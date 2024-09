– Veggene her er stappfulle av vann.

Arne Tveit er kirkebyggsjef i Bergen kirkelige fellesråd og tar Vårt Land med opp i stillaset utenfor den mektige Johanneskirken som troner over Bergen sentrum.

Han er engasjert når han viser fram kirken, og tydelig på behovet for rehabilitering:

– Om jeg bare hadde slått med en hammer her kunne hele veggen falt ned. Og det kunne godt skjedd under vårløsningen.

Og det stopper ikke der. Han peker på en omtrent tre meter lang fuget sprekk, helt på hjørnet av ett av tårnene. Tveit forklarer at hele hjørnet sto i fare for å falle ned i hodet på forbipasserende.

FARLIG: Dette hjørnet er ifølge kirkebyggsjefen stappfullt av vann og står i fare for å falle ut. Derfor har de prøvd å fuge det hele på plass. (Magnus Laundal)

Dette er grunnen til at Johanneskirken har vært dekket av et stort stillas de siste årene: For å beskytte dem som går forbi, ikke for rehabilitering, slik mange tror.

---

Kirkebevaringsfondet

Kirkebevaringsfondet er et resultat av skillet mellom stat og kirke. Staten har tatt over en rekke eiendommer som historisk har tilhørt Den norske kirke, mot at verdiene på om lag 10 milliarder kroner blir brukt til istandsetting av kirker.

Overskuddet fra forvaltingen av disse midlene er øremerket kirkebevaringsfondet. Modellen som er valgt skal sikre at verdiene er evigvarende, og at kirkebevaringsfondet har en årlig ramme på 500 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg. I de årene hvor utbyttet er mindre enn 500 millioner kroner vil resterende beløp bli bevilget fra statsbudsjettet.

Kilde: Regjeringen.no.

---

SMILER: Men ikke for Johanneskirken, her er Arne Tveit foran Fana kirke i en annen anledning. (Mari Halldis Tveit)

Om ikke finansieringen hadde kommet på plass i år, ville stillaset fortsatt stått urørt.

– Det hadde blitt stående, og vi hadde måttet vente til neste finansieringsrunde, eller neste runde, eller neste runde, konstaterer kirkebyggsjefen.

Men nå skal altså stillaset bygges om, og arbeidet kan omsider begynne.

KIRKEBEVARING: Det trenger Johanneskirken! (Magnus Laundal)

– Dette tror alle er skifer. Det er ikke det, det er billig betong

Det er ikke skifer alt som er grått, skal vi tro det kirkebyggsjefen forteller om Johanneskirken. En engasjert Tveit peker og banker på taket på et av tårnene på den røde kirken.

– Dette tror alle er skifer, men det er jo bare betong. Og betong er ikke tett, det slipper gjennom vann.

SKIFER?: Nei, råtten betong. Som slipper inn vann. (Magnus Laundal)

Det er en av grunnene til at veggene er fulle av vann.

– Hvor mye kommer oppussingen av Johanneskirken til å koste?

– Prosjektet har en kostnadsramme på i overkant av 333 millioner. Så har vi søkt om 283 millioner fra kirkebevaringsfondet over fem år. Tilsagnene som er gitt nå, gjelder 2024 og 2025, men vi forventer at de følger opp i årene som følger. Vi tror og håper også at prosjektet blir billigere enn budsjettet.

– Et offentlig byggeprosjekt som blir billigere enn planlagt? Det er ikke ofte.

– Nei, det er ikke det, hehe. Men prosjektet i Korskirken ble veldig mye billigere enn analysene på forhånd estimerte.

– Hva gjør dere for å få til det, da?

– Det handler blant annet om måten vi er organisert på. Vi leier ikke inn håndverkerne, de jobber i egenregiselskapet Akasia som vi eier, og de begynner å bli veldig godt trent i denne typen bygg.

Johanneskirken er viktig for folk

Barne- og familieminister, og i denne anledning kirkeminister, Kjersti Toppe, er godt fornøyd med tildelingen til Johanneskirken. I en e-post til Vårt Land skriver hun følgende:

«Kirkene er viktige for folk og handler om trosfellesskap, identitet og trygghet. At Johanneskirken nå skal få av plasten og bli restaurert gleder nok de aller fleste i Bergen fordi det er et signalbygg i byen som man skal, og må ta vare på.»

Også Tveit mener Johanneskirken, sammen med de andre kirkene i landet, er svært viktige bygg.

– Bergens Tidende hadde for noen år siden en uhøytidelig kåring av Bergens flotteste bygning. Håkonshallen vant, og på andreplass var Johanneskirken.

Poenget hans handler ikke bare om at kirkene er vakre, men at det er viktige bygg for menneskene rundt.

– Man snakker om at kirken er bærebjelken i folks liv. Her bor troa på Gud. Her har du blitt døpt, her er du konfirmert, her er du gift, her har du begravd besteforeldrene dine.

PAKKET INN: Men ikke i vatt. Johanneskirken skal være bak stillas fram til 2029, om alt går etter planen. (Magnus Laundal)

Også Toppe mener kirkene i landet er viktige.

«Kirkene er en viktig del av den norske kulturarven og folkekirkene har i generasjoner vært en grunnstein i den lokale kirkelige aktiviteten og tradisjonene i lokalsamfunn i hele Norge. De forteller om opptil 1.000 års kulturhistorie og viser noe av det ypperste Norge har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk.»

Bred politisk enighet

– Det virker som det har vært få kritiske røster mot kirkebevaringsfondet?

– Kjersti Toppe har sagt at det sjelden er like bred politisk enighet som rundt kirkebevaringsfondet. Dette er noe hele Stortinget står samlet om, forteller kirkebyggsjefen.

Disse kirkene har fått innvilget støtte i den ferske tildelingen, som ble klar forrige uke.