Fikk reaksjoner på Lausanne-tale. Nå beklager ledelsen til jødiske deltakere

«Lausanne-teamet vårt, inkludert meg, klarte ikke å gjennomgå formuleringen av presentasjonen nøye nok på forhånd, eller å forutse skadene og misforståelsene den ville forårsake.»

Det skriver kongressdirektør David Bennett i en formell beklagelse som ble sendt ut til deltakerne på Lausanne-konferansen onsdag.

Over 5000 kirke- og misjonsledere fra 200 land var til stede da den fjerde Lausanne-kongressen ble åpnet i Seoul i Sør-Korea på søndag.

I løpet av de åtte dagene konferansen varer, slippes en rekke talere til på talerstolen. Enkelte av talene skal det ha kommet reaksjoner på, blant annet på grunn av ytringer som oppfattes å ha en politisk slagside.

Dagen omtalte saken først.

---

Lausanne-bevegelsen

Den første Lausannekongressen ble holdt i Lausanne i Sveits i 1974. Vertsbyen Lausanne ga navnet til Lausannebevegelsen, som ble etablert i etterkant av kongressen

Bevegelsen samler evangelikale kirke- og misjonsledere fra rundt 200 land

Arbeidet er sentrert rundt Lausannekongressene: Lausanne i 1974, Manila i 1989, Cape Town i 2010 og Seoul i 2024

Hver kongress har munnet ut i et felles dokument: Lausannepakten, Manilamanifestet og Cape Town-erklæringen tegner alle opp en felles visjon for kristen misjon i samtiden

Det fjerde kongressen i rekken arrangeres i Seoul i Sør-Korea 22.–29. september 2024. Rundt 50 norske delegater deltar.

---

Kritisk tone

En av formuleringene som skal ha skapt reaksjoner kom under en tale av Padilla DeBorst, en latinamerikansk evangelisk teolog som ifølge Wikipedia er tilknyttet Latin American Theological Fellowship.

Fra scenen mandag kveld uttalte hun at det ble tatt gisler både på israelsk og palestinsk side.

I den formelle beklagelsen fra kongressdirektør David Bennett nevnes hun ikke ved navn, men uttalelsen hennes ble beklaget av bevegelsens talsperson under en pressekonferanse tirsdag.

I uttalelsen som ble sendt ut dagen etter, ber direktøren om unnskyldning for at såkalt ‘dispensasjonell eskatologi’ ble omtalt i en kritisk tone i en av talene. Det er tanken om at kirken ikke erstatter Israel som Guds folk og at Bibelens fortellinger om de siste tider skal forstås bokstavelig.

I talen ble det antydet at denne tanken «bidro til vold og urettferdighet», slik direktøren ser det. Samtidig ble det ikke kommunisert at mange andre teologier har blitt misbrukt som begrunnelse for vold.

Videre skriver han at den samme talen «refererte til det palestinske folkets lidelser, men ga ikke uttrykk for sammenlignbar empati for lidelsene til det israelske folket, og ga heller ikke uttrykk for bekymring for mange andre folkeslag og nasjoner i verden som for tiden er i voldelig konflikt».

Mangfoldig bevegelse

Bennet opplyser at ledelsen har blitt gjort oppmerksomme på at uttalelsene har ført til «betydelig smerte og krenkelser» for blant andre jøder og deltakere som kommer fra dispensasjonelle teologiske sammenhenger.

Han påpeker at Lausanne-bevegelsen er et mangfoldig samfunn. «Selv om vi deler et felles bibelsk og teologisk grunnlag i vår bekreftelse av Lausanne-pakten, Manila-manifestet og Cape Town-forpliktelsen, inkluderer vi mennesker fra et stort utvalg av kulturelle, teologiske, historiske og politiske perspektiver.»

Bennet påpeker at foredragsholderne ikke nødvendigvis representerer en «offisiell» Lausanne-posisjon i sine uttalelser, selv om de slutter seg til de grunnleggende dokumentene.

«Men vi søker å være nådige og respektfulle lyttere i vår interaksjon med hverandre, i Lausannes ånd», skriver han.

Han opplyser at de ber talerne sende inn manus før de slipper til på talerstolene, men at det i dette tilfellet skjedde en glipp som gjorde at formuleringen ikke ble fanget opp.