Bibelskoler med byråkratisk krumspring: Bytter navn med hverandre

Bibelskolene Substans og Impact bytter både navn, styre og eiere med hverandre.

Skolene vil i hovedsak operere som før, men grepet gjør at de to skolene kan bytte om på godkjenningene som er gitt av Utdanningsdirektoratet. Det er disse godkjenningene som gjør det mulig å drive skolene med statlig støtte.

Olav Rønhovde, styreleder ved Impact bibelskole og pastor i Credokirken (tidligere Levende Ord) i Bergen, forteller at grepet er gjort på grunn av skolens historiske røtter.

– Bibelskole-godkjenningen som var med oss fra 1992, da Levende Ord startet bibelskolen i Bergen, er tilbake i sine opprinnelige lokaler, sier Rønhovde.

Grepet er gjort etter veiledning av Kristne Friskolers Forbund.

Drev to bibelskoler samtidig

Bibelskolen Substans ble startet i 2012 som et samarbeid mellom menighetene Salt, Tabernakelet og Credokirken. Skolen er drevet på godkjenningen som i sin tid tilhørte bibelskolen ved Levende Ord, som stengte dørene i 2009.

I 2018 gikk Credokirken inn sammen med Jesusfellesskapet på eiersiden til en annen bibelskole, Impact, som holdt til i Credokirkens lokaler.

Dermed var Credokirken tilknyttet to bibelskoler samtidig.

– Det har vært krevende å være involvert i to skoler, sier Rønhovde nå.

Trakk seg fra Impact-samarbeid

Tidligere i år meldte Vårt Land at Jesusfellesskapet har trukket seg ut av bibelskolen Impact for å starte en ny bibelskole uten offentlig godkjenning, og uten behov for å følge en offentlig godkjent læreplan.

– Den er ikke statsstøttet og legger ingen begrensinger på oss i forhold til hva vi kan gjøre og si. Det gjør det mer fleksibelt, sa rektor Steinar Lofnes om den nye skolen tidligere i år.

Dermed sto Credokirken igjen som eneeier av bibelskolen Impact, samtidig som de inntil nå har vært medeier i bibelskolen Substans.

SUBSTANS: Bibelskolen Substans holder til i Salt sine lokaler i Forum i Bergen. Nå blir Salt eneeier. (Morten Marius Larsen/Vårt Land)

Får godkjenning for 200 elever

Impact har imidlertid drevet med en statlig godkjenning som en langt mindre enn Substans har hatt. Mens Impact har vært godkjent for opp til 60 elever, har Substans vært godkjent for hele 200 elever. I tillegg har de mulighet til 100 elever i et andreårsprogram.

Det er dermed en av Norges største bibelskolegodkjenninger.

Denne typen offentlig godkjenning gjør at bibelskoler får et årlig tilskudd på omtrent 95.000 kroner per elev. I tillegg åpner den for at elevene kan søke lån og stipend hos Lånekassen mens de går på bibelskolen.

Nå vil godkjenningen fra Levende Ords bibelskole – som de siste årene har vært brukt av Substans – tilbakeføres til Øvre Kråkenes i Bergen, hvor Credokirken fortsatt holder til.

Vi ser mye positivt skje blant den unge generasjonen i Norge, og vi tror på slikt at det vil slå ut på bibelskolene. — Olav Rønhovde, pastor i Credokirken

Dermed sitter Impact, som de siste årene har hatt mellom 15 og 20 elever i året, nå med en godkjenning for opp til 200 elever.

– Trenger dere en så stor godkjenning?

– Det vet vi ikke i dag, men skolen har vært stor før, i likhet med flere andre bibelskoler. Vi ser mye positivt skje blant den unge generasjonen i Norge, og vi tror på slikt at det vil slå ut på bibelskolene, sier Rønhovde.

Byttet av godkjenning vil bare medføre mindre justeringer i timeplanen, opplyser han.

Dette sier Udir

Vårt Land har bedt Udir kommentere skolenes navnebytte, og at skolene dermed i praksis bytter godkjenning.

– Privatskoleloven stiller krav om at hver skole skal være et eget rettssubjekt registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. Skolens godkjenning er knyttet til dette organisasjonsnummeret og kan ikke overføres til et annet rettssubjekt, skriver rådgiver Kari Werenskjold i Utdanningsdirektoratet (Udir) i en epost til Vårt Land.

Hun opplyser at loven ikke stiller noen særlige krav til organisasjonens navn.

– Skolene har i denne sammenheng orientert oss om navneendringene, og at rettssubjektene for øvrig er uendret, skriver hun.

Pinsemenighet trekker seg ut

I navnebyttet har det også blitt klart at at pinsekirken Tabernakelet ikke blir med som eier av nye Substans bibelskole.

Pastor Benjamin Jensen i Pinsekirken Tabernakelet sier at det er ingen dramatikk i at de trekker seg ut, men at de vurderer at det er mest tjenlig for skolen at Salt overtar ansvaret.

– Så er tanker at det vil bli åpnet opp for at flere kirker og organisasjoner på Vestlandet kan gå inn som partnere i Substans - og der er også vi med. Vi vil også fortsatt være med å bidra som lærere, skriver Jensen i en tekstmelding til Vårt Land.

– Salt vil dra en større del av lasset

For Substans sin del vil ikke byttet av godkjenning medføre store endringer for elevene, opplyser Sigurd Bekkevold, styreleder i Substans og daglig leder i Salt.

Sigurd Bekkevold, styreleder i Substans og daglig leder i Salt. (Privat)

– Vi har aldri hatt bruk for en så stor lisens som vi har hatt. Før pandemien hadde vi normalt mellom 30 og 40 elever i året, og det er der vi bør ligge. Da er det fortsatt rom for vekst med den nye godkjenningen.

– Hva blir annerledes ved Substans når Salt blir eneeier?

– Skolen vil fortsette med samme innhold og læreplan, men vi i Salt kommer til å dra en større del av lasset. Salt sin stab vil være mer til stede i skolehverdagen, og elevene vil ha muligheter for praksis knyttet til menigheten, sier Bekkevold.