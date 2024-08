31. august skjer bryllupet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, som kaller seg sjaman. Samme dato har Filadelfia Vennesla invitert inn til konferansen «Reis deg Guds Menighet». Et av punktene på dagsorden: Nyåndelighet.

Geir Stomnås, hovedpastor i Filadelfia Vennesla, sier at han ikke var klar over sammentreffet og kaller timingen tilfeldig.

– Det var interessant. Men vi har ikke hatt noen spesiell plan rundt det. Jeg vet at de skal gifte seg, men jeg hadde ikke notert meg datoen. Dette er fjerde året vi arrangerer en slik konferanse den siste helgen i august.

Hovedpastoren sier at konferansens opplegg i utgangspunktet ikke har noe med Märtha Louise og Durek Verrett å gjøre. Men Stomnås slår likevel fra seg: Han mener paret har vært med på å gjøre at nyåndelighet har fått større fotfeste i Norge de siste årene.

Stomnås er bekymret for utviklingen og forteller at konferansen har som mål å advare nordmenn mot disse strømningene.

Blant deltakerne på konferansen finner man Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, Dagen-skribent Espen Ottosen, TV-personlighet Bjarte Ystebø og tidligere KrF-politiker, Truls Olufsen-Mehus.

---

Nyreligiøsitet

Nyreligiøsitet er betegnelse for nye religioner og nye religiøse trender i Vesten, særlig religioner og religiøsitet basert på gamle religioner.

Nyreligiøse bevegelser blomstret opp som alternativer til kirkelig kristendom og andre organiserte religioner, og som protest mot den vitenskapelige materialismen mot slutten av 1800-tallet.

Mange nyreligiøse retninger ønsker å forene alle religioner eller kombinere de beste sidene ved dem.

På 2000-tallet har nyreligiøsiteten befestet sin stilling i samfunnet. Det kommer til syne blant annet i mediedekning, opprettelsen av Holistisk forbund og engleskoler.

Kilde: Store norske leksikon

---

– Vært med på å gjøre nyåndelighet mer stuerent

– Du snakker om at nyåndeligheten har fått større fotfeste i Norge de siste årene. Hva tenker du om Durek Verretts rolle i det?

– Det er et veldig fokus på Durek Verrett, men det Märtha Louise holder på med, er ikke noe bedre. Gjennom sin virksomhet, blant annet med engleskolen, har hun i flere år ledet folk inn i spiritisme og i kontakt med ånder som ikke er fra Gud.

Prinsesse Märtha Louises tro har vært kontroversiell helt siden hun hevda å kunne kommunisere med engler. I 2007 startet hun Astarte Education, også kjent som «engleskolen». Senteret, som ble lagt ned i 2018, tilbudte opplæring i behandlingsteknikker som reading, healing og «berøring». Hun har blant annet hevdet at hun kan se engler, at hun er synsk og at hun kan kommunisere med de døde.

– Det er klart at når en så markant skikkelse som Märtha Louise søker inn i spiritismen, så er det med på å endre manges holdninger. Hennes bidrag har vært med på å gjøre nyåndelighet mer stuerent og hun har nok hatt en mye større påvirkning enn mange tror. Samlingene hun har holdt de siste årene har samlet mange folk, noe som viser at det er en veldig åpenhet for denne type virksomhet i Norge, sier Stomnås.

KRITISK: Hovedpastor i Filadelfia Vennesla, Geir Stomnås, mener det er viktig å vise fram for nordmenn mennesker som har hatt negative opplevelser med nyåndelighet. (Foto: Privat)

Sjamanritual førte til syndenød

Stomnås har invitert tre paneldeltakere til å snakke om sine negative erfaringer med nyåndelighet, blant annet den kristne forkynneren Signe Marie Fidje Store.

– Det at konferansen er samme helga som bryllupet er kanskje en gudfeldighet. Gud vet jo tross alt om alt som skjer, sier hun.

Fidje Store, som gjorde sin inntreden i norsk offentlighet da hun i 2016 ble den første norske kvinnen til å kvalifisere seg til OL i bryting, har tidligere vært åpen om sin trosreise. Som tenåring fordypet den tidligere bryteren seg i sjamanisme og okkultisme og deltok i sjamanistiske ritualer der hun blant annet skal ha opplevd å bli besatt av en demon. En Youtube-video hvor en kristen jente snakket om Jesus, gjorde at hun begynte å henvende seg til Gud. Etter dette endret opplevelsen hennes av et sjamanistisk rituale seg.

– Det var som om Gud hadde fjernet et slør så jeg kunne se den åndelige dimensjonen. Jeg kunne kjenne at det var noe demonisk i hele rommet der vi hadde sjamanritualet og jeg fikk en syndenød.

