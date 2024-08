– Jeg kan dra til Gran Canaria hvert år. Men å se kompisen min gifte seg, skal jeg jo bare gjøre en gang, forhåpentligvis.

Det sier Jørgen Andreas Ausel (27) med et glimt i øyet. Sørlendingen fra Tvedestrand er gjest i åtte bryllup denne sommeren. Han var i bryllup fem helger på rad i juni. Nå er det tre stykk igjen på blokka i løpet av august.

Til Vårt Land er Ausel tydelig på at årets sommer er unik. Akkurat i år har det samlet seg et uvanlig høyt antall av bryllup. Minst fem gode kompiser gifter seg, i tillegg til noen kusiner og fettere.

Å reise land og strand rundt som bryllupsgjest blir da en naturlig konsekvens av at bryllupene har hopet seg opp.

– Et bryllup er jo kun denne ene dagen som det er så kjedelig å gå glipp av. Da føles det ut som en riktig og rett prioritering å dra i så mange jeg kan.

Ausel er kristen, og forteller at de fleste av bryllupene han gjester denne sommeren arrangeres av kristne par. Det tror Ausel er en viktig bidragsyter til at han drar i så mange bryllup i ung alder.

– Jeg tror at ekteskapet i den kristne sfæren anses som starten på en reise og et liv sammen. Da blir det kanskje mer normalisert å gifte seg tidligere.

FORSKER: Kenneth Aarskaug Wiik jobber i SSB og har forsket mye på samlivsdynamikk, samboerskap og ekteskap. Han forteller at de fleste som gifter seg i dag har bodd sammen først. (SSB)

Bryllupsbonanza

Statistikk fra SSB viser at gjennomsnittsalderen for å gifte seg er høyere enn noen gang. Kvinner er i gjennomsnitt rundt 35 år første gang de gifter seg, mens menn er 37 år.

Kenneth Aarskaug Wiik er ansatt i forskningsavdelingen til SSB. Han sier at den viktigste årsaken til at folk gifter seg senere i dag er at man er samboere først. 90 prosent av alle par som gifter seg har allerede bodd sammen.

Ifølge Wiik finnes det ingen konkret statistikk på hvorvidt kristne i gjennomsnitt gifter seg ved en yngre alder enn samfunnet generelt, men forskningen ser en tydelig sammenheng mellom religiøsitet og valget om å gifte seg uten å ha vært samboere.

– Religiøse mennesker er i større grad tilbøyelige til å gifte seg uten å ha bodd sammen.

---

Hvordan står det til med ekteskapet statistisk?

Omtrent 20.000 par gifter seg hvert år

Kvinnen er i gjennomsnittlig 35 år første gang hun gifter seg, mannen er 37

Gjennomsnittsalderen for å gifte seg er dermed høyere enn noen gang

I 2023 ble det tatt ut 9.200 separasjoner og over 8.500 skilsmisser

Det er i størst grad ektepar som har giftet seg i 20-årene som tar ut separasjon

---

– Bryllup er jo kjempedyrt

Ariana Elisabeth Gjerme Wesøe (24) giftet seg i juni i fjor. I sommer er hun og ektemannen Maurits gjest i tre bryllup. Wesøe skjønner godt at ikke-kristne stusser over hvor normalisert det er med bryllup blant unge i kristne miljøer.

BRYLLUPSVANT: Gjerme Wesøe og mannen er gjester i tre bryllup denne sommeren. De var i like mange i fjor. Hun tror at det å være kristen gjør det mer aktuelt å gifte seg tidlig. (Privat)

Wesøe er enig med hypotesen til Wiik, og opplever at mange jevnaldrende velger å være samboere først.

– Jeg tror at det i dagens samfunn har blitt mye vanligere at man flytter inn sammen først, og er samboere en stund før man eventuelt gifter seg. Den «normaliserte kristne malen» med å gifte seg først kan da bli ansett som å ta det i motsatt rekkefølge.

Hun tror at mange av de samme prinsippene som for eksempel gjensidig kjærlighet, ligger til grunn for å gifte seg blant både kristne og ikke-kristne. Likevel tror hun at kristne har et annet blikk på hva det vil si å leve sammen i et romantisk forhold fordi man gjerne vil ære Gud med forholdet sitt, slik som i andre områder av livet.

– Da blir det naturlig å velge modellen som Gud har designet, sier Gjerme Wesøe.

Det kan gi en grunnleggende forskjell i motivasjon for å gifte seg hos kristne og ikke-kristne. Da kan andre faktorer som for eksempel økonomi bli en del av vurderingen når man skal bestemme seg for å gifte seg eller ikke.

– Hva kan være grunner til å velge vekk eller utsette bryllup?

– Å gifte seg er jo kjempedyrt, noe som kan gjøre terskelen veldig høy for å gifte seg mens man er ung. At det koster veldig mye, blir jo da et tydelig praktisk hinder på veien.

Jeg kan dra til Gran Canaria hvert år, men å se kompisen min gifte seg skal jeg jo bare gjøre en gang, forhåpentligvis. — Jørgen Andreas Ausel, hyppig og rutinert bryllupsgjest

En økonomisk prioritering

Ausel jobber som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. Han var ferdig utdannet i fjor, og tror at det å si ja til så mange bryllup hadde vært vanskeligere for bare en eller to somre siden. Som fulltidsansatt har han mer økonomisk overskudd enn hva han hadde som student.

– Koster det deg mye å reise i mange bryllup?

– Ja altså, man merker det jo, men det er ikke noe jeg stresser mye over. Det blir jo en del penger med reising fram og tilbake pluss gaver osv. Samtidig er folk flest flinke til å dele og spleise på utgiftene, sånn at det ikke blir for dyrt for hver enkelt.

Ausel forteller at han som første års fulltidsansatt kun får feriepenger for det ene semesteret. Det medfører at han denne sommeren er nødt til å prioritere bryllup over egne ferieturer.

– Gran Canaria står der neste år også, sier han lattermildt.

Sørlendingen ønsker likevel å få fram hvordan det er riktig for ham å velge alle bryllupene, selv med alt som kommer med. Som hyppig bryllupsgjest er han takknemlig for at han kan få se så mange ulike måter å feire ekteskapet på. Hvert enkelt brudepar skaper sin egen fest, forteller Ausel, og det er skikkelig fint når velkjente karakteristikker av brudeparet skinner igjennom.

– Man får jo se mer av hvem brudeparet er, hvem de har rundt seg og hvordan menneskene rundt dem ser på dem. Ofte blir det en slags bekreftelse på at mitt syn på dem matcher annen familie og venner sitt syn på brudeparet også.