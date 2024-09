– Ottosen tolker meg for strengt, sier Espen Andreas Hasle.

Prosten i Nordre Follo ble denne uken nominert som én av fem mulige kandidater til å ta over som biskop i Oslo etter Kari Veiteberg.

I en kommentar i avisen Dagen påpeker Espen Ottosen at de fem ferske bispekandidatene i Oslo ikke fremstår særlig mangfoldige, til tross for at mangfold synes å være et viktig begrep i Den norske kirke.

Han mener forskjellene mellom kandidatene er små når det gjelder både alder og utdannelse. «Alle ser også ut til å mene omtrent det samme om Pride», skriver han.

I den forbindelse drøfter Ottosen hva som er Hasles ståsted i to teologiske spørsmål som har skapt mye debatt de siste årene: Likekjønnet samliv og fortapelse.

– Kan ikke være leder

Tidligere har ikke Hasle klart å finne bibelsk begrunnelse for å vie homofile par. I sommer kunne han imidlertid fortelle til Vårt Land at han har endret syn i samlivssaken.

Ottosen mener imidlertid Hasle går lengre enn som så. Slik han ser det mener Hasle at «bare teologer med et liberalt syn i fremtiden kan bli ledere i Den norske kirke», skriver Ottosen i kommentaren.

Han viser til at Vårt Land denne uken spurte de fem bispekandidatene om hvordan de som biskop vil ivareta konservative prester i bispedømmet. Hasle svarte blant annet at Den norske kirke har vedtatt to syn i dette spørsmålet, noe han vil forvalte etter Den norske kirkes orden.

I samme svar la han til:

«Jeg er ikke sikker på om det er en stor problemstilling i Oslo, men jeg synes ikke at man kan forvente at folk skal ha ledere over seg som ikke anerkjenner deres tjeneste».

Det er et utsagn Ottosen tolker slik:

«Hva betyr det i klartekst? Jo, at en teolog som avviser homofilt samliv ikke kan være leder – for eksempel prost – for en prest som lever i et homofilt samliv», skriver han i kommentaren.

– Det har jeg ikke sagt

– Forstår Ottosen deg rett, Espen Andreas Hasle?

– Det er interessant at Ottosen tror han vet hva jeg mener med så stor skråsikkerhet. Sitatet han viser til stod i en sammenheng, hvor jeg også understreket at det er Den norske kirkes vedtak som gjelder, sier Hasle.

– Hva legger du i svaret du gav?

– Det jeg prøvde å uttrykke var at vi skal ivareta alle i kirken og at det skal oppleves trygt å være skeiv prest i kirken. Men det innebærer ikke å si: Du kan ikke være leder hvis du har et konservativt syn. Det har ikke jeg sagt, og det mener jeg ikke.

– Den norske kirke kan altså ha proster som avviser homofilt samliv?

– Ja, jeg mener at man kan det.

– Tror du en prost som avviser homofilt samliv vil kunne ivareta prester som lever i et homofilt samliv?

– Ja, det kan det kan de, men det er ikke noen automatikk i det. Det kommer an på hvordan vedkommende håndterer det Det er viktig at ledere har et bevisst forhold til hvordan de skal angripe uenigheter i kirken, sier Hasle.

Ottosen er blitt forelagt uttalelsene fra Hasle. Han synes det er fint at Hasle presiserer at en prost som avviser homofilt samliv kan ivareta en prest som lever i et slikt forhold.

– Men inntrykket mitt er nok likevel at muligheten er mer teoretisk enn praktisk. Det er lett å forestille seg at en prest som lever i et homofilt forhold vil si at arbeidsmiljøet blir utrygt hvis nærmeste leder ikke uttrykkelig gir støtte til vedkommende samlivsform. Jeg er ikke sikker på hvem Hasle da vil gi støtte, skriver han i en e-post til Vårt Land.

At fortapelsen er en mulighet er et viktig fundament i kirkens tro — Espen Andreas Hasle, prost i Nordre Follo

Avviser at han har skiftet mening

I den samme kommentaren i Dagen hevder Ottosen at flertallet av bispekandidatene i Oslo «problematiserer eller avviser fortapelsens mulighet». Han viser til at Hasle i et Dagen-innlegg 2016 utfordret kirkens biskoper til å «bekrefte at fortapelsens mulighet fremdeles er kirkens lære».

Ottosen mener det likevel ikke er opplagt at Hasle vil profilere en annen teologi når det gjelder frelse og fortapelse enn de andre kandidatene, skriver han.

«Det er vanskelig å utelukke at han også i dette spørsmålet har beveget seg i liberal retning siden 2016», heter det i innlegget hans.

Det avviser Hasle.

– Ottosen antyder at jeg har skiftet mening. Da kan jeg jo glede ham med at det har jeg ikke. At fortapelsen er en mulighet er et viktig fundament i kirkens tro. Samtid håper jeg jo av hele mitt hjerte at alle kommer til Gud til slutt. Noe annet ville vært fullstendig rabiat, sier han.

Hasle ønsker samtidig å legge til at det er Gud som dømmer, ikke mennesker.

– Mitt mål er en breiest mulig folkekirke i Oslo, som inkluderer alle som vil være med.

– Men det er altså ikke gitt at alle blir frelst?

– Kirkens lære er at fortapelsen er en mulighet som vi forholder oss til. Det er én av mange grunner til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til verden. Så overlater vi resten til Gud, sier Hasle.

Ottosen kommenterer dette slik:

– Jeg setter pris på at Hasle nå slår fast at han ikke har endret syn på hva kirken skal lære om fortapelsens mulighet. Umiddelbart synes det som om han her skiller seg fra de andre kandidatene. Det blir interessant å følge med på om det vil få betydning frem mot valget av ny biskop, skriver han.

