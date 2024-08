– Kjenner du Jesus?

Yvonne Christina Reinholtsen (24) plukker opp Vårt Lands journalist på togstasjonen Svingen ved Lillestrøm. I bilen ønsker hun umiddelbart å bli bedre kjent. Hun vil gjerne høre om journalistens forhold til Jesus og kristen tro.

Før intervjuet er over har reporteren også fått tilbud om forbønn.

Yvonne kommer fra Maura utenfor Gardermoen. I år tilbringer hun deler av sommeren på Gan, et lite tettsted ved Lillestrøm.

Å VÆRE HJEMME: Yvonne Reinholtsen tilbringer deler av sommeren hos familien Wessel i Gan. Hun har kjent de i flere år, og kaller familien sin åndelige familie. (Anna Kveinå Tonstad)

I det rurale og landlige området står et stort gult hus med bærbusker i hagen, omringet av åker så langt øyet kan se. Her bor en nær vennefamilie av Yvonne, og i dette huset opplever hun virkelig Guds fred.

24-åringen har det siste året reist verden rundt som misjonær på fulltid gjennom bevegelsen «Every heart movement». Siden 2020 har Reinholtsen tilbrakt to år på bibelskolen Gå Ut Senteret i Trondheim, vært både elev og stab ved organisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO) sine disippeltreningsskoler (DTS) og reist på turne som evangelist.

Til høsten går turen tilbake til Trondheim for å være med på kirkeplanting.

NÆR TIL GUD: For Yvonne Reinholtsen har opplevelsen av å møte Jesus forvandlet hennes liv. Siden har det vært ingen vei tilbake. (Anna Kveinå Tonstad)

For Reinholtsen forandret livet seg for fire år siden, da hun ble kjent med Jesus. Siden har det å leve i overgivelse til Gud føltes som den eneste muligheten.

– Da jeg faktisk fikk et møte med hans kjærlighet, var den eneste responsen å overgi livet mitt til ham.

Aktivisme for Jesus

Ønsket om å leve i overgivelse til Gud, som Reinholtsen beskriver, ser ut til å være en del av en større trend. Det sier leder i Ungdom i Oppdrag (UIO), Andreas Nordli.

Sommeren 2022 ble festivalen «The Send» arrangert på Telenor Arena i Oslo. Ungdom i Oppdrag var initiativtaker, og arrangementet samlet rundt 10.000 mennesker. Målet var å oppfordre unge kristne til å gå «all in» for Jesus og leve et liv i helhjertet etterfølgelse. For Nordli er det tydelig at det har skjedd en endring siden arrangementet.

Åsne og Andreas Nordli SPENT: Andreas Nordli er leder i Ungdom i Oppdrag. Han tror vi er inne i en slags åndelig responstid, hvor det kristne engasjementet kan anses som en form for aktivisme. (Erlend Berge)

– Unge i dag tenker at troen må få en praktisk konsekvens, sier han.

Vårt Land har snakket med fire unge kristne fra ulike kirkelige miljøer som sier de bruker begrepet overgivelse for å beskrive sitt trosliv. De deler oppfatningen om at den eneste måten å leve nært Gud på, innebærer fullstendig overgivelse.

Praktiske konsekvenser er selvoppofrelse, selvdisiplin og å legge vekk egen vilje for å følge Gud.

Som kristen er jeg først og fremst overgitt til Gud, deretter overfor lederne mine — Viktor Stubberud

Å leve i tjeneste

Øydis Bensø inviterer inn til en leilighet eid av organisasjonen Normisjon i Oslo sentrum. 25-åringen fra Mysen bor her midlertidig, i kollektivet til noen venninner, på grunn av sommerjobb i Ski.

Etter sommeren flytter hun tilbake til Trondheim for å jobbe i Norkirken Salem som ungdoms- og studentpastor. Å starte i en pastorjobb oppleves som et tydelig kall fra Gud, forteller hun.

– Jeg tenkte egentlig at pastorstillingen ikke var noe for meg, men ba til Gud om at han måtte sende en spesifikk person om han ville ha meg der. Flere uker senere, kom vedkommende bort til meg og oppfordret meg til å søke. For meg ble sjansen for at dette var en gudfeldighet for stor.

HENGIVEN: Øydis Bensø sammenligner det å bli bedre kjent med Gud med det å bli bedre kjent med en venn. Kun ved å jevnlig bruke tid sammen kan man virkelig forstå hvordan Gud snakker og jobber i våre liv. (Sindre Deschington)

Bensø har en økumenisk og variert trosbakgrunn. Som barn vokste hun opp i Den norske kirke, og hun har vært mye aktiv i Frikirken som ungdom. Etter videregående har hun vært to år på bibelskolen Gå Ut Senteret i Trondheim, og jobbet som ettåring for Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet/NLM) på Elfenbenskysten.

