Politisk parti skal bruke Frelsesarmeens lokaler: – Uheldig

– Frelsesarmeen er åpen for alle, men man kan ikke bruke Frelsesarmeen til å fremme sine politiske synspunkter, sier Tor Martin Ødegaard, soldat i Frelsesarmeen i Oslo.

Ødegaard er kritisk til at partiet Konservativt skal holde et åpent folkemøte i lokalene til Frelsesarmeen Stavanger 5. september. Konservativt var tidligere kjent som Partiet De Kristne, men skiftet navn i 2022.

Møtet har temaet «bakgrunn for, og konsekvenser av at kjønn har blitt løsrevet fra biologien», og de to Konservativt-politikerne Truls Olufsen-Mehus og Kjell Skartveit er foredragsholdere. Skartveit er også medlem av Frelsesarmeen.

Ødegaard kaller situasjonen «uheldig».

– Man skal ikke holde politiske møter i Frelsesarmeens lokaler. Der skal vi ha en politisk nøytral grunn.

– Selv KrF holder ikke møter her

– Hvorfor burde ikke politiske partier eller organisasjoner få holde møter i Frelsesarmeens lokaler?

– Det er blant annet fordi vi som er medlemmer stemmer på alle mulige partier. Selv KrF, som har hatt mange fra Frelsesarmeen som medlemmer og til og med enkelte statssekretærer, holder ikke møter i Frelsesarmeens lokaler.

– Det er ingen kultur for å la politiske partier holde møter?

– Nei, det er det ikke. Jeg husker da jeg var guttunge, så skulle Norges Kristne Arbeideres Forbund holde et møte i Frelsesarmeens lokaler. Det ble stanset etter protester, forteller Ødegaard.

---

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en internasjonal kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons kristne misjon og stiftet av William og Catherine Booth i 1865.

Frelsesarmeen i Norge ledes av en territorialleder og en sjefsekretær. Fra hovedkvarteret i Oslo leder de også Frelsesarmeen på Island og Færøyene. (Kilde: Store norske leksikon)

---

UVANLIG: Tor Martin Ødegaard sier at det ikke er vanlig verken nasjonalt eller internasjonalt i Frelsesarmeen å la politiske partier holde møter i kirkesamfunnets lokaler. (Erlend Berge)

– Tar avstand fra alt de står for

Ødegaard meddeler at han er særlig kritisk til partiet Konservativt.

– For meg er det så politisk fremmed, og jeg tar avstand fra alt det står for. De støtter bevegelsen rundt Donald Trump, de er imot inkludering av homofili, har et forvrengt bilde av historiske og naturvitenskapelige fakta og til annerledes tenkende, herunder folk fra fremmede kulturer. I norsk målestokk er de så nærme vi kan komme ultrakonservative evangelikale i USA.

– Når de på dette kommende møtet attpåtil blander inn kjønnsproblematikk, så synes jeg det blir ekstra ille. Det hører ikke hjemme i Frelsesarmeens lokaler.

– Hadde du reagert like sterkt hvis det var et annet politisk parti som skulle holde møte?

– Ja. Jeg er selv medlem av Høyre og det ville vært helt uaktuelt å ha møter for Høyre i vårt lokale.

Konservativt-politiker Skartveit kaller Ødegaards beskrivelse av partiet for absurde påstander.

– Den dagen vi lar Tor Martin Ødegaard bestemme hva vi diskuterer, da har vi ikke noen ytringsfrihet lenger. Dette er bare karakteriseringer. Det er et paradoks at han kritiserer oss for å si noe vi mener er sant om kristendommen og kjønn. For han virker til å gjerne ville definere hva den sannheten er selv.

