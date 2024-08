– I dag er det fest fra morgen til kveld, sier Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger bispedømme, til Vårt Land.

På programmet står åpningsgudstjeneste klokka 11, deretter felles måltid for de tilreisende gjestene, og konsert med vokalgruppa Trio Medievæl klokka 19.

Men før gudstjenesten begynte gikk kor, representanter for menigheten og medvirkende i gudstjenesten i prosesjon fra nabokirka St. Petri. Den har vikariert som domkirke under ombygginga.

GUDSTJENESTE: Det var mange medvirkende under søndagens gudstjeneste. I forgrunnen synes domkantor Ingrid Berg Tobiassen. (Andreas Borge Håmsø/Stavanger kirkelige fellesråd)

– Det er veldig stort oppmøte, både inni og utenfor kirka, forteller biskopen.

Og den kommende uka skal kirka fortsette å fylles med folk. Biskopen trekker fram at et historisk foredrag om domkirkas plass i Stavangers historie allerede er utsolgt. I tillegg til at kirka vil være åpen for besøkende hver dag, skal det også arrangeres en teaterpremiere, dåpsgudstjeneste og en egen dag med leker og aktiviteter for barn.

Lenge uten domkirke

Anne Lise Ådnøy ble vigslet til biskop i domkirka i 2019. Bare ett år etter stengte den dørene.

Vigsling av ny biskop i Stavanger. BISPEVIGSLING: Anne Lise Ådnøy ble vigslet til ny biskop i Stavanger bispedømme 17. mars 2019. Siden da har kirka vært lite i bruk. (Carina Johansen/NTB)

– Mesteparten av tida di som biskop har kirka vært under ombygging. Hvordan har det vært?

– Vi har gledet oss veldig til gjenåpning. Når vi har fått innblikk i prosjektet har vi forstått hvorfor det har tatt tid. Det har det vært verdt.

Domkirken er den viktigste bygningen i Stavanger. Alle i byen har et forhold til den, og det har vi hatt i 900 år, enten vi er kristne eller ikke — Mímir Kristjánsson

På spørsmål om hvor hun i størst grad merker forbedringene, svarer biskopen at rommet har blitt lysere.

– Gulvet er trehvitt, veggene er kalket og det er ny elektrisk belysning.

Nå er mesteparten av de innvendige arbeidene ferdigstilt. Planen er at resten skal være klart i tide til Stavangers 900 års-jubileum i 2025.

PRESES: Olav Fykse Tveit talte under gudstjenesten. (Andreas Borge Håmsø/Stavanger kirkelige fellesråd)

– Den viktigste bygningen i Stavanger

Da åpningsgudstjenesten var over strømmet store deler av Stavangers befolkning inn i kirkerommet. Blant dem var Rødt-politiker og Stavanger-patriot Mímir Kristjánsson. «Domkirken har åpna igjen!» skriver han i et Facebook-innlegg med et bilde av seg selv i kirkerommet. Han utdyper gleden overfor Vårt Land:

– Domkirken er den viktigste bygningen i Stavanger. Alle i byen har et forhold til den, og det har vi hatt i 900 år, enten vi er kristne eller ikke. Derfor er det utrolig fint å få den tilbake, nå i nyoppusset tilstand. Det har vært et slags sår i bybildet de siste årene når Domkirken har vært dekket til av stillas og annet. Så det er godt å være ferdig med det.

Kristjánsson har tidligere tatt til orde for at domkirka i Stavanger er et nasjonalt kulturminne på linje med Nidarosdomen, og at det dermed er sjokkerende at ikke staten stiller opp med finansiering. Det er et faktum som fremdeles sjokkerer ham:

– Ellers må jeg jo bare si jeg er sjokkert over at ansvaret for landets best bevarte middelalderkatedral ser ut til å være overlatt fullt og helt til Stavanger kommune. For dette er ikke først og fremst en lokal kirke, men et bygg av stor nasjonal betydning.





I løpet av tida kirka har vært stengt, har den vært gjenstand for ei rekke diskusjoner. Hovedspørsmålet har vært: Hvem skal betale for alt sammen? Å restaurere middelalderkirker er ikke noen billig affære.

I februar 2023 meldte Vårt Land at det manglet 35 millioner kroner for å få arbeidet i mål. Da var de totale kostnadene beregnet til 330 millioner kroner, som i stor grad tas fra kommunens egen lomme.

Men i februar landet en god nyhet på sørvestlandet. Domkirka kan likevel vente seg midler fra staten gjennom det nye kirkebevaringsfondet som regjeringa har satt av 10 milliarder kroner til.

– Jeg håper at denne gjenåpningsdagen kan gi vind i seilene til videre restaurering av bispekapellet. Der skal det i tilfelle legges til rette for handikaptoalett, for det står vi uten nå, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

Ordfører klippet snor

Mímir Kristjánsson er ikke den eneste politikeren som jubler over gjenåpnet domkirke. Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) fikk søndag æren av å klippe over ei grønn snor for å markere gjenåpninga. I et Facebook-innlegg beskriver hun kirka som «en enestående vakker katedral, med en helt spesiell atmosfære»:

– Domkirken er tyngdepunktet i byen vår der den ligger vakkert plassert ovenfor torget og Vågen. Det skal den fortsette å være - også i årene som kommer. Den forteller historien om Stavanger, og om hvem vi var og menneskene som bodde her, skriver hun videre, og fortsetter:

– Det var en stor opplevelse å se så mange glade innbyggere som i dag kom for å ta kirken i bruk igjen. Det er ingen tvil om at domkirken har vært dypt savnet mens restaureringen har pågått.