Når hun snakker om livet hun nå lever i overgivelse, setter hun det i kontrast til hennes tidligere kristne liv. Vendepunktet daterer hun til høsten 2020.

Da flyttet hun til Oslo for å studere utviklingsstudier etter to friår, og møtte ei venninne som nettopp hadde kommet hjem fra disippeltreningskole (DTS) med Ungdom i Oppdrag.

For henne ble det starten på å virkelig ta Guds kjærlighet på alvor. Sammen med ei tredje venninne, bestemte jentene seg for å leve tett på Gud i alt de gjorde. Bensø sier hun gikk fra å kun tro på Jesus, til å få konkrete erfaringer av hans kjærlighet.

– Det var en slags erkjennelse av at troa mi ikke skal være en søndagsgreie. Jeg vil at troa mi skal gjennomsyre alt jeg gjør. For å få til det, må Guds vilje stå øverst, sier Bensø.

JESUS FØRST: – Det finnes nok mange samfunnsmessige assosiasjoner til begrepet overgivelse som medfører at mange blir kritiske til fenomenet. Det er ikke den definisjonen av overgivelse jeg assosierer meg med, sier Bensø. (Sindre Deschington)

– Hvordan ser denne overgivelsen konkret ut i ditt liv?

– Overgivelse for min del handler om å slippe Gud inn i hele livet mitt. Det handler om å bruke tid med Gud hver dag i bibellesning og bønnetid, og å spørre han om hva som er riktig hvis jeg står overfor et valg, for eksempel.

Bensø opplever at egne drømmer og fremtidstanker har endret seg i lys av hva Gud vil for henne.

– Jeg er sikker på at jeg hadde gjort andre ting og vært på et dårligere sted hadde det ikke vært for at jeg møtte Jesus.

Guds vilje over min

Det er mandag morgen en sommerdag i august. Sola skinner, og på Grimerud Gård ved Hamar ønsker ekteparet Viktor (23) og Kristine Rugland Stubberud (22) velkommen. På denne gården ligger hovedbasen til Ungdom i Oppdrag Norge, og det nygifte ekteparet har nylig flyttet dit for å jobbe i fulltidstjeneste for UIO.

NYGIFTE: I juli giftet Kristine og Viktor seg. Nå er de i prosess med å etablere seg i sin første leilighet sammen rett ved Grimerud Gård. Det medfører et par runder til IKEA og tilbake, forteller ekteparet. (Sindre Deschington)

For Viktor og Kristine har det å la Gud sette kursen for livet hatt praktiske konsekvenser. De giftet seg i juli, og under en måned senere er de klar for å ta fatt på livet sammen som misjonærer.

En fellesnevner blant de unge Vårt Land snakker med, er at de skiller mellom å leve i overgivelse og å bare være kristen.

Viktor er overbevist om at å leve i overgivelse er en mer aktiv form for kristendom. Kun i overgivelse kan man leve tett på Jesus.

– Burde overgivelse være målet for et godt kristen liv?

– Jeg tror at en naturlig respons av å faktisk søke Gud og å bli bedre kjent med ham, er å ha lyst til å leve et liv i helhjertet etterfølgelse, sier Viktor.

På hovedbasen til Ungdom i Oppdrag kryr det av unge. I det Vårt Land setter seg ned med ekteparet Rugland Stubberud for en prat, kommer en håndfull mennesker bort for å hilse på. I disse dager etablerer årets stab seg på området for semesteret.

Den nygifte ektemannen forteller Vårt Land om valget om å jobbe fulltid i organisasjonen. Det har gått fire år siden han var russ på internatskolen Kvitsund. Siden har han jobbet og vært frivillig for Ungdom i Oppdrag.

VANDRENDE: Siden videregående har Viktor Rugland Stubberud vært med i Ungdom i Oppdrag. (Sindre Deschington)

De fleste av hans jevnaldrende har for lengst begynt å studere eller er allerede ferdigutdannet. For Viktor ble ikke livet etter videregående helt som han først så for seg.

– Føler du at det er mye du ofrer ved å leve i overgivelse?

– Ja og nei, men kanskje egentlig ikke. Nå når jeg har sett hvor god Gud er, og forstår at hans plan og intensjon for mitt liv er den beste, så er det er lite offer.

– Jeg har lett og lett etter meningen med livet inni meg selv, men det eneste jeg finner er grums. — Yvonne Reinholtsen

Å heise flagget for Gud

Ole-Mathias Ishoel (25) er overbevist om at det følger enkelte praksiser av å si at man overgir seg. I hans egen overgivelse tar han utgangspunkt i den allmenne forståelsen av begrepet, og mener dette må sees i lys av Bibelen.

