Maria Arredondo sang på regnbuemesse: – Vår oppgave er å få med folk, ikke skyve dem unna

– Jeg droppa faktisk en tur for å være med på dette, så dette hadde jeg veldig lyst til å være med på, uavhengig av prosessen jeg har stått i, sier Arredondo Sødal til Vårt Land.

Sist søndag deltok artisten på en regnbuemesse i Kristiansand domkirke, hvor Skeivt Kristent Nettverk var medarrangør.

– Det var mye raushet og kjærlighet og varme i det rommet, sier Arredondo Sødal.

KRISTIANSAND: Artisten Maria Arredondo har tatt et tydelig oppgjør med Frikirkens syn på homofili. Nylig sang hun sanger av Bob Dylan og Solveig Leithaug på regnbuemesse i Kristiansand domkirke. (Skjermdump)

Sa opp i protest

I juni sa hun opp sin stilling som barne- og familiearbeider i Kristiansand frikirke, etter at synodemøtet i Den evangelisk-lutherske frikirke vedtok et samlivsdokument som bekreftet trossamfunnets konservative samlivssyn.

Den gangen viste hun særlig til én formulering i samlivsdokumentet, som hun mente kan forstås som konverteringsterapi:

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

Da hun sluttet i jobben, understreket hun at hun fortsatt ville være medlem i trossamfunnet.

– Ikke alle kan ta pause

– Det har vært en krevende sommer. Jeg har jo for så vidt tatt pause fra alt som har med Frikirka å gjøre. Men så er det jo også det som er så ubehagelig oppi det, at jeg er faktisk så heldig at jeg kan ta meg en pause. Mens det i domkirken var mange som aldri kan ta en pause fra det.

Arredondo Sødal viser til at det i messen ble poengtert at mennesker som kommer ut som homofile kontinuerlig må forholde seg til omgivelsenes synspunkter på deres seksuelle identitet.

– Som domprosten sa, så må de jo være så utrolig lei av å være en «sak». Noe av grunnen til at jeg tidligere har kvia meg for å uttale meg i denne saken, er fordi jeg er redd for den polariserte, harde debatten. Og at disse som da blir en sak blir kasta på bordet hver gang det blir snakk om dette temaet.

Vår viktigste oppgave er å få med mennesker, ikke skyve dem unna. Her ser jeg at vi har en lang vei å gå, ikke bare i Frikirka, men i mange trossamfunn — Maria Arredondo Sødal

– Hva er det som gjør at du har opplevd det som viktig å være tydelig i denne saken?

– Det handler kanskje om min opplevelse av Jesus, og hva som er vårt ansvar her på jorda. Vår viktigste oppgave er å få med mennesker, ikke skyve dem unna. Her ser jeg at vi har en lang vei å gå, ikke bare i Frikirka, men i mange trossamfunn. Da er det viktig at vi er med og uttaler oss, selv om en kanskje synes det er litt ubehagelig.

Frikirken: – Hvis vi skal følge Jesus så må vi strekke oss mot begge deler

Vårt Land har invitert Frikirkens synodeleder Tor Erling Fagermoen til å kommentere uttalelsen om at Frikirken er blant trossamfunnene som i samlivsetikken i for stor grad «skyver folk unna».

Jesus hadde en forunderlig evne til å være tiltrekkende på mennesker som andre støtte fra seg. Men han var samtidig en jødisk rabbi som satte en høy etisk standard for de som ville følge ham — Tor Erling Fagermoen, synodeleder i Frikirken

– Jeg kan være enig med Maria om at vi har en lang vei å gå i dette. Jesus hadde en forunderlig evne til å være tiltrekkende på mennesker som andre støtte fra seg, skriver Tor Erling Fagermoen i en e-post.

– Men han var samtidig en jødisk rabbi som satte en høy etisk standard for de som ville følge ham, slik vi ser for eksempel i Bergprekenen. Hvis vi skal følge Jesus så må vi strekke oss mot begge deler. Ofte klarer vi godt det ene, men ikke det andre, og ender opp enten med kald moralisme, eller med full støtte til alt og alle, som deltagelse i en regnbuegudstjeneste fort kan oppfattes som.