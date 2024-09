I anledning studiestart stilte en rekke av Oslos menigheter og kristne organisasjoner med stand på arrangementet «Velkommen til Oslo», hvor byens nye studenter skal få muligheten til å bli kjent med kristne tilbud.

Norges Kristelige Studentforbund (Forbundet) var i år til stede som eneste tydelige teologisk liberale ungdomsorganisasjon. Det var ingen god opplevelse, ifølge generalsekretær Eline H. Lorentzen, som selv sto på stand.

Mens de så titalls studenter flokke til andre stander, kunne de telle på én hånd hvor mange som kom innom Forbundets stand for en kjærlighet på pinne.

– Ingen av de som står rundt oss hilser. Vi prøver å smile og nikke, men det er ingen respons eller anerkjennelse. I stedet får vi lange blikk fra de andre standene, sier Lorentzen.

– Ikke motiverende

Forbundets stand var dekorert med regnbueflagg og palestinaflagg.

– Det viser tydelig hvem vi er og hvem vi står for. Det er såpass mange skeive i dette landet, at det er viktig at vi viser at det finnes plass for skeive i kirker og menigheter i dette landet.

Hun tror det viser at konservative krefter har blitt dominerende blant kristen ungdom.

– Det er ikke motiverende å stå på et nøytralt og tverrkirkelig arrangement når man uansett ikke opplever at man får nå ut til Kristen-Norge, og at de som kommer egentlig allerede er en del av et konservativt miljø.

Mener frikirkelige miljøer rekrutterer flest

– Er det ikke bare et uttrykk for at unge kristne ofte er konservative?

– Jeg tror ikke de er konservative, jeg tror de blir konservative, for det er de alternativene de har. Vi har alt for få progressive, kristne organisasjoner.

Hun tror ikke normen er at unge kristne er konservative.

– Men det har blitt kulere å gå i konservative miljøer. De er hippe, har mye penger og store festivaler som tiltrekker målgruppen. Den norske kirke har ikke økonomi til å kunne konkurrere med noe sånt.

– Den norske kirke får mer penger fra staten enn alle de andre trossamfunnene til sammen. Hvorfor har det da blitt slik?

– I mange år har ikke Den norske kirke vært like avhengig av å holde på medlemmene sine som de frikirkelige miljøene. Det er viktig å rekruttere inn nye, friske medlemmer som bidrar til statsstøtte. Og det er ikke feil, men det er synd at det har blitt slik.

Skal ikke handle om politikk

– Først og fremst vil jeg si at det var trist å høre at Forbundet ikke hadde en god opplevelse av Velkommen til Oslo, sier styreleder Lovise Næss Holm i en e-post til Vårt Land.

Hun sier videre at det er vanskelig å kommentere saken, ettersom Velkommen til Oslo ikke skal handle om politikk.

– Arrangementet er simpelthen ment for å ønske kristne studenter velkommen til Oslo og tilrettelegge for at studenter tidlig kan koble seg på et kristent fellesskap. Det er ment til å være en kveld hvor man, tross forskjelligheter, kan forenes og fokusere på det vi alle har til felles – Jesus.

I planleggingen av arrangementet jobber styret med å kontakte så mange kirker og studentorganisasjoner som mulig for å invitere dem til å bidra, forteller hun.

– Det er synd at Forbundet ikke har tatt direkte kontakt med oss, slik at vi sammen kan ha en dialog om hvordan forbedre dette til neste års arrangement.

Droppet stand i Bergen etter misnøye

Tidligere har Forbundet også hatt stand på det tilsvarende arrangementet Velkommen til Bergen. I år valgte de å ikke ha stand der, etter at frivillige har hatt dårlige opplevelser der.

– Særlig i fjor opplevdes det ubehagelig. Høylytt hvisking om at vi ikke burde være der, og mange stygge blikk fra frivillige fra andre organisasjoner, sier Lorentzen.

Velkommen til Bergen arrangeres i regi av Laget. Generalsekretær Karl-Johan Kjøde er overrasket over kritikken fra Forbundet.

– Vi tar veldig gjerne imot tilbakemeldinger på arrangementet. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra Forbundet på hvordan de har opplevd det, så det er vanskelig for oss å gjøre noen endringer når vi ikke vet hva som har skjedd.

– Er Forbundet ønsket på «Velkommen til Bergen» fra deres side?

– De lokale komiteene har lagt sine egne retningslinjer, og hver komité tar valg om hvem som dår delta ut fra sine egne kriterier, sier Kjøde.