OL I RIO: Norges første kvinnelige OL-bryter, Signe Marie Fidje Store, i kamp mot mot svenske Anna Jenny Fransson i åttendedelsfinalen i den olympiske brytehallen i Rio de Janiero. (Heiko Junge)

Advarer mot appellen

Fidje Store er fra Finnmark og påpeker at sjamanisme er vanligere der enn i resten av Norge. Sjamanisme er blant et sentralt element i samisk religion. Religionshistoriker Siv Ellen Kraft har for øvrig tidligere differensiert mellom sjamanismen i samiske miljøer og Verretts sjamanisme, som hun kaller for «glamour-sjamanisme».

Nå advarer Fidje Store mot det hun mener er en del av appellen til nyåndelighet.

– Nyåndelighet appellerer til dine kjødelige ønsker, som ikke nødvendigvis er farlig. Men det som kan gjøre det farlig er at folk da kan gi demoniske krefter tilgang til sine liv i bytte mot at djevelen kan oppfylle noen ønsker som du har.

---

Sjamanisme

En sjaman er en type religiøs leder som særlig forekommer i «primitive» kulturer, og som tar i bruk ekstase for å helbrede sykdom, spå om fremtiden og innvirke på guder og ånder til beste for samfunnet.

Sjamanisme er et sentralt element i samisk religion. Den samiske sjamanen kalles noaidi. Med bistand fra sine hjelpeånder kunne noaiden foreta sjelereiser til paradis, til dødsriket eller til hvilket som helst sted på jorden for å søke råd og veiledning av gudene eller avdøde.

Kilde: Store norske leksikon

---

Sjamanistisk forbund reagerer

Landsforstanderen i Sjamanistisk Forbund Kyrre G. Franck reagerer sterkt på konferansen og uttalelsene til Stomnås og Fidje Store.

– Kritikken av nyåndelighet som noe som appellerer til menneskelige ønsker, står i sterk kontrast til kristendommens egen historie med å tiltrekke seg tilhengere gjennom løfter om frelse og belønning i det hinsidige. Denne selektive moraliseringen fremstår som dobbelmoral, hvor man fordømmer andre for det samme man selv har gjort, sier Franck.

Forstanderen mener at uttalelsene må ses som en del av en bredere historiske kontekst: Kristen forfølgelse av samiske og norrøne sjamaner.

– I flere århundrer har kristendommen marginalisert og undertrykt sjamanistiske tradisjoner. På 1600-tallet ble samiske sjamaner forfulgt, torturert, og henrettet under påskudd av å være kjettere eller hekser. Deres hellige runebommer ble brent, og deres åndelige praksis ble stemplet som demonisk.

– Når Filadelfia-menigheten i Vennesla i dag uttaler seg kritisk om sjamanisme og nyåndelighet, er det lett å se paralleller til den historiske undertrykkelsen. Fidje Stores uttalelser, hvor hun beskriver sjamanisme som demonisk og farlig, viser en manglende evne til å anerkjenne verdien i andre åndelige tradisjoner. Denne holdningen kan beskrives som en form for åndelig kolonialisme, der kristendommen forsøker å monopolisere hva som regnes som legitim åndelighet.

Franck legger til at Sjamanistisk forbund opplever generelt å ha god dialog med andre trossamfunn, flere av dem kristne.

Kyrre G. Franck, landsforstander i Sjamanistisk forbund i Norge. (Privat)

Advarer mot misbruk

– Hva sier dere til mennesker som har hatt dårlige opplevelser med nyåndelighet, da blant annet sjamanisme?

– Når det gjelder Fidjes uttalelser, så forstår vi at hun har hatt utfordrende opplevelser med sjamanisme og nyåndelighet, og vi vil gjerne anerkjenne hennes følelser og erfaring. Det er ikke uvanlig at mennesker har ulike reaksjoner på åndelige praksiser, og det er viktig å ta disse opplevelsene på alvor, forklarer Franck.

Han sier at det finnes mennesker som misbruker åndelige praksiser både i sjamanisme, kristendom og andre tradisjoner.

– Dette kan føre til negative opplevelser for de som søker åndelig veiledning. Det er viktig å være klar over at ikke alle som kaller seg sjamaner, eller utøvere av nyåndelighet, nødvendigvis følger de etiske retningslinjene som disse praksisene krever. Derfor er det alltid viktig å være selektiv og kritisk til hvem man velger å jobbe med i slike sammenhenger.

Märtha Louises management har blitt forelagt påstandene fra Geir Stomnås. Hun ønsker ikke å kommentere, opplyser manager Carina Scheele Carlsen i en tekstmelding til Vårt Land.