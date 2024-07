Sofie Braut melder seg ut av Den norske kirke

Dagen-kommentator melder seg ut av Den norske kirke etter et halvt år med refleksjon om sitt eget medlemskap.

«Å forlate en kirke som har vært rammen rundt de fleste viktige hendelser i livet mitt frem til nå er vemodig. Et enda mer livsomfattende vemod er opplevelsen av at kirken har forlatt ideen om enhet forankret i Bibelens autoritet», sier Braut i en kommentar i Dagen onsdag.

Sofie Braut er tidligere medlem i Stavanger bispedømmeråd, og har markert seg som en konservativ stemme i samfunnsdebatten.

Som en avgjørende hendelse nevner Braut en sending av Dagsnytt 18 på NRK 24. juni, der Gunnar Bodahl-Johansen utfordret Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg til å konkretisere innholdet i trosbekjennelsen.

Braut mener Alvsvåg unnlot å svare på utfordringen, men i stedet bare konstaterte at «Gud er kjærlighet» og «Gud er større».

Hun mener radioopptredenen føyer seg inn i et mønster over tid, og konkluderer med at «den finnes ingen felles tro i Den norske kirke».

«Brent barn» i folkekirken

Det var i desember i fjor at Braut luftet først luftet tanken om å melde seg ut av Den norske kirke i en kommentar i Dagen. Det ble starten på en føljetong om temaet i tre deler.

Utgangspunktet var debatten som oppsto etter at pastorene Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø i podkasten Kulturkrigen svarte et rungende «nei» til spørsmålet «er det er håp for Den norske kirke».

Braut beskrev seg da som et «brent barn» i folkekirken, og at det var uklart for henne hva som egentlig hva grunnene til at hun har beholdt medlemskapet.

Nå har hun altså konkludert, til tross for at hun ikke for øyeblikket har planer om å melde seg inn i et annet trossamfunn.

«Heller hjemløs enn halvhjertet», slår Braut fast i avslutningen av føljetongen i Dagen.

Sofie Braut er ikke tilgjengelig for kommentar til Vårt Land onsdag.