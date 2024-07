Amnesty fordømmer fransk hijabforbud for OL-utøvere

– De har ingen grunn til å be utøverne sine velge mellom å følge drømmen eller å bruke hijab.

Det sier Frank Tangberg, som er politisk rådgiver i Amnesty International, om Frankrike sitt forbud. Ifølge Amnesty er Frankrike det eneste landet i Europa som forbyr hijab i idretten - også under OL.

Amnesty International mener forbudet er et brudd på menneskerettighetene og uttrykker en diskriminerende hyklerskhet, ifølge en rapport som ble lansert denne uka.

Religion News meldte om saken først.

Ikke fornøyd med svar fra IOC

På bakgrunn av disse klagene sendte Amnesty International et brev til IOC, hvor de ber komiteen om å offentlig oppfordre sportslige ledere i Frankrike til å oppheve forbudet om hijab under OL i Paris, og i idretten forøvrig.

Amnesty ber også IOC om å kreve at de øvrige landene som skal delta i lekene ikke har forbud som diskriminerer utøverne.

I IOC sitt svar kommer det fram at Frankrikes hijabforbud er utenfor komiteens ansvarsområde og at «religionsfrihet tolkes på mange forskjellige måter av ulike land».

– De har et ansvar for å ikke forårsake og bidra til menneskerettighetsbrudd i forbindelser med sine turneringer og virksomhet, sier Tangberg om svaret fra IOC.

Han sikter til brudd på religionsfriheten, ytringsfriheten og retten til å delta i idrett uten å bli diskriminert.

– Lite solidaritet blant idrettsledere

– Det har vært bemerkelsesverdig liten vilje til å vise solidaritet til kvinner som blir rammet av forbudet blant internasjonale idrettsledere. Og det er skuffende, sier Tangberg.

Før sommeren utfordret Amnesty Norges idrettsforbund (NIF).

– De sa, i likhet med IOC, at saken er internt anliggende, og at det er krevende, sier Tandberg før han understreker at det aldri har vært lett å kjempe for menneskerettigheter.

Da Amnesty inviterte NIF til debatt på Dagsnytt 18, skal NIF ha takket nei.

Til tross for lite gjennomslag, fortsetter Amnesty kampen de har kjempet i flere år. OL er bare ett av stedene muslimske kvinner og jenter ikke får dekke til håret sitt i Frankrike.

– Forbudet ødelegger for unge jenter som deltar i idrett på lokalt nivå. De får aldri anledning til å finne idrettsglede eller utvikle seg til et nivå hvor de er konkurransedyktige til OL, sier Tangberg.