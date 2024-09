Lørdag, fire dager før freds- og bistandsarbeideren Petter Skauen rundet 80, ble han slått til ridder av 1. klasse i Den kongelige norske fortjenstorden.

Høytideligheten skjedde i Tøyenkirken i Oslo med slekt, venner og en lang rekke medarbeidere til stede.

– Petter Skauen blir hedret for livslang og innflytelsesrik innsats for humanitet, internasjonal solidaritet, fred og forsoning, særlig knyttet til flere land i Latin-Amerika, sa ordenssekretær Arthur Knutsen ved Kanselliet for Den Kongelige Norske Fortjenstorden da han lørdag overrakte medaljen.

Kirkens Nødhjelp

Skauen er utdannet sykepleier og diakon og har i sitt yrkesliv i hovedsak vært knyttet til Kirkens Nødhjelp (KN). Han har vært en pioner i arbeidet med å bygge opp KNs virksomhet i Latin-Amerika.

– Gjennom personlig, verdibasert engasjement, faglig kompetanse og et unikt og omfattende nettverk har Skauen på avgjørende måte bidratt til å forme norsk og økumenisk innsats for menneskeverd og bedrede livsvilkår i denne delen av verden, påpekte Knutsen.

– Samtidig har han inspirert til likeverdig solidaritet og samarbeid mellom norske lokalmiljøer og bygder og fattigstrøk i Mellom-Amerika gjennom et bredt og omfattende vennskapsarbeid, la han til.

FAMILIEFOTO: Kjernefamilien Skauen samlet med medalje og blomster etter høytideligheten. Fra venstre Per Christian Skauen, Gunn Skauen, Petter Skauen, Anne Skauen Holum og Marte Skauen. (Erling Omvik)

Oppdrag og oppgaver

Han og kona Gunn reiste i 1971 ut som misjonærer til Ecuador for Den norske Santalmisjon og ble leder for den mobile helsetjenesten i Andesfjellene.

Han ble så bedt av KN om å reise til Guatemala etter det store jordskjelvet i 1976. Han fortsatte arbeidet for Santalmisjon i Ecuador, men ble så ansatt permanent i KN fra 1978.

Skauen var programdirektør i Guatemala frem til 1981, etablerte og ledet KNs kontor i landet hvor han bodde sammen med familien og ledet gjenoppbyggingen etter jordskjelvet. Han innrettet arbeidet mot å lindre lidelsene for lokalbefolkningen etter borgerkrigen i landet som hadde sin årsak i undertrykkelsen av en fattig og marginalisert urbefolkning.

Personlig risiko

Skauen reiste rundt i den borgerkrigsrammede mellom-amerikanske regionen, blant annet til Nicaragua, El Salvador og Honduras, initierte samarbeid og oppmuntret og støttet kirker, foreninger og menneskerettighetsorganisasjoner under personlig risiko både for ham selv, familien, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Erfaringene tok han med seg i arbeidet som regionansvarlig for Mellom-Amerika i Utenlandsavdelingen i KN fra 1982 til -89. Han bodde da i Norge, men reiste stadig til hele Latin-Amerika. En partnerbasert modell for nødhjelps-, rettighets- og bistandsarbeid ble gradvis og systematisk utviklet av Skauen og hans medarbeidere.

STOLT: – Jeg er stolt av å kjenne deg. Vi har hatt utallige opplevelser sammen. Du tar alltid parti for de fattige. Liv og lære er ett for Petter Skauen, sa Erling Borgen i sin hilsningstale. (Erling Omvik)

Oslo-avtalen

Fra og med juli 1989 vendte Skauen tilbake som stedlig representant i Guatemala. 30. mars 1990 ble Oslo-avtalen om Guatemala signert. Myndighetene og geriljabevegelsene forpliktet seg da til en fredsprosess, og Skauen bisto Utenriksdepartementet og Det lutherske verdensforbund (LVF) med tilretteleggelse av samtalene i Oslo.

Han var fra da av en sentral aktør for fredsprosessen i Guatemala frem til underskrivningen av fredsavtalen som avsluttet en 36 år lang konflikt i desember 1996.

I denne perioden arbeidet Skauen både fra Guatemala og Norge og kombinerte ledelsen av KNs arbeid i regionen med krevende arbeid som spesialrådgiver og nettverksbygger i fredsprosessen for henholdsvis KN og LVF, i nært samarbeid med norsk UD. Hans inngående og personlige kjennskap til land, kultur og folk var avgjørende for tillitsbyggingen som var nødvendig for å få partene til å nærme seg hverandre etter tiår med blodig og bitter konflikt.

---

Petter Skauens priser

1995: Brobyggerprisen fra Norske kirkeakademier

1996: Hjelp til selvhjelp-prisen fra Strømmestiftelsen

2000: Olavsprisen

2006: Blanche Majors Forsoningspris

2010: Østfoldprisen, Østfold fylkeskommunes hederspris

2011: Amnesty Internationals lokale fredspris for Fredrikstad

2024: Den Kongelige Norske Fortjenstorden: En orden innstiftet av kong Olav V i 1985; den tildeles utenlandske statsborgere og norske borgere fast bosatt i utlandet som belønning for særlig fortjenstfullt virke for norske interesser. Ordenen har tre grader: storkors, kommandør (to klasser: kommandør med stjerne, og kommandør) og ridder (to klasser: ridder av første klasse og ridder).

---

Unik kommunikator

Skauen brukte de påfølgende årene sin erfaringer videre til andre deler av regionen. Som spesialrådgiver for KNs utenlandsavdeling fra 1998 til 2014 fortsatte han å jobben nært med norsk UD. Spesielt var hans innsats rettet inn mot å bedre forholdet mellom Haiti og Den dominikanske republikk i tillegg til fortsatt oppfølging av Guatemala.

– Skauens unike evne til å kommunisere personlig, med innlevelse og stor respekt for de rammedes verdighet har hele tiden vist seg gjennom en utstrakt foredrags-, preken- og informasjonsvirksomhet, sa ordenssekretær Arthur Knutsen.

Han fremholdt videre at Skauen har jobbet «usedvanlig standhaftig» og har hatt et «krevende, risikofylt, men også nitid arbeid for medmennesker som kjemper for fred og verdighet i situasjoner preget av katastrofe, marginalisering, fattigdom og vold.»

I anledning overrekkelsen var det mange hilsener og gratulasjoner. Generalsekretær i KN, Dagfinn Høybråten, og forslagsstilleren, MF-professor Sturla J. Stålsett, hadde regien i den verdige og høytidelige seremonien.