I den norske ordboka betyr overgivelse å kapitulere. Begrepet forstås i lys av krig og konflikt, og handler om å heise det hvite flagget, bøye hodet og innse nederlag.

Å overgi seg i kristen kontekst er derfor ikke noe han tar lett på.

– Overgivelse handler om å gi Gud alt. Du må gi han tilgang til alle rommene i ditt liv, også det vonde og sårbare.

VELDIG KONKRET: Trønderen fra Oppdal har et veldig praktisk forhold til overgivelse. For ham er det noe han lever ut hver eneste dag, på nytt og på nytt. (Erlend Berge)

Ishoel kommer fra Oppdal, sør i Trøndelag og har vokst opp i pinsekirken Oppdal Kristne Senter. Han har vært elev ved Filadelfia Bibelskole i Oslo, og studerer paramedisin ved OsloMet.

Han tror det er enkelt som kristen å bare slippe Gud inn i enkelte deler av livet.

– Jeg tror vi har lett for å bare slippe Gud inn i inngangspartiet av våre liv. Livet er som et hus med mange rom. Gud vil inn i de mørklagte rommene du ikke snakker så mye om også.

For ham ligger skillet mellom å være kristen og å leve i overgivelse ved hvorvidt man har anerkjent Jesus som herre. Han tror mange kristne i dag kun har Jesus som «frelser» og ikke som «herre».

– Hva vil det si?

– Å ha Jesus som herre handler om å slippe kontrollen og innse at jeg ikke lenger lever for meg selv. Som kristen i dag tror jeg det er lett å anerkjenne Jesus som frelser, og nåden som kommer med den kristne troa. Det er ett hakk vanskeligere å innse at Gud fortjener å ha styringen over livet mitt.

– Hvorfor er det et mål å leve i overgivelse?

– Jeg tror at frelsen er kjøpt og betalt ved å ta imot Jesus som frelser, det er ikke noe spørsmål. Frelsen er veien for «billetten» til himmelen. Likevel er jeg ikke kristen bare for å få en billett til himmelen. Kun ved å leve i overgivelse kan Gud få gjennomsyre alt jeg gjør og ta del i hele mitt liv.

GUDS ORD: – I Bibelen finner vi sannheten om hvem Gud er og hva han ønsker for våre liv, sier Ole Mathias Ishoel. (Erlend Berge)

Ofrer meg selv for deg, Gud

Tilbake i Gan ved Lillestrøm setter Yvonne Reinholtsen seg ned i stolen. De siste minuttene har hun delt åpent og ærlig om valget om å flytte til Trondheim for å være med på kirkeplanting.

Vårt Land har nettopp spurt om det er mye Reinholtsen har gjort på bekostning av egen vilje, fordi hun har følt det har vært Guds plan.

Umiddelbart, da forespørselen fra Trondheim kom, var ikke dette noe hun hadde spesifikt lyst til. Det fristet ikke å be over det heller.

Over tid følte hun likevel at Gud jobbet med hjertet hennes. I løpet av en måneds tid hadde hun ombestemt seg.

– Jeg la det på hylla og sa til Gud: Hvis jeg skal gjøre dette må du forandre tankene mine og du må forandre viljen min. Etter hvert kjente jeg på en skikkelig lyst til å være med å starte kirke.

Som svar på spørsmålet konkluderer derfor Yvonne med «ja». Å jobbe som evangelist de siste årene, er et konkret eksempel på at hun nå gjør ting hun aldri hadde sett for seg.

Å EVANGELISERE: Yvonne har turnert USA og Norge som evangelist det siste året. Å jobbe som misjonær har gjort det naturlig for henne å leve i overgivelse. (Yvonne Reinholtsen)

– Innebærer overgivelse et element av selvoppofrelse?

– Ja, det vil jeg si. Likevel tror jeg det er viktig å vite at utgangspunktet for en slik selvoppofrelse er troen på en god og kjærlig Gud. Bare slik kan selvoppofrelse være sunt.

I et kaotisk samfunn med tusen spørsmål og få svar, finner Reinholtsen det befriende å ha bestemt seg for at det er Gud hun følger.

– Jeg har lett og lett etter meningen med livet inni meg selv, men det eneste jeg finner er grums. I Guds plan har jeg funnet kjærlighet og nåde.

Er dette Gud eller meg selv?

– Hvordan skiller du mellom Guds vilje og dine egne tanker, følelser og samfunnets forventninger?