Hvis det gjelder valgkamp, så er jeg enig i det Ødegaard sier. Men da vil jeg presisere at dette møtet ikke er et valgkampmøte. — Kjell Skartveit, Konservativt-politiker

– Ikke et valgkampmøte

Skartveit er imidlertid enig med Ødegaard på ett punkt:

– Hvis det gjelder valgkamp, så er jeg enig i det Ødegaard sier. Men da vil jeg presisere at dette møtet ikke er et valgkampmøte. Hva vi skal ha foredrag om, er kjønn og hva som skjer når vi opphever kjønn som biologisk betinget, noe få våger snakker om.

I annonsen for arrangementet er logoen til Konservativt plassert øverst til venstre.

– Har du en dobbeltrolle her med tanke på at du også er medlem av Frelsesarmeen lokalt? Er det fare for at noen vil tolke det som at Frelsesarmeen støtter Konservativt, for eksempel?

– Det er ingenting av det vi skal si på dette møtet som er i strid med Frelsesarmeens lære. Kritikken fra Ødegaard er spesiell fordi jeg våger å fremme Frelsesarmeens lære høyt og offentlig. Det er ingenting av hva jeg skal si om syn på ekteskap, kjønn og abort eller andre teologiske baserte standpunkt, som er i strid med Frelsesarmeens lære. Snarere tvert imot.

Hvis det blir et spørsmål for styret, kommer jeg til å stemme med alt jeg har for at det skal være opp til den lokale menighet. Altså, hadde det vært å leie ut til satanister, så hadde det vært noe annet. — Ola Honningdal Grytten, styremedlem

FORFATTER: I 2019 utga Kjell Skartveit boka «Normløst – Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge». (Caroline Teinum Gilje/Avisen Vårt Land)

Styremedlem: – Uproblematisk

Ola Honningdal Grytten, som denne måneden ble valgt inn i hovedstyret i Frelsesarmeen Norge, mener det må være opp til de lokale menighetene å avgjøre hvem man leier ut til.

– Hvis det blir et spørsmål for styret, kommer jeg til å stemme med alt jeg har for at det skal være opp til den lokale menighet. Altså, hadde det vært å leie ut til satanister, så hadde det vært noe annet, sier Grytten.

Selve møtet til Konservativt kaller han for «uproblematisk».

– Det er en stor forskjell på vanlig utleie av lokaler og om man aktivt deltar i de politiske møtene.

– Skartveit er politiker for Konservativt og medlem av Frelsesarmeen. Kan dette ses som en aktiv involvering?

– Det kan da ikke være ulovlig for Kjell Skartveit å engasjere seg politisk. Tvert imot mener jeg det er bra at både han og andre med ulike meninger både i Frelsesarmeen og i andre sammenhenger engasjerer seg i politikken. At det skulle diskvalifisere ham å delta på et politisk møte, fordi man leier lokalet av hans lokale kirke, synes jeg er en illiberal tanke.

Grytten presiserer at han i denne saken gir uttrykk for sitt syn, men at han ikke snakker på vegne av styret.

PROFESSOR: Ola Honningdal Grytten er til vanlig professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole. (Marit Hommedal/NTB)

Styret: Representerer ikke Frelsesarmeen

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, sier det ikke bryter med Frelsesarmeens kultur å leie ut lokalene sine til politiske møter.

– Frelsesarmeens lokaler er i utgangspunktet åpne for alle og vi har hatt bredden av ulike partier i våre lokaler rundt i landet. Vi har leid ut til lovlig virksomhet som ikke strider mot en verdig bruk av kirkerommet, og også til politiske møter, så lenge vi ikke gir særlige fordeler til enkeltpartier eller grupper.

Han presiserer:

– Hvem Frelsesarmeen låner ut lokaler til og hva vi står for som organisasjon er ikke det samme. Og hva gjelder Skartveit, representerer han ikke Frelsesarmeen i denne sammenhengen, men deltar som forfatter og skribent.

Vårt Land har spurt Smith-Solevåg om Frelsesarmeen Norge med disse uttalelsene mener at Konservativt-møtet er uproblematisk, og om det har kommet reaksjoner fra deres medlemmer på arrangementet. Smith-Solevåg sier han ikke har flere kommentarer til saken.