlig TikTok, hvor videoer fra møtene fikk mer enn 30 millioner visninger.

– Vi er vant til å kritisere telefonene våre, men her så vi at Gud brukte ungdommenes telefoner. Det ble en hellig, viral vekkelse, sier Sam Kim, professor ved skolen.

Møtene ble omtalt i flere av de store mediene i USA. Også her i Norge ble saken dekket, blant annet ved at VGs USA-korrespondent var til stede i Kentucky.

Stolt over selvoppofrende studenter

– Jeg er ikke særlig fantasifull, så jeg var sikker på at møtene ville ta slutt etter noen timer. Jeg ble overbevist av andre om å holde dørene åpne gjennom natten, og de fikk heldigvis rett, sier Kevin Brown, president for Asbury University.

Onsdag delte han, sammen med en rekke andre ansatte, erfaringer fra Asbury-vekkelsen under Lausanne-kongressen i Seoul i Sør-Korea.

Jeannie Banter er ansatt ved skolen, og var én av dem som prøvde å skape en ramme rundt møtene som aldri tok slutt. (Herman Frantzen)

Rektoren er stolt over det teologiskolen fikk være med på.

– Jeg har aldri sett en slik selvoppofrelse for andres skyld. Det ble ryddet bord for at titusener av gjester kunne komme og være en del av dette, sier han til Vårt Land.

Han tror det som skjedde i Asbury viser at den såkalte generasjon Z, altså de som er født rundt 1997 til 2012, har en særlig åndelig lengsel.

– Vi ser at generasjon Z er annerledes enn generasjonene før. Når de er med, så er de virkelig med, og de verdsetter autentisitet.

Han påpeker at det som kjennetegnet møtene var at de ikke hadde kjente ansikter eller profilerte talere som frontet møtene. Lovsangsteamet sto på siden av scenen, siden de ikke ønsket at mennesker skulle ta oppmerksomheten.

Det til tross for at det ikke manglet på store navn som ønsket å bidra.

– Vi var på et punkt der vi kunne fått ethvert stort navn i den evangelikale verden inn med én gang. Men det ville vi ikke, sier Brown.

REKTOR: Dr. Kevin Brown er rektor for Asbury university. Onsdag delte han erfaringer fra fjorårets vekkelsesmøter under Lausanne-kongressen i Sør-Korea. (Herman Frantzen)

Hadde eget vakthold for studentene

Å ta imot titusener av besøkende var heller ikke problemfritt, særlig siden skolen ligger i et lite tettsted i Kentucky med bare 6.000 innbyggere.

De mange gjestene, og køer som strakte seg til langt utenfor skolens område, skapte utfordringer for studentene.

De ansatte erkjenner at mange studenter nok hadde det best de første dagene med vekkelsesmøter, før pågangen ble så massiv. For å ivareta studentene sørget vektere og ansatte for å ha egne områder bare for studentene, hvor det var rom for hvile og samtaler.

Hvis du ser på campusen, er alt likt som før. Men hvis du ser på oss, er alt annerledes. — Jeannie Banter, ansatt ved Asbury university

Mener mye har forandret seg

Etter 16 dager med kontinuerlige møter, ble vekkelsesmøtene på campus avsluttet, mens Asbury gikk tilbake til en mer ordinær skolerytme. Samtidig dukket lignende møter opp flere andre steder i USA.

Skoleledelsen understrekte at målet aldri var å avslutte vekkelsesmøtene, men heller å spre dem til nye steder.

– Når du ser tilbake nå, skjedde det?

– Ja, jeg mener det. Jeg har sagt tidligere at det verste som kan skje er at vi beskriver dette som et interessant, sosiologisk fenomen som oppsto i februar 2023. Men jeg mener vi ser en utbredelse av en sterkere lengsel, særlig blant de yngre generasjonene. Det er noe vi ikke bare ser i Kentucky, men mange steder i USA og verden for øvrig.

Jeannie Banter understreker at skolemiljøet har vært annerledes siden februar i fjor. Hun mener hun ser en tydelig forskjell i hvordan studentene behandler hverandre, og at deres felles erfaringer gjør at man kan være mer åpen med hverandre.

– Hvis du ser på campusen, er alt likt som før. Men hvis du ser på oss, er alt annerledes, sier hun.

MØTER: Det hele begynte med en morgengudstjenste som aldri ville ta slutt. (Asbury university)

Ville ikke gjort noe annerledes

Det er ikke første gang slike møter har brutt ut på Asbury. Skolen har flere ganger vært episenter for ulike vekkelsesbevegelser, blant annet i 1970, da skolen hadde vekkelsesmøter uavbrutt i seks dager. I etterkant skal rundt 2.000 evangeliseringsteam ha blitt sendt ut fra skolen.

– Tror du man kan se noe lignende fra Asbury igjen?

– Hvis historien gjentar seg igjen, så gjør den det. Men hvis det skjer, så er det ikke fordi vi prøver å fremprovosere det. Faktisk tror jeg mange vil vegre seg, siden det var så anstrengende, sier Brown.

– Ville du gjort noe annerledes, i så fall?

– Jeg tror ikke det. Det var så mange valg som ble tatt som vi opplever var inspirert av Gud, og vi så at Gud ledet. Jeg ville ikke gjort noe annet enn det.