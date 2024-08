– Dette er jo selvfølgelig veldig gledelige tall, sier Harald Hegstad.

Han er kirkerådsleder i Den norske kirke (DNK) og håper doblingen av innmeldinger kan peke på en positiv utvikling for folkekirken i tiden som kommer.

I 2023 meldte over 4000 mennesker seg inn i DNK. Det viser den nylig publiserte perspektivmeldingen til institutt for kirke-, religions og livsynssforskning (KIFO). Siden koronapandemien brøt ut i 2020 har antallet innmeldinger lugget flatt på cirka 2000 stykk i året.

Sven Thore Kloster er forskningsjef ved KIFO. Han sier til Vårt Land at doblingen av antall innmeldinger er veldig spennende. Han poengterer likevel at det er små tall i den store sammenhengen, og sier tendensen med økte innmeldinger må sees i lys av fjorårets kirkevalg.

– Vi kan se at antall innmeldinger i DNK øker betraktelig årene det er valgår, det gjelder for både 2019 og 2023. Det kan altså virke som at folk trolig melder seg inn for å ha muligheten til å stemme, sier Kloster.

Et sted for hvile når livet flyter

Hegstad har også noen tanker om hva bølgen med innmelding kan skyldes. Han er enig med analysen til KIFO om at økningen henger sammen med kirkevalget og engasjement rundt kirkepolitikk, men han tror ikke det er den eneste årsaken.

– Jeg tror også at kirken tilbyr et sted for hvile når livet flyter. Vi er inne i urolige tider med miljøkatastrofer og krig, og da tror jeg man leter etter noe å holde fast i.

Kirkerådslederen poengterer at medlemstallene i DNK fortsatt går nedover. Totalt mister Den norske kirke cirka 20 000 medlemmer i året, og Hegstad ønsker å jobbe videre for å gjøre folkekirken tilgjengelig og relevant for den norske befolkningen.

– Vi ønsker jo å være enda tydeligere på hva vi står for, og å være en tydelig, gjenkjennelig og attraktiv kirke.

Økte innmeldingstall er likevel et godt tegn, sier Hegstad. De som melder seg inn er ikke døpt som barn i DNK. Det vil si at man enten er døpt inn i et annet kristent trossamfunn, eller at det er tidligere DNK medlemmer som har meldt seg ut, og nå har kommet tilbake.

At flere vil melde seg inn kan derfor være et tegn på at folkekirken blir mer aktuell for nordmenn flest, sier Hegstad.

Medlemskap i Den norske kirke

– Antall medlemmer i Den norske kirke påvirkes av fire faktorer: hvor mange som dør, hvor mange som melder seg ut, hvor mange som melder seg inn, og hvor mange som blir døpt.

FORSKER: Sven Thore Kloster er forskningssjef i KIFO, og forteller at Den norske kirke mister omtrentlig 20 000 medlemmer hvert år. (Erlend Berge)

Det forklarer Kloster til Vårt Land. Han sier at antall dødsfall og dåp er de to største påvirkningsfaktorene på hvor mange medlemmer DNK har. Bare i 2023 alene mistet DNK over 35 000 medlemmer på grunn av dødsfall. Det sier noe om hvordan den eldre befolkningen er overrepresentert i DNK.

– Det er jo en aldrende befolkning i Norge, hvor mange av de har et nært og aktivt forhold til DNK, sier Kloster.

For å klare å vedlikeholde medlemstallene sine, tror derfor Kloster at oppskriften for DNK er å fokusere på å opprettholde dåpstallene. I dag blir 50 prosent av alle nyfødte barn i Norge døpt, og å opprettholde dette er avgjørende for å sikre de høye medlemstallene.

Antall mennesker som melder seg inn og ut av kirken er nemlig langt mindre enn antall som blir døpt og antall medlemmer som dør.

– I fjor mistet DNK over 35 000 medlemmer som følge av dødsfall, og fikk 27 000 medlemmer gjennom barnedåpen. Det viser hvor viktig barnedåp er for kirken, fordi de opprettholder de høye medlemstallene. Men fordi summen av døde og utmeldte er større enn summen av døpte og innmeldte, vil nedgangen fortsette, men muligens flate litt ut, sier Kloster.

Lang vei fremover

For Harald Hegstad er det viktig at Den norske kirke skal jobbe videre med å rekruttere folk inn til Den norske kirke. Han referer til en sak av Vårt Land fra juni som skrev at det er særlig unge mellom 20 og 39 som melder seg inn i kirken.

Hegstad sier det er en viktig målgruppe å nå i tiden fremover, og håper og tror at de økende oppslutningen til Den norske kirke kan være en tendens som fortsetter.

– Kanskje interessen for kristen tro og kirke er økende i den aldersgruppen? Avslutter Hegstad.

KIFO

KIFO er en forkortelse for: Instituttet for kirke,- religion og livssynsforskning

Instituttet ble opprettet i 1993, og er et forskningsinstitutt organisert som en privat stiftelse

