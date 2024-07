96 studenter har fått tilbud om studieplass ved profesjonsstudier i teologi. Det er en oppgang fra 81 studenter i fjor.

Det viser opptakstallene fra Samordna opptak, som ble gjort tilgjengelig torsdag.

I Norge tilbys profesjonsstudier i teologi ved fire studiesteder: Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, MF vitenskapelig høyskole i Oslo, NLA Høgskolen i Bergen og VID i Stavanger.

Aller mest øker det ved Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo, som øker fra 32 til 45 studenter i årets hovedopptak.

MF vitenskapelig høyskole tar opp like mange som i fjor, 24 elever, mens VID i Stavanger øker fra 15 til 22. NLA Høgskolen i Bergen tar i år bare opp fem studenter til sitt profesjonsstudium i teologi, mot fjorårets 10.

MF-rektor: Hadde håpet på flere

– Samlet sett er opptaket ok. Vi hadde nok håpet på fem søkere til – men erfaringen fra alle disse årene med omtrent like mange søkere, er at vi får fem nye fram mot opptaket i august, sier MF-rektor Vidar Leif Haanes om opptaket til profesjonsstudiet.

Å få et særlig mye høyere søkertall enn det som har vært stabilt på MF så lenge, tror ikke rektoren er veldig realistisk.

Men to teologitall peker seg ut hos høgskolen: Årsstudiet i teologi opplever en økning, og 17 studenter har fått tilbud om å gå det samme førsteåret som prestestudentene. En håndfull av disse vil av erfaring gå videre på profesjonsstudiet etter dette året, forteller Haanes.

Det erfaringsbaserte studiet i teologi er også populært, og har omtrent 50 søkere.

– Vi er fornøyd så lenge vi klarer å ha en balanse mellom de som tar det lange, ordinære løpet og de som tar det erfaringsbaserte, sier Haanes.

– Du sier dere gjerne skulle hatt fem søkere til. Hva har dere gjort for å prøve å få til det? Og hvorfor har det ikke lyktes?

– Jeg tror vi har gjort det meste som kan gjøres tidlig, vi har vært aktive med våre ansatte og studenter der hvor potensielle studenter møtes. Vi har gode samarbeid med Skjærgårds, KFUK-KFUM, Acta og KRIK, deltatt på regionale ungdomssamlinger i bispedømmene og brukt sosiale medier. Det er ikke lett å vite om vi kunne gjort så mye mer

70 flere har fått plass på teologistudier

Samlet har 361 elever fått tilbud om studieplass på landets teologistudier, inkludert årsstudier, bachelorstudier og profesjonsstudier. Det er en oppgang fra 291 studietilbud som ble gitt i fjor.

Tallene inkluderer ikke opptak ved Høyskolen for ledelse og teologi, som ikke gjør sitt opptak gjennom Samordna opptak. De gjør kontinuerlig opptak frem til studiestart, men hadde før sommeren en økning på 30 % sammenlignet med fjoråret, opplyser kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Algrøy.

Søker-boom til teologi

I april i år meldte Vårt Land at hele 96 søkere hadde ett av de fire profesjonsstudiene i teologi i Norge som sin første prioritet i år. Det er nær 40 prosent økning fra i fjor.

Særlig var økningen betydelig på cand.theol.-studiet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), som hadde 25 førsteprioritetssøkere i 2023 og hele 44 i år.

– Dette er resultat av et systematisk arbeid med strategi og kommunikasjon, som involverer alle på TF, sa dekan Anders Runesson ved Det teologiske fakultet i april i år.

Også høyskolene Ansgar, Fjellhaug og HLT har meldt om økning i antall søkere til sine bachelorgrader i teologi i år.