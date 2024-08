Nidaros, Stavanger, Bjørgvin, Nord-Norge.

Slik ser sokneprest i Lesja og Lesjaskog sokn, Magnus Halle, for seg at ei ny inndeling av Noreg i bispedøme kan sjå ut.

Per i dag er det elleve bispedøme i Den norske kyrkja. Det er unødvendig mange, meiner Halle.

– Eit par som døyper barnet sitt på Toten bryr seg ikkje om bispedømekontoret ligg i Hamar eller Trondheim, meiner soknepresten.

Den siste tida har det vore mykje fokus på ein trong økonomi i Den norske kyrkja (DNK). Ein pensjons- og lønssmell fører til raude tal, og i fjor gjekk folkekyrkja (det såkalla rettssubjektet) med 70 millionar kroner i minus.

For å bøte på saka skal ein mellom anna kutte i stillingar på bispedømekontora, og i administrasjonen til Kyrkjerådet.

Dagens bispedøme:

Bispedøma i Den norske kyrkja. (Den norske kyrkja )

Fryktar DNK vil halde på «utdatert organisasjon»

Halle trur det må sterkare lut til:

– Kyrkja tviheld på sine historiske strukturar, men dette er den nye normalen og me må tilpasse oss. Det kjem ikkje til å bli ein auke i budsjetta, spesielt når ein ser at medlemstala fell for kvart år. Å ha 11 bispedømekontor og 1200 prestar, det kan eg ikkje sjå at er realistisk på fem års sikt ein gong.

Han trur færre bispedømekontor kunne vore eit tiltak for å spara pengar, men at det faktisk skjer har han ikkje så stor tru på.

– Eg fryktar dessverre at det er oss i fyrstetenesta som vil ryke, medan DNK tviheld på ein utdatert organisasjon.

Oppgåvene må løysast uansett inndeling, og det er ikkje alltid større einingar gjev innsparingar — Harald Hegstad, kyrkjerådsleiar i Den norske kyrkja

– Ikkje aktuelt no

Dette er ikkje kyrkjerådsleiar Harald Hegstad einig i. Han trur ikkje nødvendigvis at kyrkja vil få mindre offentlege midlar i åra som kjem, men at dei likevel jobbar med å finne stadar der dei kan spara inn pengar.

– Me jobbar kontinuerleg for å sikre inntektsnivået til DNK, og viss me må kutte så skal det i minst mogleg grad ramme fyrstelinjetenesta, seier Hegstad.

No jobbar dei med å sjå på organiseringa av kyrkja, for å prøve å effektivisere drifta.

– Det ligg ikkje noko forslag på bordet som handlar om bispedømeinndeling. Men det er absolutt noko me kan vurdere i framtida, sjølv om det ikkje er aktuelt no.

Det derimot fleire bispedøme er i gang med, er å sjå på samanslåing av prosti, som er geografiske inndelingar under bispedøma.

– Men oppgåvene må løysast uansett inndeling, og det er ikkje alltid større einingar gjev innsparingar, seier Hegstad, som ikkje ynskjer å kommentere på dei konkrete samanslåingsforslaga til Halle.

VURDERING: Kyrkjerådsleiar Harald Hegstad seier det ikkje er aktuelt per no å slå saman bispedøme, men at det er noko ein kan vurdere i framtida. (sindre deschington)

Foreslår Oslo innunder Nidaros

Reint konkret foreslår Halle desse nye bispedøma:

Nidaros: Dagens Oslo, Borg, Tunsberg, Hamar, Nidaros

Stavanger: Dagens Agder og Telemark, Stavanger

Bjørgvin: Dagens Møre og Bjørgvin

Nord-Norge: Dagens Sør-Hålaogaland og Nord-Hålogaland





Mest oppsiktsvekkjande er kanskje å leggje Oslo inn under Nidaros, men det synest Halle er heilt naturleg.

– Pilegrimane vandrar til Trondheim, ikkje Oslo. Det er ingen tvil om at trønderane er meir glad i kyrkja enn ein er i Oslo. Oslo er ikkje ein kyrkjeby, meiner Halle.

Å ha ein prest på kvart nes, det trur eg ikkje er realistisk.

Vil flytte Kirkens hus til Trondheim

Og hadde gudbrandsdalspresten, som sjølv er frå Oslo, fått viljen sin, så hadde ein også flytta Kirkens hus, eller Kyrkjerådet sin administrasjon, til Trondheim.

Heilt konkret kvifor han har landa på akkurat denne inndelinga svarar han ikkje på. Hovudpoenget hans er ikkje kven som skal slå seg saman, men at det blir gjort.

Han peikar på Den katolske kyrkja i Noreg, som har delt landet inn i tre bispedøme.

– Fleire fryktar samanslåingar fordi det kan føre til ei nedprioritering av dei områda som ligg lengst vekke frå det nye maktsentrumet. Kva tenkjer du om det her?

– Smått er ikkje alltid godt. Eg trur tida er inne, seier Halle, som trur større einingar vil føre til sterkare fagmiljø og at bispedømekontora vil kunne levere betre tenester.

Men uansett om det blir færre bispedøme eller ikkje, trur Halle at ein uansett ikkje vil ha råd til å ha på langt nær så mange prestar i kyrkja som ein har i dag.

– Å ha ein prest på kvart nes, det trur eg ikkje er realistisk.