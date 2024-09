Eldsterådet svarer på menighetens ønske om inkludering av skeive

På et ekstraordinært menighetsmøte i Kristiansand frikirke torsdag kveld svarer nå eldsterådet på anmodningen fra menigheten om å inkludere homofile i landets største frikirke.

Tidligere i høst ble det flertall for tre forslag presentert av Arild Sæbø på vegne av 82 medlemmer:

Menigheten ber eldsterådet arbeide med å få ansatt en pastor til. Kandidaten må oppleves som samlende – også i samlivsspørsmålet.

Menigheten vil at eldsterådet samlet representerer menighetens holdninger til samlivsetikken, og derfor ber vi eldsterådet om å arbeide for at eldsterådet utvides med 2-3 nye eldste.

Menigheten ber eldsterådet tilkjennegir at vår menighet vil være mangfoldig og inkluderende, og at alle mennesker, uavhengig av legning, skal bli inkludert og vil kunne ta del i alle oppgaver i menigheten som ikke innebærer ordinasjon.

Vil informere menigheten først

– Det er veldig flott at menigheten er samlet om at vi vil inkludere skeive i alle oppgaver som ikke krever ordinasjon, altså eldste og pastor. Nå har vi en tydelig og uttalt målsetting som vil gjøre det tryggere for skeive å delta i menighetslivet, sa Arild Sæbø til Vårt Land i etterkant av menighetsmøtet tidligere i høst.

Etter at det ble klart at et flertall støttet de nye forslagene, har eldsterådet behandlet hvordan de skal forholde seg til dem. Det skjedde på et møte forrige uke. På spørsmål fra Vårt Land om hva eldsterådet kom frem til på det møtet, svarte pastor Stein Arve Graarud at de først ville orientere medlemmene sine på et ekstraordinært menighetsmøte torsdag.

– Det ser ut som at man har gjort en bestemmelse, men menighetsmøtet kan ikke gjøre en slik bestemmelse. De har gitt noen anmodninger, og eldsterådet må få ro til å behandle de anmodningene, sa Frikirkens leder Tor Erling Fagermoen til Vårt Land i etterkant av det forrige menighetsmøtet, hvor flertallet ble sikret.

Avgjorde samlivssaken

Under Frikirkens synodemøte i juni, kirkesamfunnets høyeste myndighet, ble det vedtatt at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Samlivsdokumentet med navn «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» ble også vedtatt med 109 mot 53 stemmer.

I etterkant var det flere som meldte seg ut av Frikirken. I begynnelsen av september kunne pastor Graarud opplyse om at 30 personer hadde meldt seg ut av Kristiansand frikirke etter synodemøtets vedtak.

– De forslagene som forelå utfordrer både bestemmelsene om menighetsmøtets myndighet og de vedtak kirken har fattet i spørsmålet om samlivsetikk, sa Stein Arve Graarud, pastor i Kristiansand frikirke, etter forrige menighetsmøte. (Caroline Teinum Gilje/Avisen Vårt Land)

Tidligere i år avviste Kristiansand menighet, med to tredjedels flertall, både det foreslåtte samlivsdokumentet, og at samlivssyn skulle anses som et bekjennelsesspørsmål.

Det ble heller ytret et ønske om at Frikirken burde utarbeide et nytt dokument til synodemøtet i 2027. Dette fikk de ikke gjennomslag for.

Eldsterådet samlet seg derimot bak samlivsdokumentet, men var uenige i saken om bekjennelsesspørsmål. Anmodningen fra menigheten som kom i høst trosser dermed delvis sitt eget eldsteråd.

Vårt Land oppdaterer saken.