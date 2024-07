– Det finnes knapt noe mer ensomt enn å være en mannemann, sier forfatter og tidligere journalist i Stavanger Aftenblad Arnt Olav Klippenberg.

Han har lest Jarle Mong sin nye bok Mer mann og kritiserer Mong for å holde fast på gamle mannsideal som hører hjemme i 1950. Han mener Mong presenterer et urealistisk og usunt syn på hva det vil si å være mann.

– Jarle fremstiller et syn på mannen som besteforeldrene våre hadde. Det kan se ut som han vil tilbake til en tid som er forbi, sier Klippenberg.

KRITISK: Arnt Olav Klippenberg er forfatter og tidligere journalist i Stavanger Aftenblad. På sin egen nettside gikk Klippenberg hardt ut mot Jarle Mong sin nye bok. (privat)

Den bibelske mannen

Forfatter av boken, Jarle Mong er lærer ved internatskolen Framnes. Han sier til Vårt Land at tematikken rundt mannsideal har engasjert ham i mange år. Han er kritisk til det moderne synet på mannen, og mener Bibelen presenterer en alternativ sannhet.

– Fra mitt kristne ståsted er jeg overbevist om at det finnes en visjon for den kristne mannen som er bedre enn noe annet. Å prøve å ligne på Jesus er det nærmeste vi kommer det.

Mong mener det er ulike måter å være en mann av bibelsk standard på. Det kan både handle om heroisme og heltemot, og evnen til å tjene andre og være underordnet en autoritet.

Han etterlyser flere menn som bedriver tydeligere ledelse, og setter grenser og rammer. Han synes mange menn i dag har blitt myke og ettergivne, og presenterer autoritativ ledelse som en gylden middelvei.

– Den beste måten å lede andre mennesker på er å være en autoritativ og respektfull leder. Av og til må menn utvise litt mot og bare bite tennene sammen, sier Mong.

Han kaller ettergivelse for et av vårt tids største problem, og savner at flere menn slår hardere ned på ting som ikke er greit. Gjennom autoritativt lederskap og disiplin kan for eksempel barn oppleve grensesetting og tydelighet.

– Er heroisme og maskulinitet den eneste veien til å være en god mann?

– Nei, men jeg tror menn er gitt enkelte dyder og oppgaver fra Gud de skal følge og utføre. Det må komme først i måten vi lever livene våre på.

Rar og gammelmodig kristendom

Boken ble lansert i juni, og har fått hard medfart i mediene siden. Anmelder i Stavanger Aftenblad Svein Egil Omdal har slaktet boken, og Klippenberg gikk ut på egen nettside forrige uke med skarp kritikk mot Mong.

Kritikerne har til felles at de mener boken portretter en rar og gammelmodig form for kristendom.

Klippenberg er bekymret for påvirkningen en slik bok kan ha på synet på kristendom i samfunnet generelt.

– Kristendommen er en grunnplanke i det norske samfunnet. Å fremheve slike gammeldagse ideer gjør det vanskeligere å reetablere den posisjonen kristen tro har hatt i det norske samfunnet.

Skaper kjønnspolarisering

Det er tydelig at Mong og Klippenberg er uenige i måten de tolker kjønnsroller på. Mong mener det finnes flere forskjeller mellom mann og kvinne enn kun biologi. I boken skriver han: «Mannen er ikke en defekt kvinne».

Han vil få fram at kjønnene er sosialt og biologisk skrudd sammen ulikt. Han synes ikke dagens samfunn tar nok høyde for det.

– Det er ikke et mål at mannen skal prøve å bli som kvinnen, sier Mong.

Å anerkjenne kjønnspolariteten er derfor et viktig verktøy for å skape et godt og konstruktivt samarbeid mellom mann og kvinne, mener Mong. Kun bevisst disse forskjellene kan kjønnene samarbeide godt i sine ulikheter.

Klippenberg er uenig, og mener en slik argumentasjon fort får motsatt effekt. Han er redd for at mannsidealet Mong portretter, minsker rommet og mangfoldet for hva det vil si å være en kristen mann. Mongs syn på mannsidealet kan gjøre kristendommen vanskeligere å kjenne seg igjen i.

– Jeg synes det er skummelt hvis folk tror det er sånn kristne menn er eller skal være. Da blir kristendommen noe rart som folk ikke vil assosiere seg med.

I konflikt med kvinnen

For Klippenberg er det tydelig at det er kvinnen som blir taperen hvis man skal utføre et slikt mannsideal i praksis. Han mener Mong har et overdrevent fokus på kjønn og kjønnsforskjeller. Fokuset burde heller flyttes over til forsoning og likestilling på tvers av kjønn.

I interaksjon med hverandre spiller det feminine og maskuline hverandre gode, uavhengig av om kvinner eller menn har disse karaktertrekkene.

– Vi trenger ikke mer mann i 2024. Vi trenger mer likestilling, sier Klippenberg.

Klippenberg utfordrer Mong sin bibeltolkning, og påpeker at bibelen ble skrevet for over 2000 år siden. Han mener at å utføre slike idealer i praksis, vil gå hardest utover kvinnen.

– Kjønnsidealet var noe helt annet på bibelens tid. Dette spiller hverken menn eller kvinner gode i dag, sier Klippenberg.

---

Jarle Mong

Lektor ved Framnes videregående skole

Forfatter og samfunnsdebattant

Nettopp lansert boken «Mer mann», utgitt av Lunde Forlag

Gift med Olene og har fire barn

---