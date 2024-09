(SEOUL, SØR-KOREA):

– Dette handler ikke bare om Ruth, det handler om hva hun representerer. Hun er en kvinnelig, latinamerkansk teolog fra det globale sør, og kommer med noe som ikke passer det etablerte narrativet.

Det sier Tony Deik, teolog og evangelikal palestiner og deltaker på Lausanne-kongressen som i disse dager foregår i Seoul i Sør-Korea.

Onsdag kom Lausanne-ledelsen med en beklagelse overfor jøder og de som jobber med misjon mot jøder.

Beklagelsen kom etter en tale der den latin-amerikanske teologen Ruth Padilla DeBorst snakket om rettferdighet. En del av den 15 minutter lange talen omhandlet lidelsene i Gaza. Særlig én kommentar, der hun snakket om gisler på begge sider av konflikten, har blitt kritisert i etterkant.

Lausannebevegelsen

Den første Lausannekongressen ble holdt i Lausanne i Sveits i 1974. Vertsbyen Lausanne ga navnet til Lausannebevegelsen, som ble etablert i etterkant av kongressen

Bevegelsen samler evangelikale kirke- og misjonsledere fra rundt 200 land

Arbeidet er sentrert rundt Lausannekongressene: Lausanne i 1974, Manila i 1989, Cape Town i 2010 og Seoul i 2024

Hver kongress har munnet ut i et felles dokument: Lausannepakten, Manilamanifestet og Cape Town-erklæringen tegner alle opp en felles visjon for kristen misjon i samtiden

Det fjerde kongressen i rekken arrangeres i Seoul i Sør-Korea 22.–29. september 2024. Rundt 50 norske delegater deltar.

«Verden rundt de fordrevne og hardt prøvede menneskene i Gaza, gislene som holdes av både Israel og Hamas, og deres familier, de truede palestinerne i deres egne områder», sa hun i talen, slik den er gjengitt av Christian Post.

Talen fikk kongressdirektør David Bennett til å rykke ut med en beklagelse om at det ikke i like stor grad ble uttrykt sympati med israelerne som med palestinerne.

I en pressemelding tirsdag beklaget også Lausanne-bevegelsens pressetalsmann uttalelsen om gisler på begge sider.

Det at dette ble fremhevet som et problematisk punkt som krever en beklagelse, viser noe av maktdynamikkene som er i spill her. — Ruth Padilla DeBorst

Angrer ikke

Vårt Land møter Ruth Padilla DeBorst i en av interessegruppene som jobber for sosial rettferdighet under Lausanne-kongressen. Der uttrykte flere sin skuffelse over beklagelsen fra Lausanne-ledelsen.

– Angrer du på ordene du brukte?

– Nei. Om jeg hadde hatt mer enn 15 minutters taletid kunne jeg ha utdypet det, men dette var bare ett av flere temaer i talen som angår urettferdighet i verden. Man kan kanskje motsette seg bruken av begrepet gisler i teknisk forstand, men faktum er at mennesker holdes uten rettergang av Israel, noen av dem kvinner og barn, sier DeBorst.

Hun erkjenner likevel at hun kunne vært mer nyansert i talen.

– Jeg forstår at dette er sensitivt, siden det Hamas gjorde var grufullt, og det ble tatt gisler. Men det fratar ikke Israel ansvaret for at de holder mennesker urettmessig. Jeg kunne nok vært mer nyansert, men tror likevel at poenget mitt ble forstått.

KONTROVERS: At Ruth Padilla DeBorst snakker om gisler både på israelsk og palestinsk side, fikk Lausannebevegelsen til å rykke ut med en beklagelse. (Pressefoto/Lausanne-kongressen)

Peker på evangelikalt etablissement

Hun tror det er talende at det er nettopp dette temaet som får Lausanne-bevegelsen til å rykke ut med en beklagelse.

– Det er brakt fram mange ulike poenger, av ulike talere, som ikke alle i salen er enige om. Dette er en mangfoldig gruppe med mange svært ulike perspektiver og tankesett. Det at dette ble fremhevet som et problematisk punkt som krever en beklagelse, viser noe av maktdynamikken som er i spill her, og hva som er særlig sensitivt hos det evangelikale etablissementet.

Lausanne-ledelsen beklaget også at dispensasjonalistisk endetidslære ble fremhevet kritisk, og at det ble implisert at man slik bidrar til vold og urettferdighet. Dispensasjonalisme er utbredt innen evangelikale sammenhenger, og er ofte assosiert med kristensionisme.

DeBorst har i etterkant presisert i et åpent brev at hun ikke kritiserer dispensasjonalisme på generelt grunnlag.

– Jeg vil ikke avvise all dispensasjonalistisk teologi, og enda mindre alle dem som står for den. Det jeg er kritisk til, er en forvridd legitimering av vold ved hjelp av en slik teologi, sier hun.

– Føler meg ikke velkommen her

Én av dem som har reagert sterkt på beklagelsen, er Tony Deik, som er teolog og evangelikal palestiner. Han er engasjert som styremedlem i det teologiske nettverket Infemit, hvor også DeBorst er engasjert.

– Jeg ble forskrekket. Som palestiner opplever jeg at jeg ikke er velkommen her. Teologi som legitimerer drap av mitt eget folk kan ikke diskuteres, selv ikke av en erfaren tenker som Ruth, sier Deik.

REAGERER: Tony Deik er Lausanne-deltaker og kristen palestiner. Han reagerer kraftig på beklagelsen som ble gitt. (Herman Frantzen)

Ikke tilfreds med Midtøsten-uttalelse

I Lausannes fellesdokument Seoul Statement, som ble sluppet like før kongressen startet søndag, er det ett punkt som er særlig rettet mot Midtøsten.

«I Midtøsten, og andre steder, må kristne ledere arbeide for å korrigere teologiske feil som gir ideologisk begrunnelse for urettferdig vold mot uskyldige sivile, eller som søker å legitimere brudd på internasjonal humanitærrett», heter det i fellesdokumentet.

Deik er glad for at punktet er med, men opplever ikke at uttalelsen er tilstrekkelig.

– Jeg blir oppmuntret av at Palestina nevnes, og tenker dette er et godt utgangspunkt. Men det er ikke nok, for den palestinske lidelsen kommer som et resultat av undertrykkelse. Det er mye arbeid som gjenstår, sier han.