Tidligere i år varslet Vidar Haanes at han vil gå av som rektor ved MF vitenskapelig høyskole etter nesten 20 år i stillingen. Nå har institusjonen startet jakten på etterfølgeren hans.

MF ble i sin tid startet for å utdanne prester til Den norske kirke. I den nåværende stillingsutlysningen, er det ikke et kriterium at den nye rektoren må være medlem av DNK.

– Det er ikke stilt et formelt krav om medlemskap i Den norske kirke, bekrefter styreleder Atle Sommerfeldt.

UTLSYNING: Det er ikke stilt et formelt krav om medlemskap i Den norske kirke til ny rektor ved MF vitenskapelig høyskole, bekrefter styreleder Atle Sommerfeldt. Bildet er fra da han var biskop i Borg. (Erlend Berge)

– En selvfølge

Dette er andre gang i institusjonens historie at stillingen som rektor blir lyst ut, ettersom høyskolen tidligere ble ledet av en dekan og direktør. Forrige gang var da avtroppende rektor Vidar Haanes ble ansatt i 2005.

– Den gang tror jeg det ble betraktet som en selvfølge at rektor var medlem i DNK, sier Sommerfeldt.

At det nå ikke er et formelt krav, henger sammen med utviklingen av MF de siste femten årene, forklarer Sommerfeldt.

– Institusjonen har åpnet seg opp og fått en helt annen profil, uten at det har svekket formålet og verdigrunnlaget. MF har blitt spisset som en vitenskapelig høyskole, med en bredere portefølje enn bare teologistudium.

Utviklingen på MF henger også sammen med den økumeniske utviklingen i samfunnet. Da Sommerfeldt selv studerte ved MF, som den gang het Menighetsfakultetet, måtte til og med studentene være medlem av et luthersk trossamfunn, forteller han.

– Når MF har åpnet for at verken studenter eller ansatte må være medlem av DNK, er det heller ikke naturlig at rektor må være det.

Viktig del av MFs profil

Selv om det ikke er et formelt krav om medlemskap i DNK, er stillingsutlysningen tydelig på at rektor må ha «evne og vilje til å fremme MFs verdigrunnlag med troverdighet».

MFs verdigrunnlag er «den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.»

Dermed ligger det en innholdsmessig forpliktelse til DNK, mener Sommerfeldt.

– Den norske kirke er den største og viktigste aktøren når det gjelder de kirkelige profesjonsstudiene. Rektor må akseptere det som en viktig del av MFs profil og oppdrag, sier han.

Han påpeker at det fins mange medlemmer av DNK som ikke nødvendigvis har evne eller vilje til å fremme verdigrunnlaget med troverdighet.

– Kan en pinsevenn bli rektor på MF i dag?

– Ansettelsesutvalget og styret må i så fall vurdere om vedkommende kan fremme MFs verdigrunnlag med troverdighet.

– Er du redd for at tilknytningen til Den norske kirke svekkes, dersom dere ansetter en rektor uten formelt medlemskap?

– Nei, jeg er ikke det. Ansettelsesprosessen vil være grundig. Det kommer uansett til å være formelle og uformelle møtepunkter mellom institusjonen og Den norske kirke.

ANSETTELSE: Halvor Nordhaug støtter ordlyden i stillingsutlysningen for ny MF-rektor. Samtidig medgir han at det «ikke er helt uproblematisk» å ikke stille krav om kirkemedlemskap. (Truls Skram Lerø)

– Ikke en formell nødvendighet

Biskop emeritus Halvor Nordhaug mener medlemskap i DNK ikke er en formell nødvendighet for å bli rektor på MF.

– Men rektoren må selvsagt arbeide i bevissthet om at MF har et verdigrunnlag med en konfesjonell basis, sier Nordhaug, som gikk av som Den norske kirkes biskop i Bjørgvin i 2022.

Selv om Nordhaug støtter ordlyden i stillingsutlysningen, medgir han at det «ikke er helt uproblematisk» å ikke stille krav om kirkemedlemskap.

– Hvis man får en søker som er godt kvalifisert, men ikke tilhører noe trossamfunn, vil det kunne stilles spørsmål ved om vedkommende vil kunne ivareta MFs formål på en god måte. Denne type diskusjoner vil man kunne få, selv om dette eksempelet nok er litt hypotetisk, sier han.

Kan sende signal utad

– Tror du for eksempel en pinsevenn vil kunne fremme MFs verdigrunnlag med troverdighet?

– Da må man nok utvikle en litt dobbel identitet. Du må ha én identitet knyttet til rollen som rektor, noe som innebærer at du ikke kan uttale deg på en måte som kommer i konflikt med MFs verdigrunnlag. Samtidig må du kanskje kunne ha en annen forståelse på privaten, sier Nordhaug, som tror det vil bli vanskelig.

– Det vil kanskje også utad bli tolket som et signal om at MF ikke tar sin egen identitet så veldig alvorlig. Ville Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) ha ansatt en luthersk teolog som rektor? Nei, jeg tror ikke det.

HLT eies av menigheten Filadelfiakirken Oslo og Det Norske Baptistsamfunn.

Søknadsfristen for rektorstillingen på MF er i midten av oktober. Styreleder Atle Sommerfeldt regner med at en ansettelse vil skje på et ekstraordinært styremøte i januar.