Den kommende studentpastoren Øydis Bensø svarer at det handler om kontinuerlig å søke ham over tid. For henne har det vært en prosess å lære seg å skjelne mellom Guds vilje og hans tanker for hennes liv, og egne tanker og innfall som kommer med å være menneske.

– Å bli bedre kjent med Gud og hans måter å jobbe på, er litt som å bli bedre kjent med en god venn. Etter en stund kan du vite mer om hvordan personen jobber og handler i ulike situasjoner.

For Ole Mathias Ishoel har kjennskap til Bibelen vært avgjørende for å skille mellom Guds vilje, egne tanker og samfunnets føringer. Han mener at hvis man kjenner Bibelen godt, er det mye lettere å se og si når noe som skjer ikke er i tråd med Guds ønske. På den måten kan Bibelen være rettesnoren for livet han lever og valgene han tar.

– Samfunnet og våre følelser er veldig plastisk og dynamisk, mens Guds ord står urokkelig fast. Da hjelper det for meg å trekke mot Bibelen for å finne Guds vilje, istedenfor å lytte på egne følelser som går opp og ned.

Kun ved å leve i overgivelse kan Gud få gjennomsyre alt jeg gjør og ta del i hele mitt liv. — Ole-Mathias Ishoel

Jeg overgir meg til Gud, ikke mennesker

Ishoel prøver også å være bevisst mekanismene han tar del i når han sier han er overgitt. Ved å leve i overgivelse gir man opp noe av sin frie vilje.

– Er det ikke skummelt å avstå fra å bestemme over eget liv?

– Jo, definitivt. Vi skal alltid være kildekritiske og ikke lytte til enhver stemme på TikTok som kaller seg kristen. Hvis man overgir seg til noe dumt kan det bli kjempeskummelt. Jeg tror likevel det er langt fra farlig å overgi seg til den læren Bibelen presenterer. Å følge Bibelen er kilden til et liv i overflod, sier Ishoel.

Tilbake på Grimerud har Viktor Stubberud også noen tanker om hvordan sunn overgivelse kan se ut. Gjennom Ungdom i Oppdrag har han erfart hvor viktig det er med ledere som lever tett på Jesus. Som leder har han et stort ansvar for å ikke misbruke tilliten og respekten folk gir ham.

– Som kristen er jeg først og fremst overgitt til Gud, deretter overfor lederne mine. Det forventer jeg at de rundt meg også skal være.

BØNN: Viktor Stubberud inne på et bønnerom på Grimerud gård. (Sindre Deschington)

En form for aktivisme

I en individualistisk samtid er «selvoppofrelse» og et liv «i tjeneste for Gud» fremmed for mange, mener Ishoel.

For Andreas Nordli er det klart at vi må se overgivelses-trenden i lys av samfunnet vi lever i. Det er krig i Europa, pågående klimakatastrofer og usikkerhet for fremtiden.

I det sekulære samfunnet tas Gud ut av ligningen, noe som kan gjøre prosessen med å finne ut av egen identitet enda vanskeligere, mener Nordli. Alt ansvar for eget liv havner hos en selv. Mer enn før må man føle seg fram til hvem man er og hva som er riktig for seg selv.

– Å overgi seg til Jesus gir derfor en mulighet til å søke og leve for noe større enn seg selv, sier UIO-lederen.

Istedenfor å se på overgivelse som en skummel tendens, burde vi heller undersøke fenomenet som en trend i samfunnet, sier Nordli. Han tror at dagens ungdommer i større grad enn generasjonene før er aktivister. De blir lært opp til å forandre verden, bruke stemmen sin og gjøre en forskjell.

– Å tro på og leve for Jesus kan i en slik kontekst presentere en alternativ form for aktivisme. Unge kristne velger troen på Jesus som deres kampsak.

PÅ KNE: Bildet er fra da Yvonne var på turne med «Every Heart Movement». (Yvonne Reinholtsen)

I det trauste hverdagslivet

For ekteparet Stubberud, som nå begynner i ny kristen tjeneste, er det viktig å poengtere at overgivelse er tilgjengelig for alle – ikke bare de som jobber i en kristen tjeneste på fulltid. Det foregår i det helt enkle, og handler egentlig bare om å leve tett på Jesus i alt man gjør.

Viktor er opptatt av at Gud har utrustet oss alle med interesser, egenskaper og ferdigheter som vi er skapt til å bruke. Med utgangspunkt i det kan det å overgi seg til Gud se helt forskjellig ut for hvert enkelt, så lenge man tar Gud med inn i alle valgene man tar.

– Jeg er helt sikker på at Gud bruker hjertene og interessene våre. Da handler ikke det å overgi seg om en total endring i veivalg i livet, men heller om å sette Gud først i det livet du lever.