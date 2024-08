Kirka delte ut boller til barna på Ukrainas nasjonaldag

Under en overskyet himmel og med et mørkt bakteppe samlet ukrainere, norske politikere og støttespillere seg til en markering av Ukrainas nasjonaldag 24. august. Dagen er til minne om den ukrainske uavhengighetserklæringen fra Sovjetunionen, som ble signert i 1991.

På Spikersuppa i Oslo arrangerte Den ukrainske forening i Norge, Norsk-ukrainsk venneforening og Ukrainas ambassade i Norge en markering, som inneholdt både musikk, appeller og demonstrasjonstog.

– Dagen markerer også at det er 30 måneder siden Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina og påførte landet enorme lidelser og ødeleggelser, skriver Yuliya Haugland i Den ukrainske forening i Norge i en pressemelding, gjengitt av NTB. Haugland fortsetter:

– Siden krigens start har tusenvis av uskyldige mennesker blitt drept, og millioner er blitt tvunget på flukt. Ukraina bombes daglig, og deler av landet ligger i ruiner. Det ukrainske folket yter heroisk motstand mot Russlands krigføring,

Til stede var også representanter fra Trefoldighetskirken, som også bærer navnet Freds- og forsoningskirken. De hadde bakt boller for å dele ut til barna som gikk i barnetog opp til Slottet.

Markering av Ukrainas uavhengighetsdag med demonstrasjon og barnetog UTENRIKSMINISTER: Espen Barth Eide (Ap) var én av appellantene under markeringen. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

«Den norske kirkes bollefest» var en del av programmet for nasjonaldagen.

– Bollene ble tatt imot med stor glede, forteller Pål Kristian Balstad til Vårt Land. Han er domprost i Oslo og har tidligere jobbet som prest i Trefoldighetskirken.

Han forteller ettersom Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i to og et halvt år, var det flere av barna han traff lørdag som har levd som flyktninger i Norge lenger enn de har bodd i Ukraina.

– De har kanskje ikke minner fra Ukraina engang, kun det de har sett på bilder selv. Men i dag var de kledd i fine ukrainske folkedrakter, forteller Balstad.

Markering av Ukrainas uavhengighetsdag med demonstrasjon og barnetog FLYKTNINGER: Paulina t.h. og Veronica var kledd i ukrainske folkedrakter i anledning nasjonaldagen. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Bred politisk støtte

Tilhørerne fikk også med seg appeller fra utenriksminister Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide (H), Guri Melby (V) og Rasmus Hansson (MDG).

– Det viser at det er en bred støtte til Ukraina og det ukrainske folk, fra den ene ytterkanten på det politiske spekteret til den andre. Det er sterkt å se, sier Pål Kristian Balstad. Han legger til:

– De var også tydelige på at dette handler om fred i Ukraina, men også om hele Europas framtid.

Krigen har kommet nær

Det har allerede gått to og et halvt år siden de første ukrainske flyktningene kom til Norge fra det krigsherjede hjemlandet sitt. For Balstad har det vært interessant å se hvordan den ukrainske befolkningen har blitt en del av ulike menigheter rundt om i Oslo.

FRIVILLIGE OG ANSATTE: Flere Oslo-menigheter var representert blant lørdagens bolleutdelerne. (Trefoldighet)

– I domkirka er det flere ukrainske frivillige, i Grønland menighet har de ansatt en ukrainsk medarbeider og i Fagerborg er det flere som har blitt en del av koret, nevner han.

---

Ukrainas nasjonaldag

24. august.

Markerer datoen for Ukrainas uavhengighetserklæring i 1991.

Dagen ble markert i Oslo og en rekke andre norske byer lørdag.

---

I Trefoldighetskirken har det vært flere fredsmarkeringer for Ukraina siden den russiske invasjonen. I tillegg understreker domprosten viktigheten av å være til stede på markeringer i samfunnet hvor mennesker kjemper for sine rettigheter. Den høye antallet ukrainere som nå bor i Norge tror domprosten har gjort noe med oss:

– Jeg tror nok mange i Norge merker at krigen har kommet nærme.