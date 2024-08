Koranbrennere i Sverige tiltalt for hets mot folkegruppe

Tiltalen ble kunngjort onsdag og knyttes til fire ulike hendelser i Stockholm i fjor sommer, blant annet utenfor en moské på Södermalm.

Beviset mot mennene består for det meste av videoopptak fra de fire episodene. De to mennenes hensikt var å uttrykke forakt mot muslimer på grunn av deres tro, mener påtalemyndigheten, som viser til at Koranen ikke bare ble satt fyr på, revet i styrker og sparket rundt på bakken, men at også uttalelser fra mennene er avgjørende for vurderingen.

– Vi har gjort en helhetsvurdering av det som fremgår i disse filmene, både når det gjelder sted, tidspunkt, hva som ble sagt og slikt, og hvordan man fremstår i forbindelse med talene. Sammenfattet mener jeg at det er grunnlag for å påstå at dette utgjør hets mot folkegruppe, sier påtaleansvarlig Anna Hankkio.

Begge mennene nekter for at de har brutt loven.

Momika, som kommer fra Irak, har de siste årene stått bak en rekke koranbrenninger i Sverige som har utløst opptøyer og uroligheter. Momika har tidligere sagt at hensikten var å rette kritikk mot islam.

37 år gamle Momika er formelt utvist fra Sverige og har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt. Men fordi svenske myndigheter mener han risikerer å bli utsatt for tortur hvis han blir sendt tilbake til Irak, fikk han tidligere i år fornyet sin midlertidige oppholdstillatelse.