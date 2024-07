– Jeg ønsker å være et lys og en motstemme i en bransje full av fristelser.

Det sier William Gamborg (23) til Vårt Land på Skjærgårds Music and Mission Festival.

På den korte gåturen gjennom festivalområdet er det lett å se at Gamborg er en publikumsfavoritt. Ungdommene strømmer til for å ta bilder og hilse på. Gåturen på tre minutter ble fort til 15.

POPULÆR: Det samler seg deltakere rundt William Gamborg når han går en tur på festivalområdet på Skjærgårds. (Anna Kveinå Tonstad)

I en bransje med høye skuldre og mange krav har det vært viktig for 23-åringen å holde fast på troen på Jesus. Som kristen kan han hvile i at han er god nok, uansett hva som skjer i karrieren.

– Det er noe magisk ved å ta bekymringene av egne skuldre og legge dem hos Gud.

TRAVEL: Artisten William Gamborg tilbringer sommeren på festivalturne. Som kristen er det å spille på Skjærgårds noe av det gøyeste han gjør. (Anna Kveinå Tonstad)

Jesus med på laget

Artisten mener troa på Jesus holder ham jordnær og i balanse.

I en mørk musikkbransje opplever Gamborg å stadig vekk bli utsatt for fristelser, press og forventninger. Å være kristen oppleves som en rettesnor for å leve annerledes.

– Jeg vil at troa mi skal være et slags lys i en tøff industri. Jeg vil være en inspirasjon, og vise at du kan holde deg unna ting som for eksempel rus, og likevel være i bransjen.

– Har du noen konkrete måter å bruke tid med Gud i hverdagen på?

– Jeg liker å sette av tid hver dag til å be og meditere. Da får jeg flyttet fokuset mitt og koblet av omverdenen. Det gir meg litt rom fra alt som skjer rundt meg.

Gamborg har bakgrunn fra Filadelfiakirken Oslo. I kirka har han danset og blitt glad i musikk, fått seg venner for livet og reist på leirer og arrangementer.

BACKSTAGE: William Gamborg gjør seg klar for konsert på Skjærgårds. Han er helt avhengig av folkene rundt seg på turne, forteller han. (Anna Kveinå Tonstad)

Gjennombruddet

Siden Gamborg slapp sin første singel «Sørenga» i 2021, har han etablert seg som en av Norges mest fremadstormende popartister og dansere.

Sommeren 2024 er Gamborg på festivalturne, og han sier det er surrealistisk – men gøy – å endelig jobbe fulltid med det han elsker.

Å leve av hobbyen har vært planen siden dag en.

DANS: William Gamborg ønsker å være en «entertainer», og lar seg inspirere av andre kjente artister som Bruno Mars, Michael Jackson og Rihanna når han lager show. (Anna Kveinå Tonstad)

Hjertet for dansen

Gleden for dans oppdaget Gamborg i en alder av fire år. Han klarte ikke å stå stille, og ville danse og bevege seg til all form for musikk.

– Pappa tok meg med rundt på ulike danseskoler for å høre om jeg kunne ta klasser. Men de fleste danseskolene sa jeg måtte vente til jeg var åtte år. Det var altfor lenge til.

Da Gamborg fikk hovedrollen som Putti i musikalen Putti Plutti Pott som åtteåring, skjedde et viktig gjennombrudd.

I produksjonen møtte han en fyr som allerede danset på danseskolen Quick Style, og han inviterte Gamborg med.

– Det har vært ‘no way back’ siden, sier Gamborg.

GRUPPE: Dansegruppen The Quick Style, slik vi kjenner den i dag, ble til i 2022. Et bryllup til en felles kompis fikk dem til å sette sammen et danseinnslag. Innslaget gikk viralt. William Gamborg er nede til venstre. (NTB kultur)

---

Quick Style

Quick Style er både en danseskole og en dansegruppe basert i Oslo

Skolen ble startet av Nasir Sirkihan, Bilal Malik og Suleman Malik i 2008

Tilbyr klasser i hovedsakelig dansestilen Hiphop

The Quick Crew er en gruppe fra danseskolen som reiser verden rundt

er en gruppe fra danseskolen som reiser verden rundt Crewet har danset for store norske artister som for eksempel Karpe

---

Fellesskapet i Quick Style

Quick Style-crewet gikk viralt for to år siden. Guttegjengen fra dansestudioet var invitert til et bryllup i India, og bestemte seg for å sette sammen en dans som et overraskelsesinnslag.

Dansen gikk viralt på YouTube, og nådde spesielt mange i Vesten og Asia.

Siden internettsensasjonen har artisten prøvd å finne balansen mellom egen solokarriere og å turnere med dansegruppa. Han forteller at guttene i crewet gjør ham bedre, og at de setter ham på plass når han trenger det.

– Vi shaper hverandre til å bli en bedre versjon av oss selv. Hvis jeg gjør noe som er litt blåst, så får jeg høre det av gutta i Quick.

Guttegjengen er en multikulturell og tverreligiøs gruppe. Gamborg er overbevist om at det er en av crewets største fordeler.

– Jeg er sikker på at det er grunnen til at vi har rukket så langt og klart det vi har fått til. Jeg tror folk elsker at du har en fyr fra Pakistan og en norsk fyr som danser banga sammen. Det oppleves som noe man ikke har sett før.

KOMPISER: Patrick Makosir (t.v), også kjent bare som Makosir, opptrer med William Gamborg på Skjærgårds 2024. Det var god respons i folkehavet da guttene inntok scenen. (Anna Kveinå Tonstad)

Å være et forbilde

Det har blitt kveld på Risøya. Folkemassen hyler nesten journalistens ører av, og det er både tårer og latter blant gjengen på første rad. William Gamborg spiller opp til fest.

STEMNING: Det var tydelig på Skjærgårds at konserten til Gamborg sammen med Makosir fikk god respons i folkehavet. (Anna Kveinå Tonstad)

– Er du bevisst ansvaret ditt som forbilde?

– Jeg prøver. Jeg vil være en rollemodell som inspirerer andre til å gjøre sin greie og drømme stort der hvor de er best.

Gamborg mener dansen og sangen er hans megafon. Gjennom musikken kan han bruke stemmen sin og formidle det som er viktig for ham. Hvis det inspirerer andre til å gjøre det samme, er han fornøyd med det han har fått til.

Tiden fremover

På spørsmål om hva de neste årene skal bringe, setter Gamborg seg ettertenksomt bak i sofaen. Drømmen er ikke nødvendigvis å spille Coachella eller Wembley, men å lage den beste musikken han kan få til.

Og å bli en fyr mennesker kan se opp til.

Planen fremover er å ikke ha en plan B. Hvis man skal få det til i musikkbransjen, så kan det å lykkes ikke kun være en mulighet. Da må det være hans viktigste prioritet, sier Gamborg

– Med en gang du stiller spørsmål ved hvorvidt du skal få det til, så tviler du på deg selv. Og med en gang du tviler på deg selv, er sannsynligheten mye mindre for å klare det.

FEST: William Gamborg skapte full fest på Skjærgårds fredag. (Anna Kveinå Tonstad)

---

William Gamborg

23 år gammel fra Oppegård utenfor Oslo

Over 600.000 følgere på TikTok

Medlem av dansecrewet Quick Style og soloartist

Quick Style og soloartist Soloartist innenfor pop and RnB-sjangeren

---