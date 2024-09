Da prestesønnen Bjarte Tjøstheim ble 50 år, skjedde det noe

Komiker og programleder Bjarte Tjøstheim har gjort sitt siste angstintervju, har han fortalt i Aftenposten.

Derfor er heller ikke onsdagens episode av Åpenbart et slikt. I podkasten, hvor han er ukas gjest, forteller prestesønnen at etter at han fylte 50, var det noe som forandret seg i ham.

– Jeg har blitt så gammel at jeg kjenner at den angsten begynner å slippe tak. For meg har det vært bra å bli over 50.

– Det kan man jo ikke si til en 20-åring som sliter: «Vent 30 år». Men for meg har det faktisk vært det beste som har skjedd i mitt liv. Mine lykkeligste år har vært etter at jeg ble 50. Det er bare å glede seg, sier han lattermildt.

Oppsiktsvekkende Herodes – i orgie

Kanskje er det derfor han så tilsynelatende ubrydd, og proppfull av selvtillit, har tatt Folketeateret med storm. I disse dager bekler Tjøstheim rollen som Kong Herodes i musikalen Jesus Christ Superstar.

Flere kritikere jubler for nummeret hans.

«Hans Herodes var høgdepunktet i framsyninga», skriver NRK og Vårt Lands anmelder mener Tjøstheim «briljerer i den dekadente og skjødesløse herskerens tvesynte harsellas».

Programleder Ruth Einervoll Nilsen spør komikeren, som har brukt angsten sin i forestillinger, podkast og bok, om han er like uredd som han framstår på scenen nå.

– Ja, jeg tror ikke den selvtilliten er falsk. Jeg koser meg, og har hatt en reise i det med å være engstelig. Jeg er nok ikke så mye engstelig lenger.

BARNETRO: I voksen alder har Tjøstheim forsonet seg med at han ikke trenger å avklare sitt forhold til troa så absolutt. (Erlend Berge)

– Jeg har jo mine tabletter som jeg tar i ny og ne for å holde meg i vater, men jeg sa jo til Aftenposten: Nå føler jeg at jeg har gjort mitt siste angstintervju.

Jesus Christ Superstar vakte oppsikt da den kom på 70-tallet, med sine spark mot kristenheten. I 2024 oppleves kanskje ikke musikalen like grensesprengende, men:

– Nå er det ikke så mye ståk, folk står ikke utfor teaterdørene og protesterer, men det fortsatt litt sånn litt «edge» og spiss i den, forhåpentligvis er den fortsatt aktuell, sier Tjøstheim.

Rollen som Herodes er kanskje et element som fortsatt kan provosere.

– Det var en prosess med å ikke gjøre dette for smakløst, men innafor og morsomt. Men det er klart, jeg ser jo nesten hver eneste kveld noen publikummere av typen 70-pluss som sitter og holder seg for munnen eller snur seg vekk. At de synes dette er litt på kanten, men sånn er det jo, sier han.

Fanget av «musikaltrollet»

Rogalendingen har en sang-fortid i både domkor, Ten Sing og rockeband. Men musikalen er Tjøstheims første profesjonelle sangrolle. Først sa han nei da teateret spurte.

– For i hvert fall å fremstå som om jeg kjente min egen begrensning, sier han lattermildt.

– Men så var det noen som pusha på og sa at: «Det kan være du kan komme til å angre på dette i ettertid, at du ikke blir med på dette».

Etter prøvesang, og motivasjon fra folk rundt seg, våget han å ta plassen.

UTFORDRING: I podkastepisoden forteller Tjøstheim om et prosjekt han drømmer om, men som han knapt har våget å nevne. (Erlend Berge)

– Jeg må jo si at jeg har jo blitt fanget av dette musikaltrollet. Jeg syns jo det er veldig, veldig gøy å være med.

I resten av episoden forteller Bjarte Tjøstheim om når han tror som mest på Gud, deler erfaringer om oppveksten som prestebarn og gir seg selv en utfordring.

