Skal sende NRK-gudstjenester fra misjonskirke

Denne høsten skal tre av gudstjenestene i Oslo misjonskirke Betlehem sendes på NRK Radio og NRK TV.

– Vi ser det som et privilegium å forkynne evangeliet, så dette er en tillit som vi vil ta på alvor, sier Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem.

Menigheten overtar etter Filadelfia Drammen, som de siste to årene har sendt gudstjenester på NRK som eneste menighet utenfor Den norske kirke.

I tillegg skal NRK fortsette å sende gudstjenester fra Gjøvik kirke, Bodø domkirke, Søm kirke, Ulstein kirke og Arna kirke.

Siden 2022 har radiogudstjenestene også blitt sendt på NRK TV. Det skjer gjennom kameraer som er installert i de utvalgte kirkene og fjernstyres av NRK i Trondheim.

Vil forkynne som vanlig

Andreassen ser på sendingene som en del av en dugnad om å formidle kristen tro i offentligheten.

– Gudstjeneste er først og fremst noe som skjer blant dem som er fysisk til stede, så det er en kostnad å ofre noe av det. Samtidig vet vi at dette betyr mye for mange som ikke har mulighet til å delta på en gudstjeneste selv, og det ønsker vi å bidra til.

MISJONSKIRKE: Oslo Misjonskirke Betlehem holder til på Abildsø i Oslo, og tilhører kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. (Sylvi Baardseth Panjwani (CC BY-SA 4.0))

– Må dere gjøre endringer i gudstjenestene når de skal direktesendes?

– De vil bli litt kortere, men vil ellers inneholde har de samme elementene, og de vil kjennes ut som oss. Samtidig må vi gjøre noen tilpasninger for at det skal fungere godt på direkten.

NRK legger ingen føringer for innholdet i forkynnelsen, opplyser han.

– De er opptatt av at vi skal gjøre det som er vanlig hos oss, sier Andreassen, som roser NRK for å gi plass til gudstjenester i sendeflaten.

Dette vektlegger NRK når de velger menigheter

Oslo misjonskirke Betlehem har også tidligere sendt radiogudstjenester på NRK.

– Vi kjenner til dem, og vi vet at de er dyktige, sier Gudbjørn Bondhus, gudstjenestekoordinator i NRK.

KOORDINERER: Gudbjørn Bondhus er produsent i NRK Livssyn, og koordinerer TV-gudstjenestene. (NRK)

Det er seks menigheter som sender gudstjenester på TV og radio. Én av dem skal være fra en menighet utenfor Den norske kirke.

– Vi er ute etter forkynnere som er gode på kommunikasjon, og menigheter som har gode musikalske krefter tilgjengelig, forklarer han.

Pinsemenighet: – Udelt positive erfaringer

Når Oslo misjonskirke Betlehem går ut på eteren, er det med utstyr som tidligere sto i pinsemenigheten Filadelfia Drammen. De gir seg nå etter å ha sendt 18 direktesendte gudstjenester de siste to og et halvt årene.

Erfaringene derfra har vært udelt positive, sier pastor Jarle Waldemar.

PASTOR: – Vi har fått høre at flere har fått et nytt syn på hva en pinsemenighet er, sier pinsepastor Jarle Waldemar. (Guro A. Midtmageli)

– Det har skapt et samhold i kirken totalt sett, og folk har frimodig delt gudstjenestene med venner og familie. Flere mennesker har kommet til vår kirke etter at de først oppdaget oss på TV, og blitt værende siden. Vi har også fått høre at flere har fått et nytt syn på hva en pinsemenighet er, sier Waldemar.

Til tross for at NRK-gudstjenestene krever en del ekstra arbeid fra menighetens frivillige, har det skapt begeistring i menigheten.

– Ryktet om Drammen går, og det skaper en god ramme hvor vi kan få vise frem mangfoldet som finnes i kirkelivet, sier Waldemar.